Le gouvernement du Canada soutient un projet communautaire visant à protéger et à conserver l'eau douce

THUNDER BAY, ON, le 6 sept. 2019 /CNW/ - La qualité de notre eau douce est essentielle à la santé des Canadiens et à leur environnement. Le Canada s'est engagé à protéger et à conserver ses précieuses ressources en prenant des mesures pour contrer les menaces pour l'eau douce.

Le gouvernement du Canada combat la pollution causée par les plastiques en investissant 95 212 dollars dans le projet de réduction des matières plastiques dans le nord-ouest de l'Ontario et le bassin du lac Supérieur dans le cadre du programme de financement communautaire ÉcoAction. Ce financement aide à soutenir un projet communautaire qui permet de prendre des mesures pour protéger et conserver l'eau douce. Le projet incitera les membres des collectivités à contribuer à la protection de l'environnement.

Il vise à améliorer la qualité de l'eau douce dans quatre collectivités en réduisant la pollution causée par les matières plastiques dans les cours d'eau locaux. Le financement aidera également les entreprises locales ainsi que les institutions et groupes autochtones à élaborer et à mettre en œuvre des plans d'action pour réduire leurs déchets.

Les projets ÉcoAction permettront de détourner et de réduire les substances nocives comme les déchets de plastique, de restaurer l'habitat aquatique et d'encourager les gens à prendre des mesures à la maison en vue d'assurer la conservation des ressources en eau douce.

Citations

« Notre gouvernement est fier de s'associer à des groupes communautaires et de travailler en collaboration pour s'attaquer aux problèmes qui causent du tort à l'eau douce du Canada. Grâce au programme ÉcoAction, nous mobilisons les Canadiens pour qu'ils contribuent activement à l'obtention de résultats positifs pour l'environnement afin que nous puissions vivre et prospérer dans un environnement propre et sain pour les générations à venir. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les ressources en eau douce propre sont vitales pour les communautés qui en dépendent. Tout le monde au Canada devrait avoir accès à de l'eau potable saine et propre. Nous collaborons avec les communautés locales, y compris les groupes autochtones, en prenant des mesures de protection et de conservation de l'eau et de réduction de la pollution liée au plastique afin d'améliorer la santé de notre environnement. »

- Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord

Faits en bref

Les projets ÉcoAction visent à :

protéger, stabiliser ou améliorer plus de 5 000 hectares de rivages;



réduire ou détourner près de 50 000 kilogrammes de déchets dangereux;



réduire la consommation d'eau de près de 10 millions de litres, soit l'équivalent de la consommation annuelle moyenne de plus de 100 Canadiens.

Depuis 1995, le programme ÉcoAction a approuvé un financement de près de 118 millions de dollars pour 3 184 projets qui font participer les Canadiens à des activités directement liées à l'environnement.

Depuis 2006, ÉcoAction a contribué à faire participer plus de 2,7 millions de Canadiens à des activités environnementales.

Pour chaque dollar reçu par l'intermédiaire d'ÉcoAction, environ 2,41 dollars sont versés par d'autres partenaires de financement.

