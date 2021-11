Cet investissement, qui appuie SENTRY Water Monitoring, une entreprise canadienne de technologies propres en croissance, permettra d'optimiser le traitement des eaux usées et de protéger les milieux aquatiques

CHARLOTTETOWN, PE, le 26 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les entrepreneurs canadiens en technologies propres passent à l'action pour relever les défis environnementaux de l'heure. De son côté, le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec des entreprises novatrices pour propulser la croissance de l'économie verte.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le député de Charlottetown, Sean Casey, ont annoncé un investissement de 1,9 million de dollars, par l'entremise de Technologies du développement durable Canada (TDDC), dans SENTRY Water Monitoring (anglais), une entreprise de Charlottetown. Ce premier investissement de TDDC dans SENTRY Water Monitoring s'inscrit dans une collaboration qui permettra à l'entreprise d'améliorer sa position de chef de file au sein du secteur du traitement des eaux usées.

SENTRY Water Monitoring se servira de cet investissement pour améliorer sa technologie d'optimisation des stations de traitement des eaux usées. Le capteur bioélectrochimique unique de l'entreprise permet de surveiller en temps réel la santé de la flore microbienne, ce qui confère au traitement des eaux usées un rendement robuste et fiable, même dans des conditions difficiles.

Les stations de traitement des eaux usées ont la fonction essentielle d'éliminer les contaminants des eaux usées domestiques et industrielles, pour que le produit final puisse être rejeté en toute sécurité dans l'environnement ou être utilisé pour l'irrigation, ce qui contribue à réduire la pollution des ruisseaux, des rivières et des océans. La surveillance continue des données biologiques qui pourra être effectuée grâce à la technologie de pointe de SENTRY Water Monitoring, permettra aussi de réduire les répercussions négatives possibles sur le rendement des stations et sur la qualité de l'eau traitée.

Le gouvernement du Canada est déterminé à investir dans les technologies propres qui jettent les bases d'une économie plus forte, plus verte et plus durable, qui offre des occasions à l'ensemble des Canadiens. Les sommes investies aujourd'hui favoriseront la croissance économique et aideront le Canada à atteindre ses cibles en matière de climat à l'horizon 2030 ainsi que celles de carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Le moment est venu d'agir fermement pour lutter contre les changements climatiques. L'innovation, l'entrepreneuriat et la commercialisation dans le domaine des technologies propres sont la clé d'une transition essentielle à un environnement plus sain et à une économie carboneutre. Le projet annoncé aujourd'hui renforcera notre leadership en matière de technologies climatiques et de réduction des déchets, et contribuera à promouvoir un exemple de réussite vraiment canadien. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les changements climatiques constituent le plus grand défi de notre génération. SENTRY Water Monitoring, une entreprise de l'Île-du-Prince-Édouard, a fait preuve d'innovation et d'un travail sans relâche pour mettre au point des solutions à faible consommation d'énergie pour la gestion des eaux usées. L'Île-du-Prince-Édouard fait sa marque dans la conception et la mise au point de produits et de procédés qui entreront dans la lutte contre les changements climatiques. Je suis fier d'être membre d'un gouvernement qui investit dans les technologies propres sur l'Île. Ce projet est avantageux pour la province et pour la santé de la planète. »

- Le député de Charlottetown, Sean Casey

« Les entrepreneurs canadiens propulsent l'innovation qui nous ouvre la voie d'un avenir plus durable et prospère. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera SENTRY Water Monitoring à accélérer le développement et la commercialisation de ses idées. Il appuiera également l'engagement résolu du secteur public et du secteur privé en matière de technologies propres. »

- La présidente-directrice générale de Technologies du développement durable Canada, Leah Lawrence

« Nous nous soucions de l'environnement et d'une meilleure prise de décisions concernant le traitement des eaux usées. Le financement de TDDC permettra d'accélérer l'adoption de la technologie de SENTRY au sein de l'économie circulaire en aidant les stations de traitement des eaux usées à réduire de 20 % leurs coûts de consommation énergétique ou à générer 20 % plus d'énergie à partir des sources de biogaz renouvelables. »

- Le président-directeur général de SENTRY Water Monitoring, Patrick Kiely

Faits en bref

À l'heure actuelle, les entreprises de technologies propres emploient plus de 211 000 Canadiens dans des postes gratifiants et bien rémunérés.

TDDC est un organisme fédéral indépendant qui finance des entreprises susceptibles de devenir des chefs de file mondiaux dans le domaine des technologies environnementales et qui aide à relever certains des défis environnementaux les plus pressants au monde, comme la lutte contre les changements climatiques, l'assainissement de l'air, l'accès à l'eau potable et la propreté des sols.

TDDC est le plus important organisme de financement pour les entrepreneurs canadiens en technologies propres. Son appui joue un rôle déterminant dans le marché mondial hyperconcurrentiel des technologies propres.

Depuis 2001, TDDC a investi plus de 1,38 milliard de dollars dans 460 entreprises qui ont collectivement produit des revenus annuels de 2,8 milliards de dollars, créé 16 930 emplois, commercialisé 177 nouvelles technologies et réduit les émissions annuelles de gaz à effet de serre à hauteur de 22,4 mégatonnes de CO 2 , ce qui équivaut à retirer près de 7 millions de voitures de la route par année.

, ce qui équivaut à retirer près de 7 millions de voitures de la route par année. Le Canada joue un rôle de leadership dans le domaine des technologies propres, et cela ne passe pas inaperçu dans le reste du monde : 11 entreprises canadiennes, dont 9 ont été financées par TDDC, se sont classées au palmarès Global Cleantech 100 de 2021.

joue un rôle de leadership dans le domaine des technologies propres, et cela ne passe pas inaperçu dans le reste du monde : 11 entreprises canadiennes, dont 9 ont été financées par TDDC, se sont classées au palmarès Global Cleantech 100 de 2021. En décembre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé Un environnement sain et une économie saine, le plan climatique renforcé du Canada, qui a majoré le soutien consenti à TDDC de 750 millions de dollars sur cinq ans, ce qui représente l'investissement unique le plus important du gouvernement du Canada dans TDDC depuis sa fondation en 2001.

