OTTAWA, ON, le 3 mars 2021 /CNW/ - Tous les individus ont droit à un milieu de travail sûr et à un traitement équitable pour tous. Le harcèlement sexuel a une incidence sur la santé et le bien-être des personnes concernées, ainsi que sur leur capacité à accomplir leur travail au mieux de leurs capacités. La création et le maintien de milieux de travail où chacun -- quel que soit son identité ou son expression de genre -- peut être en sécurité, respecté et capable de se concentrer sur son travail est une priorité pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé le soutien du gouvernement du Canada pour Botler AI et le Pan-Canadian Triage System for Sexual Harassment, Misconduct & Violence.

Botler AI a créé un système d'intelligence artificielle qui trie de manière anonyme les plaintes d'inconduite sexuelle partout au Canada en fonction des détails des situations individuelles. Ce système fournit aux utilisateurs un ensemble personnalisé de ressources adaptées à leur propre situation. Le processus fait également référence aux lois applicables au niveau fédéral, provincial ou territorial, en fonction du lieu de l'incident, permettant ainsi aux victimes de harcèlement sexuel d'accéder à l'information juridique dont elles ont besoin.

Botler AI est une entreprise qui se concentre sur l'utilisation de la technologie pour développer des produits dans l'espace juridique et accroître la prestation de services de vulgarisation juridique. Le ministère de la Justice Canada accorde 371 000 $ sur cinq ans à Botler AI pour ce projet.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du budget de 2018, qui prévoit 50 millions de dollars sur cinq ans pour lutter contre le harcèlement sexuel en milieu de travail. Sur ce montant, 25 millions de dollars sont consacrés aux organisations afin qu'elles puissent accroître leur capacité à fournir des conseils et de l'information juridique pour soutenir les plaignants en cas de harcèlement sexuel en milieu de travail. Un autre montant de 25 millions de dollars est consacré aux organisations afin de leur permettre de fournir des services de vulgarisation et d'informations juridiques aux travailleurs.

« Chacun a le droit de se sentir en sécurité en milieu de travail. Je suis fier de soutenir le projet novateur de Botler AI, qui permettra aux personnes ayant été victimes de harcèlement sexuel en milieu de travail de trouver les ressources juridiques dont elles ont besoin pour obtenir justice. Nous avons tous un rôle important à jouer dans la création et le maintien d'espaces de travail où chacun peut se sentir respecté et en sécurité. »

David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Il est vraiment inacceptable, en 2021, d'entendre encore tous les jours des histoires d'inconduites sexuelles ayant eu lieu en milieu de travail partout au Canada. Quand du harcèlement sexuel se produit, cela entraîne des répercussions sur la santé et le bien-être des personnes qui le subissent ainsi que sur leur capacité à effectuer leur travail, et cela crée un environnement malsain pour tous. Je suis fier de soutenir Botler AI, de Montréal, dans ses efforts pour mettre la technologie numérique au service de la lutte au harcèlement sexuel en milieu de travail. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Botler pour citoyen·nes a pour mission de donner à toutes les personnes confrontées à des situations traumatisantes de harcèlement, de violence et d'inconduite en milieu de travail et dans la société les moyens de faire valoir leurs droits légaux, grâce à notre système de première intervention sécurisé, confidentiel et personnalisé. Avec le soutien du ministère de la Justice Canada, le modèle hybride de prestation de services juridiques de Botler, basé sur l'intelligence artificielle, établit un précédent mondial pionnier et définitif pour l'autonomisation des citoyens et démocratise l'accès au plus grand réseau de soutien juridique de ce type sur la planète. C'est un honneur et un privilège pour Botler de s'associer au ministère de la Justice Canada pour établir le leadership canadien sur la scène mondiale. »

Ritika Dutt.

Présidente-directrice générale, Botler AI

En 2018, Statistique Canada a publié une étude sur toutes les formes de harcèlement en milieu de travail au Canada . Statistique Canada a constaté que 19 % des femmes et 13 % des hommes ont déclaré avoir été victimes de harcèlement en milieu de travail. Les femmes étaient plus susceptibles de signaler un harcèlement sexuel en milieu de travail.

. Statistique Canada a constaté que 19 % des femmes et 13 % des hommes ont déclaré avoir été victimes de harcèlement en milieu de travail. Les femmes étaient plus susceptibles de signaler un harcèlement sexuel en milieu de travail. En 2016, 48 % des travailleurs au Canada étaient des femmes (Statistique Canada, 2017), et dans une enquête menée par Emploi et Développement social Canada en 2017, 94 % des répondants qui ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel en milieu de travail étaient des femmes.

