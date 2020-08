TORONTO, le 21 août 2020 /CNW/ - Tandis que le Canada commence à se remettre de la pandémie de la COVID-19, la priorité absolue du gouvernement reste la santé, la sécurité et le bien-être de tous les Canadiens. Il s'emploie notamment à relancer l'économie, à créer de nouveaux emplois verts, à réduire les émissions et à rendre le coût de la vie plus abordable pour les Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Marco E.L. Mendicino, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'octroi d'une somme pouvant atteindre 1,1 million de dollars provenant du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone afin d'aider la Ville de Toronto à réduire les émissions émises par ses ambulances et unités d'intervention d'urgence paramédicale.

Cet investissement permettra d'installer des panneaux solaires sur les toits de 215 ambulances et de plus de 60 unités d'intervention d'urgence paramédicale, qui alimenteront et rechargeront l'équipement médical essentiel à bord de ces véhicules. Le financement permettra également d'installer un système de transmission électrique hybride dans plus de 100 ambulances afin d'économiser du carburant et de réduire les émissions. Grâce à ce financement, la Ville de Toronto réduira ses émissions de gaz à effet de serre d'un montant équivalent au retrait d'environ 2 900 voitures de la circulation pour une année donnée.

Le financement provient du volet des champions du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada, qui permet d'investir dans des projets qui visent à réduire la pollution par le carbone, à faire économiser de l'argent et à créer de bons emplois.

Grâce à son plan de lutte contre les changements climatiques, le Canada est en voie de réaliser la plus grande réduction des émissions de son histoire. Le gouvernement continuera à adopter de nouvelles et de meilleures mesures d'action climatique pour dépasser l'objectif qu'il s'est fixé pour 2030 et atteindre zéro émission nette d'ici 2050.

« Les Canadiens attendent de leur gouvernement qu'il mette une économie plus verte au cœur de notre développement économique, et c'est exactement ce que nous ferons. Ce projet aidera la Ville de Toronto à protéger l'environnement et à améliorer la qualité de l'air tout en faisant croître notre économie. Nous aidons les Canadiens de tout le pays à faire la transition vers un avenir plus propre et plus prospère grâce à des initiatives comme celle-ci, car chaque action peut changer les choses et protéger l'environnement pour nos enfants. »

- L'honorable Marco E.L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Je tiens à remercier le gouvernement du Canada et le ministre Wilkinson pour ce nouveau financement au moyen du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone. Cet investissement dans nos services paramédicaux de Toronto nous aidera à atteindre notre cible de zéro émission nette de gaz à effet de serre pour Toronto et nous permettra de progresser vers l'atteinte des objectifs définis dans notre plan TransformTO. La Ville a travaillé d'arrache-pied pour moderniser les services paramédicaux de Toronto, et ce nouveau financement apportera un soutien fort nécessaire à notre projet de modernisation du parc de véhicules des services paramédicaux de Toronto. En faisant équipe avec d'autres ordres de gouvernement, notre ville peut rester à l'avant-garde de ces changements et trouver des méthodes novatrices et uniques pour contrer les effets des changements climatiques. »

- John Tory, maire de la Ville de Toronto

« Dans le cadre de notre engagement en faveur des initiatives écologiques, les services paramédicaux de Toronto vont moderniser leur flotte pour réduire les émissions de carbone dont ils sont à l'origine. La demande pour nos services continue de croître chaque année, et les technologies vertes telles que les panneaux solaires et les systèmes de transmission électrique hybride nous permettent de réduire l'utilisation de combustibles fossiles ainsi que les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques. Cet investissement offre une formidable occasion d'atteindre certains de nos objectifs de durabilité à long terme et contribue à soutenir l'initiative TransformTO de la Ville. Les services paramédicaux de Toronto écologisent leur flotte afin de réduire leur empreinte carbone pour le bien-être futur de tous les Torontois, y compris les jeunes qui aspirent à la carrière d'ambulancier. »

- Gord McEachen, chef par intérim des services paramédicaux de Toronto

Faits en bref

Les panneaux solaires ont une durée de vie estimée à 20 ans; celle du système de transmission électrique hybride est d'environ 12 ans.

Les services paramédicaux de la Ville de Toronto possèdent le plus grand parc d'ambulances municipales au Canada . Ce projet de modernisation fait la promotion des technologies de pointe et des meilleures normes en vue de favoriser une croissance propre au sein de la communauté; un modèle à suivre pour les autres municipalités canadiennes.

possèdent le plus grand parc d'ambulances municipales au . Ce projet de modernisation fait la promotion des technologies de pointe et des meilleures normes en vue de favoriser une croissance propre au sein de la communauté; un modèle à suivre pour les autres municipalités canadiennes. Le volet des champions du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un élément important du plan de lutte contre les changements climatiques du Canada et il contribue à faire en sorte que le Canada atteigne et dépasse l'objectif qu'il s'est fixé au titre de l'Accord de Paris pour 2030.

