OTTAWA, ON, le 12 déc. 2024 /CNW/ - En 2023, la Nouvelle-Écosse a connu l'une des pires saisons de feux de forêt de son histoire. Ces incendies ont causé des dommages importants aux domiciles, aux petites entreprises, aux fermes, aux municipalités et aux sites provinciaux et ont provoqué l'évacuation de plus de 16 000 personnes. À peine plus d'un mois plus tard, la province a été touchée par des précipitations extrêmes qui ont entraîné la pire inondation survenue dans la province au cours des 50 dernières années. Ces catastrophes font suite aux dommages importants causés aux infrastructures privées et publiques et aux pannes de courant prolongées provoquées par la tempête Dorian à l'échelle de la province en 2019.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a annoncé le versement de paiements de près de 67 millions de dollars à la Nouvelle-Écosse dans le cadre du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) afin de l'aider à couvrir les coûts liés à l'intervention et au rétablissement à la suite des feux de forêt de 2023, des précipitations extrêmes et de l'inondation qui en a découlé à l'été 2023 et de la tempête Dorian en 2019.

Lorsqu'une catastrophe naturelle de grande ampleur se produit, le gouvernement du Canada fournit une aide financière aux provinces et aux territoires par l'intermédiaire du programme des AAFCC. Grâce à cette aide, le gouvernement du Canada couvre les dépenses admissibles liées à l'intervention et au rétablissement en cas de catastrophe qui sont soumises par la province ou le territoire et qui dépassent ce à quoi l'on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils couvrent par eux-mêmes.

Les phénomènes météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles constituent une menace croissante pour la sécurité et la stabilité économique des communautés canadiennes. Le gouvernement du Canada a travaillé et continuera de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour répondre aux catastrophes comme les inondations et les feux de forêt survenus récemment et pour s'en remettre.

Citations

« Au cours des dernières années, nous avons constaté que les effets des changements climatiques augmentent la fréquence des catastrophes comme les feux de forêt et les graves inondations. Notre gouvernement travaille en étroite collaboration avec la province pour soutenir les citoyens de la Nouvelle-Écosse. Ce financement appuiera les efforts de rétablissement et de reconstruction de la Nouvelle-Écosse, alors que nous travaillons ensemble pour nous adapter aux effets des changements climatiques. En accordant la priorité à notre résilience face aux catastrophes récurrentes, nous renforcerons notre capacité à nous adapter et à mieux nous rétablir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Récemment, les gens ici, en Nouvelle-Écosse, ont été durement frappés par les catastrophes naturelles. Ce paiement de près de 67 millions de dollars nous apportera une aide cruciale supplémentaire alors que nous nous efforçons de nous rétablir et de reconstruire. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous nous souviendrons de 2023 comme l'année où la crise climatique s'est abattue sur nous à Halifax-Ouest. Encore aujourd'hui, je rencontre des résidents dont la vie a été bouleversée par les feux de forêt dévastateurs et les terribles inondations que nous avons connus. Aujourd'hui, nous devons non seulement reconstruire, mais aussi continuer de lutter contre les changements climatiques et de favoriser la résilience climatique. Je suis fière que notre gouvernement fédéral appuie la Nouvelle-Écosse et nos résidents. »

- Lena Metlege Diab, députée de Halifax-Ouest, en Nouvelle-Écosse

Faits en bref

Au cours de la saison de 2023, la Nouvelle-Écosse a été frappée par environ 220 feux de forêt qui ont brûlé environ 25 000 hectares de terres en raison d'une accumulation de neige minimale pendant l'hiver suivie d'une sécheresse printanière. Les communautés des comtés de Halifax et de Shelburne ont été touchées par les feux de forêt du 27 mai au 11 juin 2023. Bon nombre de ces feux sont devenus des incendies en milieu périurbain et ont causé des dommages à un grand nombre de domiciles, de petites entreprises, de fermes, de municipalités et de sites provinciaux, et ont provoqué l'évacuation de plus de 16 000 personnes. Dans le cadre de cet événement, le gouvernement du Canada a versé un paiement provisoire de 15 990 330 $ à la province.

