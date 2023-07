Les nouveaux programmes assureront l'intendance des terres, des eaux et des glaces selon les valeurs et les cultures autochtones

GATINEAU, QC, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé dans un processus de réconciliation avec les peuples autochtones et de renouvellement des relations avec ces derniers sur la base de la reconnaissance, du respect, de la collaboration et du partenariat. La reconnaissance du rôle important que jouent les peuples autochtones dans la protection, la conservation et l'intendance des terres, des eaux et des glaces selon leurs cultures et leurs connaissances, est au cœur de la gestion des lieux administrés par Parcs Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé plus de 2,4 millions de dollars sur trois ans pour établir deux nouveaux programmes de gardiens innus au Québec; 1,3 millions de dollars pour celui au parc marin du Saguenay-Saint-Laurent et 1,1 millions de dollars pour celui à la réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan.

Ces deux nouveaux programmes s'ajouteront aux programmes déjà en cours, tels que celui des gardiens du Wolastokuk de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk au parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, celui des gardiens de Haida Gwaii à la réserve de parc national, réserve d'aire marine nationale de conservation et site du patrimoine haïda Gwaii Haanas en Colombie-Britannique, et celui des gardiens de Nattilik Heritage Society au lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror, au Nunavut.

Ces programmes de gardiens innus sont élaborés par les communautés autochtones locales d'Essipit et d'Ekuanitshit, en collaboration avec Parcs Canada, pour refléter les réalités uniques du milieu. Ils visent à rétablir et maintenir les liens privilégiés que les Innus de ces communautés entretiennent avec les terres, les eaux et les glaces depuis des millénaires, renforcer leur rôle en tant qu'intendant et assurer le transfert des savoirs entre les générations.

Parcs Canada est déterminé à ce que le réseau de lieux patrimoniaux nationaux reconnaisse et honore les contributions historiques et contemporaines des peuples autochtones, leurs histoires et leurs cultures ainsi que leur attachement particulier aux terres, aux eaux et aux glaces ancestrales.

« L'établissement de nouveaux programmes de gardiens autochtones partout au pays est la prochaine étape afin d'assurer que les lieux administrés par Parcs Canada reflètent réellement l'histoire, les cultures et les contributions des peuples autochtones qui prennent soin des terres, des eaux, et des glaces depuis des millénaires. Je remercie le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit et le Conseil des Innu de Ekuanitshit pour leur dévouement et leur participation au développement de ces nouveaux programmes. Ces programmes permettront à leurs communautés de renouer avec leur territoire traditionnel et de participer au transfert du savoir innu entre les générations au parc marin du Saguenay-Saint-Laurent et à la réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« L'annonce d'aujourd'hui est certainement un autre geste concret du gouvernement du Canada dans la reconnaissance de notre droit inhérent à l'autodétermination sur le Nitassinan. Nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration avec Parcs Canada, et d'entamer ce nouveau chapitre avec ces derniers afin de faire rayonner notre culture et notre patrimoine dans un objectif de conservation et de réconciliation. »

Martin Dufour

Chef de la Première Nation des Innus Essipit

« Notre droit à l'autodétermination doit être reconnu et nous l'assumons nous les Innus de Ekuanitshit et le programme de gardiens est la preuve : nous étions, sommes et serons les détenteurs de la protection de Nitassinan, plus particulièrement, l'archipel des îles Mingan. »

Jean-Charles Piétacho

Chef de la Première Nation des Innu de Ekuanitshit

Chaque initiative de gardiens autochtones mise en place dans les lieux administrés par Parcs Canada est élaborée conjointement avec des partenaires autochtones. Ceux-ci mènent ensuite l'initiative avec le soutien et la contribution de Parcs Canada. Ces initiatives contribuent à maintenir et à revitaliser les liens que ceux-ci entretiennent avec les terres, les eaux et les glaces qui soutiennent les systèmes de savoir, de lois et de gouvernance sur lesquels reposent les pratiques d'intendance autochtones.

Les gardiens autochtones contribuent au mandat du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent et à la réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan en appuyant les objectifs de conservation et de protection des écosystèmes ainsi qu'à la sensibilisation aux rôles et aux responsabilités des peuples autochtones dans la protection des patrimoines naturels et culturels.

Parcs Canada a reçu jusqu'à 61,7 millions de dollars du budget de 2021 pour les programmes des gardiens autochtones dans les lieux administrés par Parcs Canada. Dans le cadre de cette nouvelle initiative, Parcs Canada travaille avec des partenaires autochtones pour améliorer les programmes existants et vise à cocréer entre 30 et 35 nouveaux programmes de gardiens autochtones dans les lieux administrés par Parcs Canada d'ici 2025-2026.

Parcs Canada travaille actuellement avec des partenaires autochtones pour déterminer l'emplacement des nouveaux programmes de gardiens d'ici 2026. Des discussions préliminaires ont aussi lieu avec l'Initiative de leadership autochtone concernant les mécanismes de soutien collaboratif pour les communautés dans le cadre du programme des gardiens administré par Parcs Canada.

Parcs Canada et les peuples autochtones travaillent ensemble afin d'élaborer du matériel et des activités d'interprétation dans les lieux historiques nationaux, parcs nationaux et aires marines nationales de conservation dans le but de favoriser une meilleure compréhension des perspectives, des cultures et des traditions des peuples autochtones.

