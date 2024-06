Le gouvernement du Québec annonce la mise sous tutelle de la Ville de Desbiens

QUÉBEC, le 19 juin 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce l'adoption du décret concernant l'assujettissement de la Ville de Desbiens au contrôle de la Commission municipale du Québec (CMQ).

Cette décision s'inscrit dans un processus de gradation des interventions du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour s'assurer de la saine gestion des finances et des ressources humaines de la Ville. Ainsi, le gouvernement souhaite accélérer le redressement de la Ville de Desbiens et éviter que la situation actuelle se détériore, et ce, au bénéfice de la population. La CMQ sera présente pour accompagner la Ville afin de résoudre ses enjeux de fonctionnement.

Citation :

« Aujourd'hui, le gouvernement du Québec prend les moyens nécessaires pour assurer la bonne administration de la Ville de Desbiens. Les citoyennes et citoyens ont droit à une saine gestion de leur municipalité; c'est pourquoi nous avons décidé d'agir plus fermement. Je suis persuadée que cette décision permettra de mettre en place des solutions durables aux problèmes soulevés afin que le conseil municipal puisse retrouver rapidement son autonomie décisionnelle. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

Le décret adopté aujourd'hui par le gouvernement du Québec, qui entre en vigueur immédiatement, est une mesure temporaire. Il sera valide jusqu'à ce que la CMQ juge qu'il n'est plus nécessaire d'accompagner la Ville.

Le conseil municipal demeurera fonctionnel pour administrer la Ville. Toutefois, ses décisions devront être approuvées par la CMQ.

