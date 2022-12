VANCOUVER, BC, le 14 déc. 2022 /CNW/ - Les menaces telles que les changements climatiques, la dégradation de l'habitat, la pollution, l'utilisation des terres et de l'eau, les événements extrêmes comme les déversements de substances toxiques et les glissements de terrain, et les pressions exercées par la pêche ont réduit de manière sans précédent le niveau de nombreuses populations de saumon du Pacifique. Des mesures doivent être prises pour protéger et rétablir cette espèce emblématique - pour des milliers de travailleurs dans les collectivités rurales et côtières, et des centaines de collectivités des Premières Nations de la Colombie-Britannique et du Yukon pour qui le saumon est au cœur de leur identité. Le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour relever les défis auxquels fait face l'espèce, et pour appuyer la conservation au moyen de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique (ISSP)

Lancée en 2021, ce programme de 647 millions de dollars aide à ralentir le déclin des populations prioritaires de saumon du Pacifique, appuie le rétablissement des écosystèmes, et transforme le secteur de la pêche du saumon du Pacifique dans le but d'améliorer la durabilité d'un stock vital de poissons.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, a annoncé la prochaine phase d'un secteur de pêche transformé avec le lancement d'un programme volontaire de retrait des permis de pêche commerciale du saumon du Pacifique, qui permet aux titulaires de permis commerciaux qui souhaitent se retirer de la pêche de recevoir de Pêches et Océans Canada (MPO la valeur marchande de leur permis. En plus de retirer leur permis, les pêcheurs qui souhaitent se défaire de leur bateau et de leurs engins de pêche commerciale tout en respectant l'environnement peuvent également accéder au Programme du MPO visant la récupération des engins de pêche et l'atténuation des perturbations causées par les navires abandonnés. La Ministre a également indiqué qu'au cours des prochains mois le Ministère procédera à la mise en œuvre progressive du Programme de remplacement des permis de pêche commerciale communautaire autochtone du saumon du Pacifique, en vue d'aider les titulaires de cette catégorie de permis qui souhaitent passer d'un permis de pêche du saumon à un permis de pêche commerciale visant d'autres espèces que le saumon. Ce programme sera présenté une fois que tous les détails auront été mis au point.

Le retrait volontaire du permis aidera à favoriser la transition vers une pêche plus petite envergure, plus viable, et plus durable sur le plan financier pour les pêcheurs restants, et reflète les consultations que le MPO a tenues avec les pêcheurs commerciaux et les pêcheurs des Premières Nations tout au long de la fin de l'automne et de l'hiver 2021-2022, et qui portaient sur l'objectif global de l'ISSP visant à rétablir les populations vulnérables de saumon du Pacifique au profit des générations futures.

De plus amples détails sur les fermetures et les programmes de retrait/remplacement se trouvent dans le document d'information ci-joint.

« Les changements climatiques, la dégradation de l'habitat, la pollution, l'utilisation des terres et de l'eau, les événements extrêmes tels que les déversements de produits toxiques et les glissements de terrain, ainsi que les pressions exercées par la pêche ont fait des ravages sur de nombreux stocks de saumon du Pacifique, et nous devons nous attaquer de front à cette crise. Cela prendra du temps, mais je crois qu'avec la volonté et la contribution de tous ceux qui ont un intérêt dans l'avenir du saumon du Pacifique, nous pouvons protéger et rétablir leurs populations. L'ISSP explore des moyens innovants d'atteindre cet objectif, tout en soutenant un secteur de la pêche plus durable et économiquement résilient à long terme. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière Canadienne

Malgré la réduction importante de l'exploitation des stocks faibles de saumon du Pacifique au cours des dix dernières années, beaucoup de ces stocks continuent à faire face à des défis résultant du déclin continu de la productivité. Les changements climatiques et les menaces causées par l'activité humaine, notamment la détérioration des habitats, les polluants, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, les changements dans la façon d'utiliser les terres et l'eau, ainsi que les pressions de la pêche internationale, ont eu des répercussions négatives sur le saumon du Pacifique à chaque stade de son cycle biologique.

Le rapport de 2019 du MPO sur l'état du saumon du Pacifique a décrit comment le saumon réagit aux changements climatiques et aux changements touchant son habitat . La planète se réchauffe et les cinq dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées.

De nombreux stocks de saumon du Pacifique chutent à des niveaux historiquement bas; le Comité sur la situation des espèces en péril a examiné 60 populations de saumon du Pacifique du sud de la Colombie-Britannique en vue d'une inscription potentielle sur la liste de la Loi sur les espèces en péril . Il en a évalué 24 comme étant en voie de disparition, 10 comme étant menacées, et sept comme étant préoccupantes.

