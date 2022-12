OTTAWA, ON, le 21 déc. 2022 /CNW/ - Les inondations sont les catastrophes naturelles à la fois les plus courantes et les plus coûteuses au Canada et en 2013, les inondations printanières qu'a connues la Saskatchewan ont causé d'importants dommages aux résidences, aux municipalités, aux collectivités des Premières Nations, aux structures agricoles, aux petites entreprises et aux infrastructures tant privées que publiques dans une grande partie de la province de la Saskatchewan.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, a annoncé le versement d'un paiement provisoire de 19 666 317 $ à la Saskatchewan, dans le cadre du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) pour l'aider à assumer les coûts de rétablissement par suite des inondations de 2013.

Aux termes des AAFCC, les provinces et territoires ont six mois après une catastrophe pour présenter une demande d'aide financière auprès du gouvernement fédéral. Après que ladite catastrophe a été désignée comme relevant des AAFC, les provinces et territoires ont jusqu'à cinq ans pour soumettre leur demande finale. L'échéance de cinq ans liée à cette catastrophe était en octobre 2019; toutefois, la province a demandé deux prolongations et la nouvelle échéance pour présenter la demande finale est maintenant en décembre 2023.

Citations

« Reconstruire à la suite de dommages causés par une importante inondation prend beaucoup de temps et nous allons continuer à travailler de concert avec le gouvernement de la Saskatchewan pour aider la province à se rétablir. Dans le cadre de nos efforts de nous adapter aux conséquences des changements climatiques, notamment des catastrophes naturelles, nous avons à cœur de renforcer la résilience grâce à laquelle les collectivités pourront se reconstruire encore plus fortes. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« L'assistance offerte après une catastrophe naturelle va au-delà de l'aide aux collectivités de la Saskatchewan à se relever et du soutien à leurs résidants, elle renforce l'espoir et le potentiel d'un rétablissement complet. Le fardeau financier créé par les phénomènes météorologiques extrêmes est incroyablement élevé et ce paiement provisoire du gouvernement du Canada nous aidera à l'assumer. Le gouvernement de la Saskatchewan se fait un devoir de veiller à ce que sa population soit en sécurité, mais aussi de la soutenir durant une catastrophe. »

- L'honorable Christine Tell, ministre des Services correctionnels, des Services policiers et de la Sécurité publique de la Saskatchewan.

Faits en bref

Dans le cas d'un sinistre à grande échelle, le gouvernement du Canada apporte une aide financière au moyen des Accords d'aide financière en cas de catastrophes aux provinces et territoires qui en font la demande pour couvrir les dépenses admissibles de reprise après sinistre qui excèdent leur capacité raisonnablement prévisible de les absorber. Les provinces et les territoires offrent un soutien financier aux collectivités touchées en fonction des critères des politiques et des plans de rétablissement de leur propre programme provincial d'aide en cas de catastrophe.





Les gouvernements provinciaux et territoriaux conçoivent, élaborent et mettent en œuvre des programmes d'aide financière en cas de catastrophes, selon lesquels ils décident des montants et des types d'aide à accorder aux personnes éprouvées. Le programme AAFCC n'impose aucune restriction à ces gouvernements sur ce plan.





Les dépenses admissibles aux termes des AAFCC portent notamment sur les opérations d'évacuation, le rétablissement des infrastructures et des travaux publics à leur état antérieur ainsi qu'au remplacement et à la réparation des biens personnels essentiels des particuliers, des petites entreprises et des fermes.





Depuis 2018, le gouvernement du Canada a investi 42,1 millions de dollars dans trois projets d'atténuation des inondations en Saskatchewan dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FFAC). Les fonds sont investis dans des projets d'infrastructures structurelles et naturelles visant à accroître la résilience des collectivités touchées par des catastrophes naturelles déclenchées par les changements climatiques.

