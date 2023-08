La contribution de Parcs Canada appuiera l'Initiative de conservation Yellowstone to Yukon dans le cadre d'importants projets de recherche et de passages fauniques afin de permettre aux animaux de traverser l'autoroute 3 en toute sécurité

GATINEAU, QC, le 10 août 2023 /CNW/ - Les corridors écologiques sont essentiels pour relier les aires protégées et conservées, ce qui aidera à réduire la perte de biodiversité et aidera les espèces à s'adapter aux changements climatiques. En reliant correctement les zones protégées et conservées, des processus naturels peuvent avoir lieu et les espèces peuvent se déplacer, interagir et trouver un habitat à travers de vastes paysages terrestres et côtiers.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, et la présidente et scientifique en chef de l'Initiative de conservation Yellowstone to Yukon (Y2Y), Jodi Hilty, au nom de l'organisation et de ses partenaires, ont annoncé une contribution de plus de 1,9 million de dollars pour améliorer la connectivité écologique au sud-est de la Colombie-Britannique et au sud-ouest de l'Alberta.

Cette collaboration entre Parcs Canada et Y2Y appuie l'initiative d'atténuation de la faune sur l'autoroute 3 en habilitant des projets d'infrastructure, des communications, des recherches et des activités d'engagement des communautés autochtones. Le financement, provenant du Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada, réduira l'impact de l'autoroute 3 sur la faune de la région, particulièrement en réduisant les collisions et en reliant l'habitat actuellement fragmenté par la route. Ce financement aidera également à soutenir Reconnecting the Rockies, un projet que le Province de la Colombie-Britannique a priorisé et qui est déjà en cours, qui comprend une série de passages pour la faune, de clôtures et de panneaux le long de cette route achalandée afin d'améliorer la connectivité à un endroit critique le long du corridor faunique de 3,200 kilomètres qui s'étire de Yellowstone jusqu'au Yukon.

Cette série de traversées aidera de nombreuses espèces mieux soutenues à l'échelle du paysage transfrontalier à grande échelle, en particulier le grizzli et le carcajou. Cette section de l'autoroute 3 est à proximité des limites du premier parc international de la paix de l'Ouest et, par conséquent, ces travaux de connectivité aident à maintenir l'intégrité de cette zone.

Parcs Canada et ceux qui s'engagent sur le terrain sont déterminés à protéger la biodiversité et à aider à soutenir les espèces en péril. Une équipe d'experts composée de membres de Y2Y, du ministère des forêts de la Colombie-Britannique, du ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, de Teck Resources, de la Première Nation Ktunaxa, de Biodiversity Pathways, du Miistakis Institute, de Wildsight, de Stantec, ainsi que de groupes communautaires et plus encore, travaille à faire avancer l'objectif commun pour la connectivité au niveau du paysage par l'entremise de ce projet.

Citations

« La nouvelle initiative d'atténuation de la faune de l'autoroute 3 est un excellent exemple de la façon dont notre Programme national pour les corridors écologiques récemment lancé protège la nature dans les principaux corridors fauniques. L'expansion de notre réseau d'habitats connectés est une étape essentielle dans la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité. Ceci n'aurait pas été possible sans les solides partenariats de Parcs Canada et de l'Initiative de conservation de Yellowstone to Yukon qui, ensemble, veillent à ce que les espèces puissent prospérer et se déplacer librement sur le territoire et les eaux de l'Ouest canadien. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Ce projet assure la sécurité des personnes et de la faune le long du corridor de l'autoroute 3 et est d'importance continentale car il aide à restaurer et à permettre à la faune de se déplacer entre le Canada et les États-Unis. L'Initiative de conservation Yellowstone to Yukon est ravie de travailler avec des partenaires clés, comme Parcs Canada, pour aider à maintenir la connectivité entre la région de Yellowstone et le Yukon, l'une des régions montagneuses les plus sauvages au monde. »

Jodi Hilty

Présidente et scientifique en chef, Initiative de conservation de Yellowstone au Yukon

« La Nation Ktunaxa est engagée à réduire les impacts sur la faune et à améliorer la connectivité écologique dans l'ensemble de ʔamak̓ʔis Ktunaxa, et à appuyer le travail de projets tels que l'Initiative d'atténuation de la faune de l'autoroute 3 pour assurer un passage protégé le long de ce corridor écologique clé. Nous sommes heureux de travailler aux côtés de nos partenaires pour réduire les collisions avec la faune afin d'offrir un environnement plus sécuritaire pour nous tous. »

Jaime Vienneau

Directrice opérationnelle, Conseil de la Nation Ktunaxa, Secteur des terres et des ressources

« Les collisions avec la faune sur les routes sont un danger pour les personnes et les animaux. En construisant des moyens plus sûrs pour permettre à la faune de traverser les autoroutes, nous rendons notre infrastructure plus sûre pour les conducteurs sur l'autoroute 3 et aidons à restaurer l'habitat connecté. »