. Il en a évalué 24 comme étant en voie de disparition, 10 comme étant menacées, et sept comme étant préoccupantes. Comme dans les programmes de retrait de permis offerts par le passé, le Ministère prévoit retirer les permis en fonction de leur valeur marchande selon un processus volontaire. Le Programme de retrait des permis de pêche commerciale pour le saumon du Pacifique, le Programme communautaire d'échange de permis commerciaux pour le saumon du Pacifique, et le Programme d'atténuation et d'élimination des engins abandonnés sont financés jusqu'à concurrence de 123 millions de dollars dans le cadre de l'ISSP. L'affectation des fonds est souple et fondée sur l'ampleur de l'intérêt pour chaque programme. Il reste 8,36 millions de dollars supplémentaires dans le programme d'atténuation du Traité sur le saumon du Pacifique qui seront utilisés pour continuer à soutenir le retrait des permis de pêche à la traîne du saumon du Pacifique.

L'ISSP s'appuie sur les initiatives passées et en cours visant le saumon du Pacifique afin de transformer le secteur de la pêche pour lui offrir une plus grande adaptabilité et une plus grande viabilité économique, et pour soutenir les nombreuses communautés de la Colombie-Britannique dont les emplois et le mode de vie en dépendent. Ces différentes initiatives sont les suivantes : le Plan de mise en œuvre de la Politique concernant le saumon sauvage de 2018-2022, le Fonds pour la restauration côtière, le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique, l'examen de la Politique de répartition du saumon, le financement de la mise en œuvre du Traité sur le saumon du Pacifique qui a fait l'objet d'une refonte, et la nouvelle Loi sur les pêches.

Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique - Transformation de la pêche

Lancée le 8 juin 2021 par la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique (ISSP) est l'investissement le plus important et le plus transformateur réalisé par le Canada en ce qui concerne le saumon. Cet investissement de 647 millions de dollars vise à enrayer les déclins historiques dévastateurs des principaux stocks de saumon du Pacifique. L'Initiative repose sur quatre piliers :

Conservation et intendance

Mise en valeur des salmonidés

Transformation de la pêche

Intégration et collaboration

Pêches et Océans Canada (MPO) a pris des mesures immédiates en 2021 dans le cadre du pilier de la transformation de la pêche en mettant en œuvre des fermetures des pêches commerciales du saumon afin de soutenir une approche plus prudente dans les zones occupées par les stocks importants et préoccupants sur le plan de la conservation. Après les fermetures de 2021, la Ministre s'est engagée à consulter les détenteurs de permis de pêche commerciale sur des fermetures à long terme pour les stocks de saumon, à mettre en œuvre en 2022 pour le plus long terme. Les plans définitifs de gestion intégrée des pêches (PGIP) du saumon pour 2022 précisent les pêches commerciales pour lesquelles des périodes de fermeture à plus long terme ou des mesures d'atténuation supplémentaires pour les stocks dont la conservation est préoccupante ont été mises en œuvre. Celles-ci sont détaillées ci-dessous.

Afin d'atténuer l'effet des fermetures à long terme, le MPO a entamé en 2022 des consultations sur la transition vers un secteur réduit de pêche commerciale par le biais d'un programme de retrait de permis de pêche du saumon, ainsi que des consultations avec les pêcheurs des Premières Nations pour les encourager à passer à des engins de pêche plus sélectifs ou, lorsque cela est possible, à un accès à d'autres espèces.

Fermetures de la pêche du saumon en 2022

De janvier à mai 2022, le MPO a consulté les groupes autochtones et les détenteurs de permis commerciaux à propos des fermetures à plus long terme. Le Ministère a également sollicité des commentaires sur les fermetures à plus long terme proposées lors des consultations régulières sur les ébauches des plans de gestion intégrée des pêches.

Il existe plus de 150 pêches commerciales uniques en Colombie-Britannique (C.-B.) et au Yukon qui ciblent les cinq espèces de saumon du Pacifique dans différentes zones. Un grand nombre d'entre elles utilisent des filets maillants, tandis que les autres emploient des sennes coulissantes, des traînes ou d'autres engins (par exemple, des sennes de plage ou des tourniquets).

La quasi-totalité de ces pêches récolte des populations mélangées de saumon - c'est-à-dire l'espèce qu'elles ciblent, ainsi que d'autres espèces dans leurs prises accessoires, souvent composées de stocks de saumons dont la conservation est préoccupante. Les prises accessoires sont la pêche accidentelle d'espèces différentes. La capture accidentelle de stocks préoccupants de la même espèce (le saumon rouge du lac Cultus lors de la pêche du saumon rouge à montaison estivale) est appelée « pêche accidentelle ». Les prises accessoires et les pêches accidentelles sont prises en compte dans l'élaboration des plans de pêche afin de gérer les effets sur les stocks préoccupants.

Bien que des mesures de pêche sélective visant à éviter les stocks préoccupants soient requises dans toutes les pêches commerciales, des fermetures commerciales supplémentaires ont été envisagées lorsqu'il n'était pas facile d'éviter les stocks préoccupants sur le plan de la conservation. Cela couvre également la mortalité des poissons qui ont été relâchés des engins de pêche.

