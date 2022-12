Le gouvernement du Québec annonce une entente de principe avec quelque 600 paramédics

QUÉBEC, le 23 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et le ministre de la Santé, Christian Dubé, annoncent la conclusion d'une entente de principe avec la section locale 7300 du Syndicat canadien de la fonction publique, soit la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ). L'entente permettra d'améliorer la rémunération et les conditions de travail de quelque 600 paramédics et favorisera le développement de l'accessibilité des services de première ligne offerts à la population. À noter que le gouvernement, avec cette entente de principe, a maintenant des ententes conclues avec plus de 70 % des techniciens ambulanciers du Québec.

Comme dans toute négociation, le contenu de l'entente demeurera confidentiel jusqu'à ce que celle-ci ait été entérinée par les membres.

« L'entente reconnaît l'apport indéniable des paramédics en matière d'accessibilité aux soins de santé, et ce, en étroite collaboration avec les autres membres du réseau. Je remercie les équipes de négociation pour le travail effectué, mais aussi les paramédics qui permettent aux Québécoises et aux Québécois de compter sur des services préhospitaliers d'urgence efficaces et de grande qualité. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

« Cette entente de principe permettra à la fois d'améliorer les conditions de travail des paramédics et les services de première ligne à la population. Nous sommes heureux d'appuyer les paramédics, qui veillent sur la santé et la sécurité de la population au quotidien, et les remercions de leur contribution. Tel que nous l'avons indiqué dans le plan Santé, c'est aussi en favorisant les services en amont des urgences que nous permettrons à notre organisation du travail d'être plus performante. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

