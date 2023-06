Le gouvernement du Québec confie à la Caisse de dépôt et placement du Québec le mandat d'étudier la mise sur pied d'une cité interuniversitaire de classe mondiale

QUÉBEC, le 29 juin 2023 /CNW/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, le ministre responsable des Infrastructures, M. Jonatan Julien, et le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), M. Charles Emond, annoncent la conclusion d'une entente de principe qui permettra la réalisation d'une analyse de faisabilité concernant la conversion d'une partie du site de l'ancien hôpital Royal Victoria en une cité interuniversitaire de classe mondiale.

Le projet envisagé, grâce à ce partenariat public-public, consisterait en la mise sur pied d'une cité interuniversitaire qui inclurait majoritairement des résidences étudiantes, ainsi qu'un incubateur de recherche, des commerces de proximité et des bureaux. Cette initiative s'inscrit dans l'esprit des échanges survenus lors des audiences du projet de requalification du site mené par l'Office de consultation publique de Montréal. Ce projet contribuerait à renforcer le rôle de Montréal comme ville universitaire par excellence et à accroître de manière importante l'offre de logements étudiants, dans un contexte de rareté.

Situé au cœur du site patrimonial du Mont-Royal, le projet devra être élaboré dans le respect du patrimoine bâti et naturel et en consultation avec la communauté et les parties prenantes.

À la suite de l'analyse de faisabilité, qui sera réalisée par la filiale immobilière de la CDPQ, Ivanhoé Cambridge, le gouvernement décidera s'il confie la réalisation du projet à la CDPQ. Le cas échéant, une entente de développement serait alors conclue. La CDPQ vise à présenter une solution au gouvernement d'ici 12 à 18 mois.

Citations :

« Ce projet cadre parfaitement avec la double mission de la Caisse, qui est de faire fructifier les actifs des déposants et de contribuer au développement de l'économie du Québec. Son expertise en matière immobilière est reconnue mondialement et sera un atout pour le rayonnement de Montréal à titre de ville universitaire. »

Eric Girard, ministre des Finances du Québec et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

« L'analyse de faisabilité que réalisera la Caisse permettra au gouvernement de bénéficier d'une solution immobilière de premier plan dans le cadre de la requalification d'une partie du site de l'ancien hôpital Royal Victoria, un joyau au pied du mont Royal, sous la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Nous sommes ravis de mettre à contribution notre expertise mondiale en immobilier afin d'évaluer le potentiel de requalification de ce lieu emblématique de la métropole. Ivanhoé Cambridge, notre filiale immobilière, consacrera les prochains mois à l'analyse de faisabilité essentielle pour déterminer les conditions de réalisation de ce projet d'envergure qui renforcerait le statut de Montréal comme l'une des meilleures villes étudiantes au monde. À terme, il s'agirait d'un investissement pour les générations futures qui contribuerait du même coup à financer la retraite des Québécois et Québécoises. »

Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec

« Cette démarche s'inscrit dans notre ambition de redynamiser le cœur de Montréal et d'investir dans un projet immobilier qui répondra à de réels besoins en logement au Québec. C'est avec enthousiasme que nous aborderons l'analyse de faisabilité de ce projet, dans le respect du patrimoine bâti et selon les plus hauts standards de développement durable. »

Nathalie Palladitcheff, présidente et cheffe de la direction d'Ivanhoé Cambridge

