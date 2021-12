Le gouvernement du Québec a conclu une entente de principe avec la FIPEQ-CSQ dans le réseau des CPE

QUÉBEC, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Annonçant ainsi une troisième entente de principe dans le réseau des CPE, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, et le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, sont heureux d'annoncer la conclusion d'une entente avec la FIPEQ-CSQ, qui représente plus de 1 700 employés.

L'entente, qui propose des bonifications à la rémunération et aux conditions de travail des employés visés, demeurera confidentielle jusqu'à ce qu'elle ait été entérinée par les membres de la FIPEQ-CSQ.

Citations :

« Cette troisième entente de principe dans le secteur des CPE aura des retombées positives majeures sur le maintien et le recrutement de travailleuses essentielles pour le développement de nos tout-petits, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec. Nous sommes convaincus que ces ententes sauront nous permettre de poursuivre le développement du réseau des CPE qui est si important pour nos enfants, pour les parents et pour l'essor de notre économie et de nos régions.

Plus que jamais, notre gouvernement démontre sa détermination à offrir aux enfants et aux parents de toutes les régions un réseau de CPE fort et accessible. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

« Je suis extrêmement fier de cette troisième entente. J'ai dit à plusieurs reprises que l'ensemble du personnel dans nos services de garde et l'ensemble des familles du Québec pouvaient compter sur nous pour faire bouger les choses. On a dit que le personnel n'était pas assez payé et on a agi pour régler la situation. Avec les négociations qui sont maintenant derrière nous, nous pouvons maintenant mettre toutes nos énergies au développement de notre réseau et poursuivre, avec tous les employés et nos partenaires, le déploiement de notre Grand chantier pour les familles pour que chaque enfant puisse enfin avoir une place. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Renseignements: Sources : Information : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Cell. : 418 670-5939; Antoine de la Durantaye, Attaché de presse du ministre de la Famille, Cell. : 418 558-6039, [email protected]; Pascal D'Astous, Conseiller en affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif et Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]