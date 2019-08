Le gouvernement du Québec accorde 52 000 $ pour soutenir la Traversée internationale du lac Mégantic 2019

LAC-MÉGANTIC, QC, le 1er août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 52 000 $ pour soutenir la Traversée internationale du lac Mégantic, qui se déroule du 1er au 4 août 2019.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Plus précisément, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur verse un montant de 25 000 $, dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux . Le ministère du Tourisme, quant à lui, finance l'événement à hauteur de 27 000 $ par l'entremise du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques .

La Traversée internationale du lac Mégantic est la sixième des neuf étapes du circuit de la Coupe du monde des marathons de 10 km en eau libre FINA/CNSG. Attirant des nageurs professionnels des quatre coins du globe, elle est l'événement sportif le plus important de la région des Cantons-de-l'Est. De nombreuses autres activités et festivités font également partie de la programmation de cet événement, qui attire un grand nombre de spectateurs.

Citations :

« C'est avec une immense fierté que notre gouvernement soutient l'édition 2019 de la Traversée internationale du lac Mégantic. Cet événement de grande envergure fait une fois de plus du Québec un joueur incontournable dans le milieu sportif international. J'invite le public à venir encourager en grand nombre les nageurs exceptionnels qui prendront part à cette épreuve. Ces modèles de persévérance sont d'excellents ambassadeurs de la pratique d'activités physiques, sportives et de plein air. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« La Traversée internationale du lac Mégantic fait partie des événements qui enrichissent l'offre touristique de la région et c'est avec enthousiasme que votre gouvernement soutient cette compétition internationale. Le tourisme est un moteur important de l'économie québécoise, et les milliers de visiteurs qui assistent à cet événement génèrent des retombées économiques importantes pour la municipalité et les environs. J'invite les participants à profiter pleinement de leur séjour dans la région touristique des Cantons-de-l'Est pour en découvrir les attraits touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Liens connexes :

Traversée internationale du lac Mégantic : lacenfetemegantic.com

Partenaires gouvernementaux :

www.education.gouv.qc.ca/

www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/

www.quebec.ca/fierpartenaire

