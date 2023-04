MONTREAL, le 21 avril 2023 /CNW/ - À l'occasion de l'Assemblée générale annuelle d'Aéro Montréal, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, a annoncé l'attribution de contributions financières totalisant plus de 47,45 M$ pour soutenir quatre projets mobilisateurs dans le secteur aérospatial québécois. Ces investissements majeurs visent à encourager le développement de nouvelles technologies liées à l'aéronef de demain et à la mobilité durable dans le secteur aérospatial québécois. L'événement a eu lieu à l'École nationale d'Aérotechnique en présence de plus de 200 acteurs de l'industrie aérospatiale québécoise.

Soutenir l'innovation collaborative pour développer le secteur aérospatial québécois

À l'heure où Aéro Montréal dressait le bilan des réalisations 2022 de la grappe et mettait de l'avant le succès de son initiative Écoresponsabilité pour accompagner les PME dans une démarche plus responsable, le gouvernement du Québec a confirmé sa volonté de soutenir l'innovation collaborative responsable.

En appuyant la réalisation de ces quatre projets mobilisateurs, dont les investissements totaux sont évalués à plus de 94,9 M$, le gouvernement du Québec permet à huit entreprises de combiner leurs efforts pour mener à bien des projets de développement de produits, de solutions technologiques et de procédés novateurs, tout en mettant à contribution des universités, des centres de recherche publics ainsi que des PME. Soulignons que ces projets mobilisateurs ont été retenus au terme d'un appel de projets gouvernemental lancé en juillet 2022 pour appuyer le développement de technologies liées aux transports de demain, dont le volet 3 vise un soutien aux projets mobilisateurs en lien avec les technologies de l'aéronef de demain. La planification, le suivi et le contrôle des activités liées à ces projets mobilisateurs sera assuré par SA²GE, le Regroupement pour le développement de l'avion plus écologique.

« L'industrie aérospatiale québécoise se distingue par sa capacité à innover, notamment en matière de mobilité durable. Avec ces projets mobilisateurs, nous faisons un pas de plus pour propulser cet écosystème de calibre mondial tout en assurant une réduction des émissions de gaz à effet de serre au Québec et à l'international », affirme Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Pour demeurer compétitives, les entreprises du Québec doivent investir en innovation. Le soutien du gouvernement du Québec est un signal fort pour nos membres qui s'engagent depuis plusieurs années à contribuer à une économie plus durable et qui innovent pour garantir une meilleure accessibilité aux produits et services du Québec, y compris dans les régions éloignées », explique Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal. « Nous devons profiter de la chance que nous avons au Québec de posséder un réseau d'entreprises, de chercheurs et d'instituts de recherche aussi développé pour créer des synergies entre les acteurs et proposer des solutions toujours plus innovantes en phase avec les besoins actuels de notre société ».

Faits saillants des projets mobilisateurs soutenus

Projet Aquarel 3 - Les Dirigeables Flying Whales Québec inc. et Thales Canada, Avionique

Les dirigeables Flying Whales Québec inc. et Thales Canada, Avionique s'associent dans le cadre du projet AQUAREL 3. Les partenaires poursuivront le développement des systèmes de contrôle qui seront intégrés dans le dirigeable de Flying Whales Québec inc., le LCA60T, un aéronef de nouvelle génération pour le transport de point à point de charges lourdes ou volumineuses dans des zones éloignées ou enclavées tout en minimisant l'empreinte environnementale. Ce projet mobilisateur permettra aux deux acteurs de développer un système de commande de vol électrique ultra compact et une suite avionique connectée de pointe.

Projet CADAQ-100 - Airbus Canada, Pratt & Whitney Canada et Consortium SAF+

Le projet mobilisateur CADAQ-100 rassemble trois entreprises actives au Québec, Airbus Canada, Pratt & Whitney Canada et le Consortium SAF+, dans le but de favoriser une plus grande utilisation des carburants d'aviation durables (CAD ou SAF en anglais). Le projet collaboratif étudiera et testera de multiples variétés de CAD, y compris des essais en vol de CAD purs à 100% « non mélangés » sur l'avion Airbus A220 propulsé par des moteurs Pratt & Whitney GTFMC. Le projet se concentrera également sur l'e-SAF fabriqué par le procédé des électro-carburants (Power to Liquid (PtL) en anglais), et réalisera des études de faisabilité économiques pour établir une usine de production commerciale de CAD au Québec, fournissant une installation locale et durable pour aider à décarboner le secteur de l'aviation, ce qui est l'objectif ultime du Consortium SAF+.

Projet CMC Électronique inc. et Bell Textron Canada limitée

La proposition de Bell Textron Canada limitée et CMC Électronique inc. comprend le développement de systèmes permettant d'effectuer des missions logistiques autonomes à propulsion hybride électrique. L'objectif de ce projet est de développer un portefeuille de technologies permettant d'accroître l'efficacité énergétique, l'adaptation aux systèmes de gestion du trafic aérien et la sécurité de futurs aéronefs autonomes.

Projet SCAF - Bombardier inc. et Thales Canada, Avionique

Le projet SCAF (Système de contrôle pour l'avion du futur), réalisé en collaboration entre Bombardier inc. et Thales Canada, Avionique, vise à créer une plateforme de contrôle pour les avions de demain, à l'empreinte environnementale réduite. Le projet est centré sur le développement d'un banc d'essai modulaire de systèmes embarqués, sur lequel seront testées de nouvelles architectures de contrôle, pour optimiser le poids, le volume et la puissance nécessaire à bord des avions et permettre de nouvelles approches pour la conception d'avions aux meilleures performances environnementales.

« SA2GE, le Regroupement pour le développement de l'avion plus écologique, est heureux de contribuer au développement des technologies de l'aéronef de demain grâce au savoir-faire de ses partenaires, mentionne Ghislain Lafrance, président du Regroupement. L'innovation collaborative et mobilisatrice demeure le moteur de l'aérospatiale, un secteur-clé du développement économique du Québec.

L'Assemblée générale annuelle d'Aéro Montréal a aussi été l'occasion de mettre en lumière les nombreuses réalisations de la grappe en 2022 ainsi que la grande implication des membres de l'industrie sur les différents chantiers et comités de travail : plus de 410 heures de travail, pour un total estimé à près de 860 520 $ en contributions par prestation.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

