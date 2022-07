Le gouvernement du Québec annonce une entente de principe avec le Regroupement Les sages-femmes du Québec

QUÉBEC, le 19 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carmant, annoncent la conclusion d'une entente de principe avec le Regroupement Les sages-femmes du Québec (RSFQ), qui représente plus de 240 membres de 19 maisons de naissance.

Avec cette entente, le gouvernement se donne les moyens de renforcer la pratique sage-femme à travers tout le Québec par des mesures axées sur l'attraction et la rétention, la reconnaissance de leur rôle dans l'accessibilité des soins en complémentarité des autres intervenants du réseau de la santé et des services sociaux et la poursuite du développement de la profession. Comme dans toutes négociations, les détails de l'entente demeureront confidentiels jusqu'à ce que celle-ci ait été entérinée par les membres.

« Cette entente de principe est le fruit d'un travail de collaboration entre les sages-femmes et nos équipes de négociation et prévoie des orientations porteuses en ce qui concerne l'accès aux services pour l'ensemble de la population. Je tiens à souligner l'excellence des soins prodigués par les sages-femmes. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

« Je suis très heureux de cette entente qui permet une reconnaissance accrue de la contribution des sages-femmes tout en favorisant leur disponibilité. Les sages-femmes jouent un rôle majeur auprès des futures mères, notamment par la relation de confiance qui s'établit. Les mesures négociées permettront ainsi une continuité dans les soins offerts aux femmes tout au long des étapes entourant la naissance de leur enfant. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très heureux de la conclusion d'une entente de principe avec le Regroupement Les sages-femmes du Québec. Leur travail est précieux et permet d'accompagner les femmes dans cette étape si importante qu'est la maternité. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux

