Le gouvernement du Québec annonce l'homologation du tracé de 130 km supplémentaires pour la Route verte dans Charlevoix

QUÉBEC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre de la Justice, Mme Kariane Bourassa, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, en collaboration avec Vélo Québec, annonce l'homologation de 130 km supplémentaires de la Route verte dans la région de Charlevoix, sur le territoire des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est. Ce prolongement de l'itinéraire actuel de segments cyclables sillonnera les villes et les municipalités de Petite-Rivière-Saint-François, de Baie-Saint-Paul, de Saint-Urbain, de Notre-Dame-des-Monts, de Saint-Aimé-des-Lacs, de Clermont, de La Malbaie et de Saint-Siméon.

« Le Ministère s'était engagé à prolonger la Route verte dans la Politique de mobilité durable - 2030. Cette vision se concrétise aujourd'hui par l'expansion du tracé, qui résulte d'une démarche concertée entre le gouvernement, Vélo Québec et le milieu. Par notre appui, nous poursuivons le développement du transport actif en répondant favorablement à une demande du milieu visant à prolonger les parcours cyclables régionaux. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cette homologation du tracé de la Route verte vient confirmer notre engagement envers le développement durable, le transport actif et le plaisir de découvrir notre magnifique région à vélo. J'en suis très fière : ceci permettra à nos municipalités de poursuivre la réalisation de la plus belle véloroute au monde, entre fleuve et montagnes. De Petite-Rivière-Saint-François à Saint-Siméon, ensemble, nous faisons de Charlevoix une destination incontournable pour les amoureux de la nature et du plein air. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre

de la Justice

« L'homologation de ce nouveau tronçon comble un chaînon manquant essentiel de la Route verte, révélant ainsi une région aux paysages remarquables. Plus qu'un simple aménagement, la Route verte est un projet collectif qui incarne des valeurs sociales et humaines. Elle s'appuie sur un vaste réseau de partenaires engagés à travers tout le Québec, unis pour promouvoir le cyclotourisme et valoriser le vélo comme mode de transport et de découverte. Vélo Québec tient à les remercier chaleureusement pour leur précieuse contribution. »

Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec

« La Route verte est un projet phare qui s'inscrit parfaitement dans notre Stratégie de développement socio-économique 2019-2029. En reliant nos communautés et en offrant une infrastructure de mobilité active sécuritaire pour les cyclistes et les piétons, nous favorisons non seulement le tourisme durable, mais aussi la qualité de vie de nos résidents. Cette initiative renforce notre engagement envers un développement harmonieux et sécuritaire, tout en mettant en valeur les richesses naturelles et culturelles de notre région. »

Patrick Lavoie, préfet de la MRC de Charlevoix

« Nous nous réjouissons de cette importante annonce. L'homologation de ces 130 km supplémentaires de la Route verte dans Charlevoix est en cohérence avec plusieurs objectifs de la planification stratégique de la MRC, dont le développement d'une stratégie de déplacement écoresponsable et aussi le décloisonnement du territoire pour permettre une meilleure connexion aux pôles périphériques. Ce projet permettra de répondre aux besoins de mobilité des citoyens et des visiteurs et rendra la région plus attractive. »

Odile Comeau, préfet de la MRC de Charlevoix-Est

Faits saillants

La Route verte est le plus grand itinéraire cyclable en Amérique du Nord et comporte plus de 5 300 km.

Elle fut initiée en 1995 par Vélo Québec avec l'aide financière du gouvernement du Québec.

L'homologation d'un tracé rend les municipalités concernées éligibles au volet 1 - développement du programme d'aide VÉLOCE III, qui finance jusqu'à 50 % des dépenses d'aménagement cyclables admissibles réalisées dans le cadre du développement de la Route verte.

