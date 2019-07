Le gouvernement du Québec accorde 184 000 $ pour la tenue de l'International Bromont 2019

BROMONT, QC, le 24 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 184 000 $ pour l'organisation de l'International Bromont 2019, qui se déroule du 24 juillet au 4 août. La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La 44e édition de l'International Bromont est une compétition de neuf épreuves sanctionnées par la Fédération équestre internationale. Attirant des cavaliers des quatre coins du globe, elle permet aux participants de cumuler des points au classement mondial. Cet événement est également reconnu par Canada Équestre et par Cheval Québec.

Le ministère du Tourisme contribue au projet avec une somme de 94 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, alors que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur accorde un montant de 90 000 $ pour les épreuves internationales de haut niveau en saut et en chasse, dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Citations :

« Votre gouvernement est très fier de soutenir l'International Bromont, une compétition équestre de haut niveau qui fait rayonner la région et le Québec dans le monde entier. La venue de nombreux compétiteurs et d'amateurs de sports équestres contribue à engendrer d'importantes retombées économiques et touristiques pour les Cantons-de-l'Est. J'invite d'ailleurs les athlètes et les visiteurs qui seront de passage dans cette magnifique région pour l'occasion à prendre le temps d'en découvrir les nombreux attraits touristiques qui rendront votre expérience encore plus mémorable. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je suis très fière que notre gouvernement encourage la tenue de cet événement. L'international Bromont est un rendez-vous incontournable qui fait maintenant partie intégrante de l'ADN de la circonscription de Brome-Missisquoi. Nous sommes heureux d'encourager la tenue de cette compétition équestre de haut niveau. La complicité qui unit les athlètes et leurs chevaux est singulière et témoigne d'une remarquable communion que seul un travail constant et acharné peut produire. Nous ne doutons pas un instant que la relève y trouvera matière à inspiration. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

