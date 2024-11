Le gouvernement du Québec déploie des mesures pour améliorer la sécurité sur la route 221 à Saint-Isidore et à Saint-Rémi

LONGUEUIL, QC , le 27 nov. 2024 /CNW/ - La députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette, et la députée de Châteauguay, Mme Marie-Belle Gendron, annoncent au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, la mise en place de mesures pour renforcer la sécurité sur la route 221 à Saint-Isidore et à Saint-Rémi.

Depuis le 25 novembre, la zone où la limite de vitesse est de 70 km/h s'étend désormais jusqu'au nord de la rue Roger-Dorais, à Saint-Rémi. De plus, dans les prochains jours, des bandes rugueuses seront mises en place au centre de la chaussée sur une distance de 7,4 km. Ces bandes alerteront les conducteurs en cas de distraction ou de somnolence. Il s'agit d'une mesure de sécurité éprouvée pour prévenir les collisions frontales.

Dans les prochaines semaines, des panneaux de sensibilisation seront aussi installés dans le secteur et, à la suite d'échanges avec les corps policiers, la surveillance y sera accrue.

Citations

« Lorsqu'il est question de sécurité routière, le message envoyé à mes équipes est clair : il faut prioriser des solutions qui donnent rapidement des résultats pour la population. Les interventions annoncées aujourd'hui amélioreront dès maintenant la sécurité sur la route 221. Je remercie l'ensemble des partenaires qui se sont mobilisés pour déployer ces actions. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Avec ces nouvelles mesures, nous répondons de façon rapide et concrète aux attentes des citoyens de la région en matière de sécurité sur la route 221. Il s'agit d'une priorité de notre gouvernement, et on y travaille. »

Christine Fréchette, députée de Sanguinet

« Je suis très heureuse de constater les avancements liés à la route 221. La récente tragédie a suscité beaucoup de consternation de la part des citoyennes et des citoyens de mon comté, et j'ai travaillé très fort avec mes collègues, la députée de Sanguinet et ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, et la vice-première ministre, ministre des Transports et de la Mobilité durable et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, afin d'obtenir des actions rapides pour rendre la route plus sécuritaire. Je remercie le ministère des Transports et de la Mobilité durable de ses actions rapides, qui assurent que tous les automobilistes de mon comté rentrent chez eux sécuritairement tous les jours. »

Marie-Belle Gendron, députée de Châteauguay

Faits saillants

En plus des mesures annoncées pour rehausser la sécurité de la route 221 dès aujourd'hui, une haie brise-vent de 6 km composée d'arbres et d'arbustes y sera aménagée au printemps prochain pour améliorer les conditions de circulation en période hivernale. Elle sera située à l'ouest de la piste cyclable actuelle puisque le vent dominant vient de ce côté. Cette barrière naturelle diminuera l'accumulation de neige sur la route et augmentera la visibilité dans ce secteur qui est bordé de champs agricoles.

Puisque 80 % des accidents sont causés par le comportement humain, il est important de rappeler aux conducteurs : de respecter les limites de vitesse; de garder une distance sécuritaire entre les véhicules; d'adapter leur conduite selon les conditions météorologiques et la densité de la circulation; d'éviter les sources de distraction au volant (visuelles, manuelles, auditives et cognitives); d'éviter de conduire en cas de fatigue; de limiter les dépassements aux endroits autorisés tout en s'assurant d'avoir le temps requis pour le faire.



SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Geneviève Tremblay, Conseillère stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 654-8246, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724