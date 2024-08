Aide financière de 185 000 $ pour le parc municipal de la Pointe du Bout d'en Bas

QUÉBEC, le 8 août 2024 /CNW/ - Le parc municipal de la Pointe du Bout d'en Bas, sur L'Isle-aux-Coudres, verra le jour grâce à une aide financière de 185 000 $ accordée par le gouvernement du Québec. Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, en ont fait l'annonce en se réjouissant des retombées pour l'économie régionale et pour la qualité de vie des citoyens que celui-ci engendrera.

Ce projet, qui s'inscrit dans plusieurs planifications territoriales, permet en effet de bonifier l'offre touristique actuelle dans la région. Il comprend également des objectifs de conservation, de protection, de préservation et de mise en valeur du patrimoine naturel et de la diversité du milieu. Avec son aménagement accessible aux personnes à mobilité réduite, ses installations familiales et ses sentiers, ce nouveau parc s'intégrera parfaitement à son milieu naturel et constituera une promenade immersive au cœur du fleuve Saint-Laurent. Il permettra aux citoyens et aux visiteurs de s'approprier le fleuve tout en profitant des bienfaits des activités en plein air.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale offre au projet une aide financière de 135 000 $ par le biais du Programme d'appui aux actions régionales. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, quant à lui, accorde 50 000 $ dans le cadre de l'Aide à des projets locaux de vitalisation du Fonds régions et ruralité.

Citations :

« La région de la Capitale-Nationale offre à ses citoyens une qualité de vie incomparable. Avoir accès à des installations en bord du fleuve, dans un endroit où la faune et la flore sont protégées et mises en valeur, c'est une incitation à la pratique d'activités comme le vélo ou la marche. De plus, ce projet vient compléter une offre touristique déjà importante, douze mois par année. Il a nécessité la concertation de plusieurs acteurs régionaux qui ont uni leurs forces pour concrétiser le parc municipal de la Pointe du Bout d'en Bas. Bravo à eux! Tout Charlevoix peut s'en réjouir et en être fier. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le parc municipal de la Pointe du Bout d'en Bas contribuera certainement à améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens et rendra L'Isle-aux-Coudres encore plus attrayante pour les touristes. Grâce aux aménagements accessibles, un plus grand nombre de personnes pourront profiter des nouvelles installations et contempler les beautés de la nature. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« J'accueille cette annonce avec beaucoup d'enthousiasme. Cette enveloppe permettra à L'Isle-aux-Coudres de bonifier son offre touristique et de mettre en valeur ce joyau sous-estimé du secteur. Ce soutien est important pour le développement du Parc de la Pointe du Bout d'en Bas, projet ambitieux qui mettra en valeur notre magnifique paysage tout en offrant de nouvelles opportunités pour l'activité physique et la préservation de notre environnement naturel. Merci au ministre Julien pour son appui à notre région. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.

Faits saillants :

Le développement de la région de la Capitale-Nationale s'articule autour de trois affirmations :

Elle constitue un pôle économique, prospère et durable;



Elle se construit autour d'une effervescence culturelle;



Elle assure la qualité de vie de ses citoyens.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Infrastructures

