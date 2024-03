Une fois établie, la nouvelle aire protégée conservera plus de 16 700 kilomètres carrés de la région marine du plateau continental du Labrador

GATINEAU, QC, le 15 mars 2024 /CNW/ - L'Agence Parcs Canada s'est engagée à mettre en place un réseau de lieux patrimoniaux nationaux qui reconnaît et honore les contributions historiques et contemporaines des peuples autochtones, leur histoire et leurs cultures, ainsi que les relations spéciales que les peuples autochtones entretiennent avec les terres, les eaux et les glaces ancestrales.

Aujourd'hui, Johannes Lampe, président du Nunatsiavut, et l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, ont annoncé la réussite d'une évaluation de faisabilité qui a jugé que l'établissement d'une nouvelle aire protégée inuit dans le nord du Labrador était à la fois faisable et souhaité.

L'aire protégée inuit proposée de 16 791 kilomètres carrés est située dans la mer du Labrador, dans les eaux côtières adjacentes au parc national des Monts-Torngat, dans le nord du Labrador. La région abrite des ours polaires, des baleines et des dauphins, des phoques, des oiseaux de mer nicheurs et migrateurs, des oiseaux aquatiques et une variété d'espèces de poissons. Si elle est établie, elle conservera une partie de la région marine du plateau continental du Labrador et protégera les fjords qui s'étendent jusqu'au parc national des Monts-Torngat.

En s'appuyant sur cette importante avancée et supportés par Pêches et Océans Canada en tant que l'autorité fédérale sur les pêches, le gouvernement du Nunatsiavut, la Société Makivvik, les intervenants et Parcs Canada continueront de travailler à la finalisation et à la signature d'un protocole d'entente pour commencer à travailler à la phase de négociation sur l'établissement d'une nouvelle aire protégée inuit. Au cours de cette étape, l'accent sera mis sur les éléments clés, y compris une limite finale, une structure de cogestion et des consultations continues avec les titulaires de droits, les partenaires, les intervenants, l'industrie et les collectivités.

En plus de conserver la biodiversité, la protection de ces écosystèmes marins dans le nord du Labrador contribuera à la vitalité de la culture et des traditions inuit et au bien-être des Inuit du Labrador et du Nunavik qui sont les intendants de cette région depuis des temps immémoriaux. Les Inuit ont une connaissance approfondie de la terre, de l'eau et de la glace de mer dans cette région et, à ce jour, dépendent de sa faune. Les connaissances inuit, jumelées à la science occidentale, ont servi de fondement au cours de l'évaluation de la faisabilité et continueront de jouer un rôle clé dans l'établissement de l'aire protégée inuit.

L'annonce d'aujourd'hui souligne l'engagement du gouvernement du Canada à faire progresser la réconciliation et la mise en œuvre des droits et des obligations découlant des traités grâce à une relation renouvelée de nation à nation et de gouvernement à gouvernement avec les peuples autochtones. Elle souligne également l'intérêt commun du gouvernement du Nunatsiavut, de la Société Makivvik, de Pêches et Océans Canada et de Parcs Canada à protéger l'intégrité écologique et culturelle des écosystèmes terrestres et marins du nord du Labrador.

Une fois établie, la nouvelle aire protégée inuit pourrait contribuer 0,29 pour cent, une zone environ trois fois plus grande que celle de l'Île-du-Prince-Édouard, à l'engagement du gouvernement du Canada de protéger la biodiversité et de conserver 30 pour cent des aires marines et côtières d'ici 2030.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui est importante, non seulement pour la protection de notre territoire, mais aussi pour la préservation de notre culture, de nos traditions et de notre identité inuit. Nous avons travaillé fort pour atteindre ce jalon et nous continuerons de le faire alors que nous finalisons le protocole d'entente qui verra l'établissement de cette aire protégée inuit. Nous sommes heureux de voir cette réalisation devenir une réalité aujourd'hui et fiers de prendre des mesures pour assurer le maintien de notre véritable mode de vie des Inuit du Labrador pour les générations futures. »

Johannes Lampe

Président du Nunatsiavut

« Aujourd'hui marque une réalisation importante et un grand pas en avant dans la protection et l'intendance des eaux du Nunatsiavut et de la région marine du plateau continental du Labrador. Le gouvernement du Canada, par l'entremise de Parcs Canada, continuera de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Nunatsiavut, la Société Makivvik, les intervenants et les Inuit du Nunatsiavut à l'établissement d'une aire protégée inuit dans ces eaux riches et uniques qui aidera à protéger les nombreuses espèces qui les utilisent, tout en veillant à ce que la culture et les traditions inuit persistent pendant de nombreuses générations. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Nous reconnaissons l'importance et la valeur de cette région dans le nord du Labrador. L'établissement d'une future aire marine nationale de conservation ici protégera de nombreuses espèces et aidera à perpétuer la culture et le mode de vie inuit pour les générations à venir. La réussite de cette évaluation de faisabilité est une étape importante et un exemple des progrès que nous continuons de réaliser dans notre objectif commun de protéger les océans au Canada. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle. Travailler à protéger les vastes écosystèmes de la région marine du plateau continental du Labrador tout en faisant la promotion du leadership et de la culture inuit est une victoire pour la population de Terre-Neuve-et-Labrador, les Canadiens et Canadiennes et l'environnement. Je me réjouis de la collaboration continue de nos deux gouvernements alors que nous nous efforçons ensemble de négocier l'établissement d'une aire protégée inuit dans les eaux du Nunatsiavut au large des côtes du nord du Labrador. »

Yvonne Jones

Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et du ministre de la Défense nationale (Défense du Nord) et députée de Labrador, Terre-Neuve-et-Labrador

Les faits en bref

L'évaluation de la faisabilité et le processus associé contribuent directement à l'Initiative de planification marine Imappivut (Nos océans) du gouvernement du Nunatsiavut et à l'atteinte des objectifs énoncés dans la Déclaration d'intention pour Imappivut.

Les commentaires recueillis dans le cadre de séances de mobilisation et de consultations avec les collectivités inuit et locales et les principaux intervenants, ainsi que l'examen attentif des avantages et des répercussions sociaux, environnementaux et économiques de l'établissement d'une aire protégée inuit reconnue en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada ont joué un rôle essentiel dans l'évaluation de la faisabilité.

ont joué un rôle essentiel dans l'évaluation de la faisabilité. Conformément à la recommandation d'aller de l'avant avec une zone protégée inuit, les négociations sur une entente sur les répercussions et les avantages commenceront conformément aux dispositions de l'accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador .

. Le nord du Labrador abrite le courant froid au large du Labrador qui est célèbre pour le transport constant d'icebergs vers des latitudes plus basses, et qui se mélange au courant du golfe au large des Grands Bancs de Terre-Neuve.

abrite le courant froid au large du qui est célèbre pour le transport constant d'icebergs vers des latitudes plus basses, et qui se mélange au courant du golfe au large des Grands Bancs de Terre-Neuve. Depuis des temps immémoriaux, les Inuit du Nunatsiavut et du Nunavik ont occupé et utilisé les terres, les eaux et les glaces de mer de ce vaste territoire et de cette voie de déplacement inuit.

La région comprend une transition entre les habitats de l'Arctique et de l'Atlantique, allant des fjords très pittoresques aux longues plages et aux vasières. La zone abrite une diversité d'espèces sauvages, y compris des espèces de mammifères marins et de poissons et d'importantes concentrations d'oiseaux de mer et de sauvagines reproducteurs et migrateurs.

Les zones côtières et marines sont la source du bien-être culturel, social, spirituel, écologique et économique des Inuit.