Du 21 au 23 juillet 2023, la Nouvelle-Écosse a été touchée par des inondations à l'échelle de la province à la suite de précipitations extrêmes. Les précipitations étaient équivalentes à la quantité de pluie qui tombe habituellement dans la province sur une période de trois mois. Il s'agit de la pire inondation connue par la province au cours des 50 dernières années. Dans le cadre de cet événement, le gouvernement du Canada a versé un paiement provisoire de 50 116 209 $ à la Nouvelle-Écosse.

Du 7 au 8 septembre 2019, les divisions de recensement d'Annapolis, d' Antigonish , de Cape Breton , de Colchester , de Cumberland , de Digby , de Guysborough , d' Halifax , de Hants, d' Inverness , de Kings, de Lunenburg , de Pictou , de Queens, de Richmond , de Shelburne , de Victoria et de Yarmouth , en Nouvelle-Écosse, ont été les plus gravement touchées par la tempête post‑tropicale Dorian. Celle-ci a déclenché des vents atteignant une vitesse maximale de 145 km/h, de fortes précipitations allant jusqu'à 130 mm, des ondes de tempêtes et des inondations localisées à l'échelle de la province. Elle a également causé d'importants dommages aux infrastructures privées et publiques comme les quais, les marinas, les brise-lames, les murs de soutènement, les ponts et les routes principales. En outre, plus de 400 000 résidents ont été touchés par des pannes de courant prolongées. Dans le cadre de cet événement, le gouvernement du Canada a versé un paiement provisoire de 707 160 $ à la province.

Au Canada, les urgences sont d'abord gérées au niveau municipal et, si une aide est nécessaire, la municipalité fait une demande à la province ou au territoire concerné. Si la situation d'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent demander une aide au gouvernement fédéral.

Les AAFCC apportent une aide lorsque les coûts d'intervention et de rétablissement dépassent ce que les provinces ou les territoires pourraient assumer seul. Les paiements du gouvernement fédéral sont calculés par habitant et sont partagés avec la province ou le territoire. Le montant du partage des coûts est déterminé selon une formule établie allant de 50 % jusqu'à 90 % des coûts des dépenses admissibles.

Voici une liste non exhaustive des dépenses admissibles dans le cadre des AAFCC : les opérations d'évacuation, la restauration d'infrastructures et de travaux publics dans leur état antérieur à la catastrophe, la restauration ou le remplacement d'habitations principales non assurables de particuliers, la restauration de petites entreprises et de fermes et les mesures d'atténuation visant à réduire la vulnérabilité future des infrastructures réparées ou remplacées.

En vertu des AAFCC, les provinces et les territoires disposent d'un délai de six mois après la fin d'une catastrophe pour demander une aide financière au gouvernement fédéral. Une fois qu'un événement a été désigné en vertu des AAFCC, les provinces et les territoires ont jusqu'à cinq ans pour présenter leur demande finale.

Une demande de paiement en vertu des AAFCC est traitée immédiatement après la réception de la documentation requise sur les dépenses provinciales et territoriales et un examen effectué par des vérificateurs fédéraux. Il est également possible de présenter une demande de paiement anticipé ou de paiement provisoire, lequel peut représenter jusqu'à 50 % ou 60 % de la part fédérale prévue, dans un délai de cinq ans.

Depuis la création du programme en 1970, les AAFCC ont été une source fiable de soutien pour les provinces et les territoires. En date de mars 2024, le gouvernement du Canada a fourni plus de 9 milliards de dollars aux provinces et aux territoires pour les aider à couvrir les coûts d'intervention et à restaurer les infrastructures et les biens dans leur état antérieur aux catastrophes.

Comme l'indique le budget de 2023, le gouvernement du Canada investit 48,1 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2023-2024, pour identifier les zones inondables à haut risque et mettre en œuvre un programme modernisé des AAFCC qui encouragerait les efforts d'atténuation. Ces travaux s'appuient sur les conclusions et les recommandations d'un comité consultatif indépendant et sur les commentaires des provinces et des territoires. Le programme modernisé devrait être lancé en avril 2025.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Joanna Kanga, Attachée de presse, Cabinet du président du Conseil privé du roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]