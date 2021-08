La collaboration a commencé sur le potentiel d'un parc urbain national dans le complexe Ojibway Prairie.

WINDSOR, ON, le 9 août 2021 /CNW/ - Au Canada et dans le monde entier, on prend de plus en plus conscience de l'importance des parcs urbains en tant que lieux essentiels pour la conservation, les loisirs, l'apprentissage et le bien-être mental et physique.

À la suite de l'annonce le 4 août, par l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, sur le lancement d'un nouveau programme visant à soutenir la création d'un réseau de parcs urbains nationaux, l'honorable Karina Gould, ministre du Développement international, s'est jointe à Drew Dilkens, maire de Windsor, à Windsor en Ontario, pour annoncer la signature d'une autre déclaration de collaboration visant à explorer le potentiel d'un parc urbain national dans la région.

Un parc urbain national à Windsor serait facilement accessible aux citoyens et leur offrirait des occasions de se rapprocher de la nature et de la culture locales et de les découvrir. Le site proposé pour l'éventuel parc urbain national comprend des terres situées dans le complexe Ojibway Prairie. Parcs Canada et la Ville de Windsor étudieront également la possibilité d'inclure des propriétés adjacentes dans les limites du parc proposé.

Protéger et accroître l'accès de la population canadienne à la nature est une priorité pour le gouvernement du Canada. Le budget de 2021 a prévu un investissement historique de 2,3 milliards de dollars sur cinq ans dans le Patrimoine naturel du Canada afin de s'attaquer à la crise de la biodiversité, de protéger et de conserver la nature, et de créer des emplois dans le domaine de la conservation et de la gestion de la nature. Le Programme des parcs urbains nationaux contribuera à l'engagement du Canada de protéger la biodiversité et de conserver 25 p. 100 des terres et des eaux intérieures et 25 p. 100 des aires marines et côtières d'ici 2025, en vue d'atteindre 30 p. 100 d'ici 2030.

Le réseau des parcs urbains nationaux comprendra des aires gérées selon une gamme de modèles de gouvernance souples, notamment des lieux gérés par le gouvernement fédéral, des lieux gérés par des tiers et des modèles de partenariat.

Parcs Canada travaillera en étroite collaboration avec des partenaires autochtones afin de s'assurer que les parcs urbains nationaux se prêtent à l'intendance autochtone, font la promotion des voix et des histoires autochtones et offrent des possibilités de liens avec les terres et les eaux fondés sur des connaissances et des valeurs autochtones.

En plus de la Ville de Windsor, Parcs Canada a signé des déclarations de collaboration avec la Meewasin Valley Authority et les municipalités de Winnipeg (Manitoba) et d'Halifax (Nouvelle-Écosse), et travaille avec d'autres pour déterminer des sites potentiels de parcs urbains à divers endroits, y compris la région métropolitaine d'Edmonton (Alberta), Colwood (Colombie-Britannique) et Montréal (Québec).

« Le Programme des parcs urbains nationaux représente la prochaine étape de l'évolution de Parcs Canada qui, depuis 110 ans, fournit à la population canadienne un réseau de parcs nationaux, y compris le parc urbain national de la Rouge, des lieux historiques nationaux et des aires marines nationales de conservation. Je suis ravi que le gouvernement du Canada travaille avec la Ville de Windsor pour explorer la possibilité d'un parc urbain national et faire en sorte que tous les citoyens de Windsor aient accès à des espaces verts où qu'ils vivent, travaillent et jouent. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La dernière année et demi a rappelé à la population canadienne à quel point l'accès à la nature était important pour notre bien-être mental et physique. Et les parcs urbains, comme celui au cœur de la collaboration de Parcs Canada et de la ville de Windsor, sont très précieux. Les parcs urbains ont tellement à offrir. Ils offrent des bénéfices pour la santé, créent des emplois, favorisent un air pur, augmentent la résilience au changement climatique et engagent la communauté. Cette collaboration et le site unique bénéficieront à Windsor et au Canada. »

L'honorable Karina Gould

Ministre du développement international

« L'annonce d'aujourd'hui rapproche un peu plus notre communauté de son rêve d'un parc urbain national Ojibway. La préservation d'Ojibway nous unit, et ce jour porte sur une communauté qui s'est rassemblée non seulement pour préserver cet habitat naturel précieux, mais aussi pour œuvrer ensemble avec notre gouvernement fédéral pour faire connaître les merveilles d'Ojibway à l'ensemble de la population canadienne. »

Irek Kusmierczyk

Député, Windsor--Tecumseh

« L'annonce d'aujourd'hui souligne la prochaine étape dans les démarches de notre communauté en voie de préserver et d'agrandir le parc Ojibway pour le plaisir des générations futures. Les familles de Windsor-Essex savent déjà à quel point ce lieu est unique et spécial et une désignation de parc urbain national créera un tout nouveau monde de possibilités pour ce joyau du secteur ouest. »

Drew Dilkens, maire de Windsor

Parcs Canada gère l'un des réseaux de lieux du patrimoine naturel et culturel les plus beaux et les plus vastes du monde.

Le vaste réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada est une porte d'entrée sur la nature, l'histoire et 450 000 km² de souvenirs d'un océan à l'autre.

Avec son réseau bien connu de lieux du patrimoine culturel urbain ainsi que le parc urbain national de la Rouge, Parcs Canada a une forte présence et une longue histoire de conservation dans les zones urbaines.

