Le gouvernement du Canada soutient une mesure de lutte contre les changements climatiques prise par l'Assemblée des Premières Nations de la région du Yukon

WHITEHORSE, le 18 févr. 2020 /CNW/ - Les changements climatiques constituent l'enjeu déterminant de notre époque. Le gouvernement du Canada soutient des mesures de lutte contre les changements climatiques positives afin de protéger l'environnement et d'effectuer la transition vers une économie plus propre.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé qu'un financement de 250 000 dollars tiré du Fonds d'action pour le climat est accordé à l'Assemblée des Premières Nations de la région du Yukon. L'organisation utilisera ces fonds pour tenir un rassemblement qui réunira les Premières Nations et leur permettra de jouer un rôle de premier plan dans les mesures de lutte contre les changements climatiques réalisées au Yukon. L'Assemblée des Premières Nations de la région du Yukon prévoit accroître la sensibilisation aux changements climatiques en ayant recours au partage du savoir et au leadership des jeunes, tout en envisageant des solutions novatrices pour appuyer la transition énergétique au sein des collectivités.

Le Fonds d'action pour le climat fournit jusqu'à trois millions de dollars annuellement pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement. Les projets en question visent à mieux faire connaître les changements climatiques et à encourager d'autres personnes à prendre des mesures concrètes pour lutter contre le phénomène.

Citations

« Les collectivités autochtones - particulièrement celles du Nord - sont en première ligne pour ce qui est des changements climatiques. Voir l'Assemblée des Premières Nations accroître la sensibilisation aux changements climatiques et donner des moyens d'action aux collectivités et aux jeunes demeure pour moi une source d'inspiration indéniable. Notre objectif est d'atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050, et dans cet esprit, notre gouvernement est résolu à accorder son soutien aux Canadiens de partout au pays alors que s'effectue la transition vers un avenir plus écologique et plus prospère pour le bien de nos enfants et de nos petits-enfants. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Nord du Canada se réchauffe trois fois plus rapidement que la moyenne mondiale, ce qui entraîne des effets bien réels et néfastes au Yukon. C'est pourquoi il est motivant de voir l'Assemblée des Premières Nations réunir un si grand nombre de personnes- des jeunes, des aînés, des gardiens du savoir et d'autres dirigeants -afin de discuter des changements climatiques et des mesures à prendre pour le climat. Nous devons unir nos efforts pour limiter le réchauffement et nous adapter au défi que pose un climat en changement. »

- L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon

« Les Premières Nations du Yukon subissent les effets des changements climatiques à un rythme beaucoup plus rapide que le reste du pays. Le rassemblement d'aujourd'hui constitue une base utile qui permettra aux collectivités de travailler ensemble pour élaborer une vision et un plan d'action unifiés, ancrés dans le savoir traditionnel, mais laissant place aux meilleures pratiques modernes, dans un climat en constante évolution. »

- Kluane Adamek, chef régionale de l'Assemblée des Premières Nations de la région du Yukon

« Les Premières Nations du Yukon prennent des mesures individuelles contre les changements climatiques en mettant au point des systèmes d'énergie renouvelable, en augmentant la production d'aliments à l'échelle locale et en renforçant leur résilience aux dangers, notamment les incendies de forêt, les sécheresses et la fonte du pergélisol. Le rassemblement d'aujourd'hui permet de réunir des collectivités pour lutter contre les changements climatiques sans délai, dans un esprit de coopération, en misant sur la sagesse de nos aînés et la vision de nos jeunes, dans l'intérêt de toutes les Premières Nations du Yukon. »

- Peter Johnston, grand chef du Conseil des Premières Nations du Yukon

Faits en bref

Au total, 19 projets ont été sélectionnés pour être financés dans le cadre du Fonds d'action pour le climat lors de la période de soumission de 2019-2020.

Depuis 2018, le Fonds d'action pour le climat a soutenu une grande variété d'initiatives qui suscitent les discussions et encouragent l'action pour le climat.

