Le gouvernement du Québec annonce la signature d'une nouvelle entente de principe dans le secteur de l'éducation

QUÉBEC, le 10 juin 2021 /CNW/ - Il y a une nouvelle avancée dans les négociations des secteurs public et parapublic. La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, sont heureux d'annoncer la conclusion d'une nouvelle entente de principe dans le secteur de l'éducation. Cette entente sectorielle permet l'amélioration des conditions de travail de plus de 33 500 membres de la Fédération du personnel de soutien scolaire affiliée à la Centrale des syndicats du Québec.

Les termes de la présente entente resteront confidentiels, jusqu'à ce que celle-ci ait été soumise aux membres de la Fédération.

« L'éducation est l'une des grandes priorités de notre gouvernement. Je suis fière de cette entente de principe sectorielle, qui est gagnante pour le personnel visé. Avec cette signature, le gouvernement du Québec est parvenu à conclure des ententes avec près de 80 % du personnel du secteur de l'éducation. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale

et présidente du Conseil du trésor

« Cette nouvelle entente démontre, encore une fois, notre engagement envers le personnel du réseau de l'éducation, mais particulièrement notre détermination à améliorer les services offerts aux jeunes et aux parents dans l'ensemble des écoles du Québec. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