Treize nouvelles fermetures ont été mises en place pour la saison 2021 de pêche du saumon (aucune ouverture n'a été envisagée pour cette saison). Après avoir consulté les intervenants pendant l'hiver et le printemps, 22 fermetures à long terme ont été déterminées à partir de la saison 2022. Il s'agit de fermetures à plus long terme qui devraient rester en place jusqu'à ce que des signes clairs indiquent que les populations se rétablissent (au moins une à deux générations de saumon ou cinq à dix ans).

Il y aura ainsi deux fermetures à long terme dans la zone du Yukon , deux dans la zone transfrontalière, huit dans la zone de la côte nord et dix dans la zone de la côte sud.





, deux dans la zone transfrontalière, huit dans la zone de la côte nord et dix dans la zone de la côte sud. Des fermetures à long terme sont mises en œuvre lorsque la pêche présente des risques pour les stocks dont la conservation est préoccupante et que ces risques ne peuvent pas être suffisamment atténués par des pratiques de pêche sélective. Ces fermetures constituent une mesure de précaution visant à protéger les stocks préoccupants les plus fragiles dans toute la région du Pacifique et à soutenir leur rétablissement en conjonction avec d'autres mesures.

La liste complète des pêches concernées en 2022 a été incluse dans les plans de gestion intégrée des pêches (PGIP) du saumon. Un avis de pêche avec un lien vers les plans est disponible ici https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/ifmp-fra.html.

Toutes les autres pêches commerciales restent fermées, sauf si les conditions sont réunies pour permettre l'ouverture de la pêche. Les lignes directrices précises sur la pêche utilisées pour déterminer les possibilités de pêche commerciale sont indiquées dans les PGIP du saumon. Si ces conditions ne sont pas remplies, la pêche reste fermée.

Programme de retrait des permis de pêche commerciale du saumon du Pacifique

Le Programme de retrait des permis de pêche commerciale du saumon du Pacifique est un programme à participation volontaire qui permet aux détenteurs d'une admissibilité à un permis de pêche commerciale du saumon de retirer leur admissibilité à la valeur marchande. Le terme « retrait », dans le cadre du Programme de retrait de permis de pêche commerciale du saumon du Pacifique, signifie que le permis de pêche commerciale du saumon sera définitivement supprimé (ou « retiré »). En supprimant les admissibilités aux permis de pêche commerciale du saumon, les pêcheurs ne pourront plus participer à la pêche commerciale à la traîne, au filet maillant ou à la senne. Tous les détenteurs de permis de pêche commerciale du saumon à la traîne, au filet maillant ou à la senne (catégorie A et catégorie AI), à plein tarif ou à tarif réduit, peuvent participer à cette initiative.

Ce programme offre une occasion aux détenteurs de permis de pêche commerciale du saumon de se retirer du secteur, car le déclin des remontes de saumon du Pacifique a compromis la viabilité économique de cette industrie. En plus de permettre aux détenteurs de permis de pêche commerciale du saumon de se retirer de l'industrie, ce programme assurera la transition des pêches à un secteur de pêche commerciale réduit au fil du temps, de manière à soutenir la durabilité à long terme et la viabilité financière des pêcheurs qui poursuivent leur activité.

Programme de remplacement des permis de pêche commerciale communautaire autochtone pour le saumon du Pacifique

Pour atténuer les répercussions socio-économiques sur les pêcheurs commerciaux autochtones, le Ministère lancera bientôt le programme de remplacement des permis de pêche commerciale communautaire autochtone pour le saumon du Pacifique (programme de remplacement).

Le programme permettra aux Premières Nations et aux groupes autochtones d'échanger volontairement leurs permis communautaires de pêche commerciale du saumon (catégories F et N) contre un financement fondé sur une valeur équivalente et d'autres considérations pour acquérir un autre accès à la pêche commerciale (c'est-à-dire des espèces autres que le saumon).

Le financement fourni peut également servir à soutenir des mises à niveau/modifications des engins et des bateaux ou la formation liée au renforcement des capacités pour exploiter l'accès nouvellement acquis.

Une fois que les participants auront acquis un nouvel accès, les permis communautaires de pêche commerciale du saumon échangés seront définitivement retirés.

Le Programme de remplacement accordera la priorité au financement des détenteurs de permis de pêche commerciale communautaire autochtone du saumon qui ont été touchés par la fermeture à long terme de la pêche du saumon dans les zones préoccupantes de la Colombie-Britannique et du Yukon. Cependant, toutes les demandes admissibles reçues seront évaluées et prises en considération.

Programme de réduction des navires abandonnés et d'élimination des engins de pêche

Les détenteurs de permis de pêche commerciale qui retirent les permis délivrés en leur nom et qui souhaitent se débarrasser de leurs bateaux et engins de pêche commerciale tout en respectant l'environnement peuvent accéder au Programme de réduction des navires abandonnés et d'élimination des engins de pêche.

