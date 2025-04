Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,7 M$ à Stratford

STRATFORD, QC, le 12 avril 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Mégantic et président du caucus du gouvernement, M. François Jacques, est fier de confirmer qu'une somme de 2 733 560 $ a été accordée à la Municipalité du canton de Stratford pour l'agrandissement et la rénovation du centre communautaire, inauguré aujourd'hui.

Les travaux, qui se sont déroulés au cours des derniers mois, comprenaient notamment l'installation d'un ascenseur ainsi que la réfection des systèmes de ventilation, de chauffage et de plomberie. Une mise à jour de certains équipements nécessaires (toilettes, douches, cuisine) a permis de rendre le centre communautaire conforme au Plan des mesures d'urgence de la Municipalité. Des travaux extérieurs ont également été réalisés, entre autres le raccordement aux réseaux d'aqueduc et d'égout, l'installation de regards pluviaux et des travaux de drainage.

Citations :

« Notre gouvernement est fier d'investir dans la réalisation de projets majeurs qui contribuent à améliorer la qualité des milieux de vie des citoyens. Nous sommes très heureux d'avoir pu soutenir Stratford, qui a mis en œuvre d'importants travaux pour son centre communautaire. Je suis certaine que les citoyens de Stratford auront maintenant encore plus envie de se retrouver et d'échanger dans ce lieu rassembleur. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La rénovation et l'agrandissement du centre communautaire, c'est un projet d'envergure dans la région; il permettra à la population et aux organismes du milieu d'avoir à leur disposition des espaces fonctionnels et conviviaux. Plusieurs comités et organismes locaux attendaient avec impatience la réalisation de ce projet, et je suis heureux que notre gouvernement y ait contribué. »

François Jacques, député de Mégantic et président du caucus du gouvernement

« Faire du cœur villageois un milieu de vie inspirant et un lieu de rencontre attrayant pour toute la communauté de Stratford est notre vision. Ce centre se veut un véritable carrefour de rencontres sociales, éducatives et culturelles. Il inclut deux salles communautaires spécialement aménagées pour accueillir des activités sociales et culturelles, un espace bibliothèque scolaire et municipale de même qu'une cuisine collective, favorisant ainsi les échanges et le partage entre les membres de notre belle communauté. Ensemble, construisons un avenir où chacun se sentira chez soi au cœur de notre village. »

Denyse Blanchet, mairesse de Stratford

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM).

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base, car l'agrandissement a été réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Raymond Grégoire, Directeur et conseiller politique, Bureau du député de Mégantic, 819 583-4500; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746