Rob Fleming

Ministre des Transports et de l'Infrastructure, Colombie-Britannique

« Teck est fière de se joindre à la Nation Ktunaxa, aux gouvernements et à nos autres partenaires pour protéger les gens et la faune. Le projet Reconnecting the Rockies s'harmonise avec notre objectif de devenir positif pour la nature d'ici 2030 et réduira les collisions avec la faune dans la vallée Elk et créera un passage sécuritaire pour de nombreuses espèces, y compris le mouflon d'Amérique, le wapiti, le grizzli et le carcajou. »

Jonathan Price

Président et directeur général, Teck Resources Limited

Les faits en bref

Ce projet joue un rôle clé dans la connexion des populations fauniques d'est en ouest au-dessus des Montagnes Rocheuses, du nord au sud à travers le Canada et les États-Unis, et entre les vastes aires protégées du parc international de la Paix Waterton-Glacier et du parc national Banff . Ce corridor relie les écosystèmes de la montagne Cabinet-Purcell et de la Couronne du continent.

. Ce corridor relie les écosystèmes de la montagne Cabinet-Purcell et de la Couronne du continent. Cette partie du projet est la phase 2 du projet de protection de la faune en six phases de la Colombie-Britannique Reconnecting the Rockies . La province de la Colombie-Britannique installe une série de passages inférieurs et de passages supérieurs reliés par des clôtures qui permettront à la faune de traverser l'autoroute 3 en toute sécurité.

. La province de la Colombie-Britannique installe une série de passages inférieurs et de passages supérieurs reliés par des clôtures qui permettront à la faune de traverser l'autoroute 3 en toute sécurité. Le Canada a aidé le monde à s'entendre sur le monumental Cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal lors de la plus grande Conférence des Parties à la conservation de la biodiversité, la COP15 à Montréal. Le Cadre intègre la connectivité écologique à l'intérieur d'un seul objectif et de trois cibles, y compris le but A qui stipule que l'intégrité, la connectivité et la résilience de tous les écosystèmes sont maintenues, améliorées ou restaurées, ce qui augmente considérablement la superficie des écosystèmes naturels d'ici 2050.

a aidé le monde à s'entendre sur le monumental lors de la plus grande Conférence des Parties à la conservation de la biodiversité, la à Montréal. intègre la connectivité écologique à l'intérieur d'un seul objectif et de trois cibles, y compris le but A qui stipule que l'intégrité, la connectivité et la résilience de tous les écosystèmes sont maintenues, améliorées ou restaurées, ce qui augmente considérablement la superficie des écosystèmes naturels d'ici 2050. En avril 2022, Parcs Canada a lancé un nouveau Programme national pour les corridors écologiques afin d'aider à soutenir les efforts visant à mettre fin à la perte de biodiversité et à l'inverser partout au Canada. Dans le cadre de cet effort, Parcs Canada travaille avec un large éventail de partenaires et d'experts pour élaborer des critères nationaux pour définir les corridors écologiques et pour mener des exercices de cartographie afin de déterminer les zones prioritaires à travers le pays où les corridors pourraient avoir les plus grands avantages.

afin d'aider à soutenir les efforts visant à mettre fin à la perte de biodiversité et à l'inverser partout au Canada. Dans le cadre de cet effort, Parcs Canada travaille avec un large éventail de partenaires et d'experts pour élaborer des critères nationaux pour définir les corridors écologiques et pour mener des exercices de cartographie afin de déterminer les zones prioritaires à travers le pays où les corridors pourraient avoir les plus grands avantages. Au cours de la dernière année, le Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada a également contribué au projet pilote de corridor écologique du réseau écoparcs Cootes-Escarpement afin d'accroître collectivement la connectivité entre le marais Cootes Paradise, le port de Hamilton et l'escarpement du Niagara; à Conservation de la nature Canada pour l'entretien et l'amélioration du corridor écologique de Forillon; au corridor d'intendance de la côte Ouest dirigé par des Autochtones pour améliorer la connectivité écologique et culturelle le long de la côte ouest de l'île de Vancouver ; et à la Collaboration Algonquin-Adirondacks pour appuyer une étude sur l'écologie routière afin de déterminer les mesures de protection de la faune autour des routes achalandées de l' Ontario .

et l'escarpement du Niagara; à Conservation de la nature Canada pour l'entretien et l'amélioration du corridor écologique de Forillon; au corridor d'intendance de la côte Ouest dirigé par des Autochtones pour améliorer la connectivité écologique et culturelle le long de la côte ouest de l'île de ; et à la Collaboration Algonquin-Adirondacks pour appuyer une étude sur l'écologie routière afin de déterminer les mesures de protection de la faune autour des routes achalandées de l' . Guidé par la science, les connaissances autochtones et les perspectives locales, le Canada s'est engagé à conserver 30 pour cent des terres, de l'eau douce et des océans d'ici 2030.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]