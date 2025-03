Le gouvernement du Québec accorde plus de 5,1 M$ à Saint-Charles-sur-Richelieu

SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU, QC, le 21 mars 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Borduas, ministre de la Justice, ministre responsable des Relations canadiennes et leader parlementaire du gouvernement, M. Simon Jolin-Barrette, annonce qu'une somme de 5 141 760 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu pour la construction d'une caserne de pompiers.

Le bâtiment inclura, entre autres, une aire de garage de cinq portes, une baie de décontamination, une salle d'entreposage des habits de combat et une autre pour l'entretien des appareils de protection respiratoire individuels autonomes. Des espaces de rangement, une salle de formation, des bureaux administratifs, des pièces utilitaires, des vestiaires, des dortoirs et une cuisinette seront également aménagés.

Citations :

« Notre gouvernement sait que la construction et la mise aux normes des infrastructures collectives participent à la vitalité économique et sociale des régions, mais surtout à la qualité des services offerts aux citoyens. C'est notamment une façon pour elles d'être attrayantes et dynamiques! Merci aux gens de Saint-Charles-sur-Richelieu pour cette initiative dont bénéficieront directement les résidentes et résidents. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Ce soutien financier est une excellente nouvelle pour l'ensemble des citoyennes et citoyens de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu. La construction de la nouvelle caserne de pompiers, un projet attendu dans la municipalité, permettra de mieux répondre aux besoins de la collectivité et d'améliorer les services, grâce à cette infrastructure moderne. Ce sont les citoyens et l'équipe dévouée du service de sécurité incendie qui en bénéficieront. »

Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, ministre de la Justice, ministre responsable des Relations canadiennes et leader parlementaire du gouvernement

« Nous sommes très heureux du soutien accordé, qui permettra de réaliser ce projet attendu depuis plus de 10 ans par la population de Saint-Charles-sur-Richelieu. Il faut oser être visionnaire, car une nouvelle caserne est conçue pour répondre aux exigences et aux besoins de la communauté pour les 50 prochaines années. Je suis particulièrement fière du travail de notre équipe municipale, mené en étroite collaboration avec tous les élus municipaux; nous pourrons enfin concrétiser ce projet essentiel pour la population. »

Julie Lussier, mairesse de Saint-Charles-Sur-Richelieu

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Saint-Charles-sur-Richelieu bénéficie également d'une majoration de 10 % du taux d'aide financière de base offerte aux petites municipalités.

Liens connexes :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

