La demande mondiale de minéraux critiques devrait doubler d'ici 2040, et le Canada est particulièrement bien placé pour devenir un chef de file mondial et approvisionner ce marché en pleine croissance. Le pays est riche en minéraux critiques et dispose de la main-d'œuvre, des entreprises et des communautés possédant le savoir-faire nécessaire à l'augmentation des activités d'extraction et de transformation de minéraux, de fabrication de produits et de recyclage des minéraux. Depuis le lancement de la toute première Stratégie canadienne sur les minéraux critiques en 2023, le gouvernement a réalisé des investissements historiques et éliminé des obstacles pour construire plus rapidement de bonnes mines et installations de transformation, et ce, sans compromettre l'environnement et les droits des Autochtones.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, que le Canada collaborait avec Frontier Lithium Inc. pour soutenir une proposition visant la construction et l'exploitation d'une installation de conversion de lithium à Thunder Bay, en Ontario, ainsi que la mise en place d'un centre de démonstration et d'innovation pour le lithium.

Le projet PAK Lithium de Frontier Lithium, d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars, est la première initiative de développement entièrement intégrée dans le domaine du lithium au Canada. Ce projet s'inscrit dans l'objectif du gouvernement du Canada de bâtir des chaînes d'approvisionnement complètes pour les minéraux critiques dans un monde de plus en plus incertain. Le projet proposé par Frontier Lithium Inc. correspond à l'une des priorités du gouvernement fédéral, soit de soutenir la production nationale de minéraux critiques. Ainsi, le projet vise l'un des six minéraux prioritaires de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques. Le lithium est nécessaire à la fabrication des batteries de véhicules électriques. Lorsque les projets miniers seront menés à bien, le Canada disposera de suffisamment de mines de lithium, de nickel et de graphite pour assurer la fabrication prévue de tous les véhicules électriques du pays.

Les projets comme celui-ci seront déterminants pour que le Canada se dote d'une économie plus propre, plus forte, mieux préparée et concurrentielle dans un monde à faibles émissions de carbone.

« Le Canada est prêt à ouvrir la voie en ce qui concerne la production durable des minéraux critiques nécessaires à la nouvelle économie à faibles émissions de carbone. Les minéraux critiques comme le lithium sont essentiels à l'électrification de notre écosystème des transports. Je suis très enthousiaste à l'idée de voir comment le projet de Frontier Lithium Inc. stimulera la production de minéraux critiques au Canada et créera d'excellentes occasions économiques pour l'Ontario. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les minéraux critiques représentent une occasion économique générationnelle pour le Canada. Les investissements à chaque étape de la chaîne de valeur, de l'exploration et de l'extraction à la transformation, et de la fabrication de pointe au recyclage, offrent des possibilités de croissance économique et de création de bons emplois durables, tout en soutenant les technologies dont nous avons besoin pour favoriser une économie mondiale moderne. Le Canada réalise des investissements intelligents et ciblés dans les projets les plus prometteurs, ce qui lui permet d'être le fournisseur mondial de choix pour les minéraux critiques et les technologies mises au point dans le cadre de ses projets. »

- Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson

« L'abondance de ressources en minéraux critiques est l'un des plus grands atouts de l'Ontario. Nous sommes très heureux que Frontier Lithium souhaite accroître sa production de minéraux stratégiques pour la production de batteries ici même en Ontario. Ce projet soutiendra la mise en place et la croissance d'une chaîne d'approvisionnement complète en minéraux critiques et en batteries pour véhicules électriques. En misant sur le développement continu de l'industrie des minéraux critiques de l'Ontario, nous renforcerons notre économie et protégerons nos travailleurs et nos emplois, quoi qu'il arrive. »

- Le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, l'honorable Victor Fedeli

« Frontier Lithium a pour vision de devenir le premier fournisseur de matériaux critiques en Amérique du Nord. Nous sommes reconnaissants que le gouvernement du Canada adhère à cette vision et appuie le projet d'usine de conversion du lithium à Thunder Bay. Ce soutien nous aidera à maximiser les avantages économiques de nos ressources naturelles, tout en soutenant la transition mondiale à des sources d'énergie propre. Le Canada se retrouvera dans le peloton de tête de la course mondiale pour l'approvisionnement sûr en minéraux critiques. Nous sommes impatients de collaborer avec le gouvernement au fur et à mesure que notre projet progressera. »

- Le président et chef de la direction de Frontier Lithium, Trevor Walker

Le projet PAK Lithium est une coentreprise de Frontier Lithium et de l'entreprise japonaise Mitsubishi. Ce projet donnera au Canada les moyens de fournir à ses alliés les minéraux critiques essentiels à leurs besoins.

Frontier Lithium a pour objectif de devenir un fournisseur national d'hydroxyde de lithium de qualité batterie sur les marchés en pleine croissance des batteries de véhicules électriques et du stockage de l'énergie en Amérique du Nord.

La demande de lithium devrait augmenter de 500 % d'ici 2050 en raison de l'essor de la fabrication nationale de batteries et d'un écosystème des transports adapté aux besoins futurs.

Dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques, Frontier Lithium Inc. a reçu jusqu'à 6,1 millions de dollars en financement approuvé sous condition pour deux projets visant à faire progresser les activités d'ingénierie et de mobilisation des Autochtones. Il s'agit d'une route toutes saisons de 56 km et d'une infrastructure électrique.

