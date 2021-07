Le gouvernement du Québec annonce une entente de principe globale avec plus de 3 000 ouvrières et ouvriers représentés par le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

QUÉBEC, le 21 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des négociations qui visent le renouvellement des conventions collectives de l'ensemble du personnel des secteurs public et parapublic, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, annonce la conclusion d'une entente de principe globale avec plus de 3 000 ouvrières et ouvriers membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec.

Plusieurs éléments proposés, dans cette entente de principe globale, feront en sorte d'améliorer les conditions de travail et de bonifier le salaire du personnel visé. Comme dans toute négociation, le contenu de l'entente demeure confidentiel jusqu'à ce que celle-ci ait été entérinée par les membres.

Citation :

« Tout en reconnaissant le travail des différentes équipes de négociations qui ont mené à l'annonce d'aujourd'hui, je souhaite profiter de l'occasion pour saluer l'engagement et le professionnalisme du personnel visé par cette entente. C'est en grande partie grâce à votre travail et à votre savoir-faire que le gouvernement est en mesure d'offrir, au quotidien, des services directs de grande qualité dans l'ensemble des régions du Québec. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Lien connexe :

www.tresor.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Renseignements: Source : Florent Tanlet, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, 418 265-1982; Information : Pascal D'Astous, Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif et Secrétariat du Conseil du trésor, 418 558-1976