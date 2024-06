Le gouvernement du Québec annonce le tracé retenu pour la construction de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma

SAGUENAY, QC, le 19 juin 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest et le député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, annoncent que le tracé situé le plus au nord est retenu pour le projet de construction de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma. Le choix tient compte des analyses effectuées ainsi que des résultats de la consultation publique réalisée dans les derniers mois.

Un choix éclairé et appuyé

Le tracé le plus au nord du corridor étudié a été retenu en raison des considérations suivantes :

Il a reçu un accueil favorable de la majorité des participantes et participants à la consultation publique.

Il est le plus éloigné des résidences, limitant ainsi les répercussions sur les personnes résidant dans le secteur du projet.

Il se raccorde sur la voie de contournement d'Alma, le boulevard Maurice-Paradis, assurant ainsi une connectivité avec le réseau routier existant.

Il est celui qui préserve le plus de terres agricoles de meilleure qualité.

Il limite l'empiétement sur les milieux humides.

Prochaines étapes en 2024 et 2025

Ce tracé sera utilisé dans le cadre de l'étude d'impact sur l'environnement, dont le dépôt est prévu cet automne auprès du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Le projet pourrait être soumis ensuite au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). Le gouvernement du Québec poursuivra ses consultations auprès de la population et des différentes parties prenantes.

Citations

« La construction de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma est la dernière étape de ce grand projet attendu par la population depuis des décennies! Les équipes du Ministère n'ont ménagé aucun effort pour proposer un tracé qui assure une plus grande sécurité ainsi qu'une meilleure fluidité et qui prend en compte les préoccupations des citoyens. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Dès mon arrivée en politique, l'autoroute Alma-La Baie était ma priorité. D'ailleurs, le projet a été inséré dans le programme d'acceptation des projets gouvernementaux. Aujourd'hui, nous pouvons dire mission accomplie, d'autant plus que la section de l'autoroute vers La Baie est démarrée et progresse rapidement. Ainsi, l'annonce du tracé retenu, en direction d'Alma, démontre le respect pour cet engagement régional. Cette annonce illustre la sensibilité de notre gouvernement pour les régions. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'annonce du tracé marque une autre étape importante vers la réalisation de ce tronçon de la route 170. Je remercie les intervenants du Ministère qui ont collaboré avec les citoyens et citoyennes et les groupes concernés afin de déterminer un tracé final qui tient compte des répercutions sur la population et des considérations environnementales, tout en s'assurant d'optimiser les déplacements, la connectivité et la sécurité des usagers. Nous pouvons maintenant poursuivre vers les prochaines étapes de concrétisation de la route à quatre voies divisées. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales

Faits saillants

La construction de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma constitue la cinquième étape majeure du lien rapide entre l'arrondissement de La Baie , à Saguenay, et la ville d'Alma. Elle complétera l'extrémité ouest de cette voie rapide intrarégionale.

et de la route 169 vers Alma constitue la cinquième étape majeure du lien rapide entre l'arrondissement de , à Saguenay, et la ville d'Alma. Elle complétera l'extrémité ouest de cette voie rapide intrarégionale. Le projet vise principalement à renforcer la sécurité et à améliorer la fluidité de la circulation. De plus, il viendra répondre à l'enjeu de poudrerie hivernale, récurrent dans le secteur de Saint-Bruno , qui a souvent entraîné la fermeture de la route.

, qui a souvent entraîné la fermeture de la route. Au cours des derniers mois, le Ministère a organisé une consultation publique qui comptait trois volets (séance d'information, questionnaire en ligne et groupes de discussion). L'exercice a permis à la population de s'exprimer notamment sur les quatre tracés proposés. Le rapport de la consultation publique est disponible sur la page Web du projet.

Le Ministère travaille également avec la Municipalité de Saint-Bruno afin d'apporter des améliorations à la route 170 actuelle (rue Melançon). Celles-ci viseront notamment à y améliorer la sécurité, la fluidité et la mobilité active. Elles feront partie intégrante du projet de construction de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma.

