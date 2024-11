Le gouvernement du Québec annonce la fin prochaine des travaux de réaménagement du nouvel échangeur Darche à Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce la fin imminente des travaux de réaménagement de l'échangeur Darche et sa mise en service complète d'ici quelques jours.

Très bientôt, les usagers de la route pourront profiter d'une meilleure fluidité de la circulation, ainsi que d'une sécurité accrue dans ce secteur névralgique de la ville de Sherbrooke. Situé sur la rue King Ouest (route 112), au-dessus de l'autoroute 410, ce chantier lancé en août 2023 est le plus important à s'être mis en branle sur le territoire de l'Estrie dans les dernières années.

Représentant un investissement de près de 77 M$ du gouvernement du Québec, ce projet, réalisé en partenariat avec la Ville de Sherbrooke, comprenait notamment l'aménagement d'une piste polyvalente pour les piétons et les cyclistes sur le tablier du pont d'étagement de la rue King Ouest.

« Notre gouvernement s'était engagé à réaliser ce grand chantier qui devait, par sa dimension, changer le visage de la mobilité à Sherbrooke. Aujourd'hui, nous pouvons dire "mission accomplie"! En effet, le nouvel échangeur Darche permet d'assurer la sécurité des usagers de la route, mais aussi d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Grâce à nos actions et au travail de tous, c'est un projet qui est livré en avance et dans le respect du budget accordé, au bénéfice de nos citoyens de l'Estrie. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Comme ministre responsable de la région de l'Estrie, je ne peux que saluer le succès de ce chantier et ses retombées positives pour la région. Non seulement les efforts déployés par plus de 200 travailleurs permettent-ils de mettre en service une nouvelle infrastructure, mais ils ont aussi contribué à la vitalité de l'économie régionale. N'oublions pas le rôle essentiel de la Ville de Sherbrooke, qui a participé à rendre la circulation plus fluide dans ce secteur névralgique. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« C'est une journée qui marquera sans aucun doute l'histoire de la région. La fin des travaux du nouvel échangeur Darche rejaillira sur la vie de bon nombre de gens de la région. Non seulement des automobilistes verront-ils leur vie être facilitée par une circulation plus fluide, mais piétons et cyclistes bénéficieront de nouvelles options de transport actif pertinentes et sécuritaires. Il s'agit sans contredit d'une des plus grandes réalisations des dernières années dans notre région. »

André Bachand, député de Richmond

« Bien que l'échangeur Darche se situe en dehors de mon comté, je reconnais son rôle stratégique essentiel pour la fluidité dans la grande région de Sherbrooke. Il est au cœur de la mobilité régionale et facilite l'accès au secteur de Coaticook. Son projet de réaménagement est un exemple de chantier bien mené. Ces nouvelles infrastructures sont une amélioration significative qui répond aux besoins croissants en transport dans la région. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Nous faisons aujourd'hui d'une pierre deux coups en annonçant la fin de la reconstruction d'un lien névralgique pour la circulation automobile comprenant des infrastructures sécurisées pour les piétons et les cyclistes. L'expérience est ainsi améliorée pour tout le monde, et c'est l'exemple concret d'une intégration de la mobilité durable dans le réseau de transport. Je remercie la population sherbrookoise pour sa collaboration tout au long du chantier, de même que les travailleurs qui ont été à l'œuvre jour et nuit pour livrer cet important ouvrage. »

Évelyne Beaudin, mairesse de la ville de Sherbrooke

Les usagers empruntant ce nouvel échangeur pourront, à compter de la semaine prochaine, bénéficier d'un nouveau pont d'étagement à six voies dont les bretelles d'entrées et de sorties sur l'autoroute 410 permettent d'éviter les entrecroisements.

La reconstruction de l'échangeur Darche visait notamment à offrir un pont fonctionnel à tous les usagers de la route et à lever les restrictions pour le transport lourd et la circulation des biens et des marchandises.

Quelques travaux de parachèvement seront effectués au cours des prochains mois, mais sans entrave significative pour les usagers.

