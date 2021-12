Le gouvernement du Québec annonce une deuxième entente de principe dans le secteur des CPE

QUÉBEC, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - C'est grâce au travail de l'ensemble des équipes de négociation que la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, et le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, sont heureux d'annoncer la conclusion d'une entente de principe avec le Syndicat québécois des employées et des employés de services affiliés à la FTQ.

Cette entente permet d'améliorer les conditions de travail de différents corps de métier, notamment des éducatrices, des cuisinières, des adjointes administratives et des employés d'entretien. Comme dans toute négociation, le contenu de l'entente demeure confidentiel jusqu'à ce qu'elle ait été entérinée par les membres.

Citations :

« Cette deuxième entente de principe, tout en permettant de valoriser la profession d'éducatrice grâce, notamment, à des augmentations salariales historiques, nous permet de plus d'améliorer les conditions de l'ensemble des employés de soutien des CPE. Nous concrétisons aujourd'hui notre volonté d'améliorer l'attraction et le maintien du personnel, ce qui nous permettra de jeter les assises d'un réseau de CPE plus fort. Finalement, ce sont nos tout-petits et l'ensemble des parents qui sortent gagnants de cette entente. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

« Je suis très heureux qu'on arrive avec la conclusion de cette deuxième entente. Je le répète : ces femmes ont souvent été oubliées et méritaient un important rattrapage salarial. Dès le début de mon mandat, j'ai travaillé pour en arriver à ce qu'elles soient payées à leur juste valeur pour le travail exceptionnel qu'elles font auprès de nos tout-petits. C'est un autre pas important de franchi dans le cadre de notre Grand chantier pour les familles et pour la valorisation de cette belle profession. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Renseignements: Sources : Florrence Plourde, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Cell. : 418 670-5939; Antoine de la Durantaye, Attaché de presse du ministre de la Famille, Cell. : 418 558-6039, [email protected]; Information : Pascal D'Astous, Conseiller en affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif et Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]