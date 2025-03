Le gouvernement du Québec annonce le report des paiements de l'impôt sur le revenu des sociétés et des versements de la TVQ jusqu'au 30 juin

QUÉBEC, le 28 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce une nouvelle mesure pour aider les entreprises. Le Québec harmonise son régime fiscal avec la décision du gouvernement fédéral et permettra aux entreprises de reporter les paiements de l'impôt sur le revenu des sociétés et les versements de la TVQ du 2 avril au 30 juin 2025.

Rappelons que le gouvernement fédéral a annoncé un report équivalent pour l'impôt fédéral sur le revenu des sociétés et pour la TPS/TVH le 21 mars dernier, en marge d'une rencontre entre le premier ministre du Canada et les premiers ministres des provinces et territoires.

Le report annoncé aujourd'hui s'ajoute aux mesures déjà incluses dans le budget 2025-2026 visant à offrir une aide transitoire aux entreprises québécoises. Il permettra aux entreprises de disposer de plus de 8 milliards de dollars de liquidités.

Citation :

« Il est important d'utiliser tous les leviers à notre disposition pour aider les entreprises à traverser cette période de turbulences. L'allègement annoncé aujourd'hui s'ajoute aux mesures déjà présentées au cours des dernières semaines, dont la mise en œuvre du programme Frontière. Nous continuerons de suivre la situation de près et d'agir dans l'intérêt du Québec. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

SOURCE Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

Source : Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, Tél. : 418 670-6413; Information : Charles-Étienne Bélisle, Responsable des relations avec les médias, Ministère des Finances, Tél. : 418 528-7382