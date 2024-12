La députée Viviane Lapointe annonce le financement de Science Nord à Sudbury

SUDBURY, ON, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Viviane Lapointe, députée de Sudbury, a annoncé un financement totalisant 2 310 000 dollars pour Science Nord à Sudbury. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien. Ce financement, accordé par l'entremise du programme Exportation créative Canada et du Fonds du Canada pour les espaces culturels, représente un investissement important dans le secteur des sciences du Nord de l'Ontario.

Le sixième volet annuel Prêt pour l'exportation du programme Exportation créative Canada a fourni 710 000 dollars (695 000 $ en 2023-2024, et 15 000 $ en 2024-2025) à Science Nord pour son projet « Canadian Creative Content in International Markets: Nature Exchange ». Ce projet a permis à Science North d'accroître son volume d'exportations créatives et sa présence sur le marché mondial, en particulier grâce à son expérience pour les visiteurs Nature Exchange. En participant à des salons professionnels, en établissant de nouveaux partenariats et en adaptant son infrastructure numérique existante pour les publics internationaux, Science Nord a renforcé sa présence dans des marchés clés, notamment l'Asie, les Émirats arabes unis, l'Europe et le Royaume-Uni, tout en augmentant ses exportations créatives. Le soutien d'Exportation créative Canada permet à un plus grand nombre d'entreprises locales prêtes à exporter, comme Science Nord, de réussir, de se faire connaître d'un plus grand nombre de personnes dans le monde et de mettre en valeur les talents créatifs du Canada sur des marchés clés à l'étranger.

Depuis 2019, le Fonds du Canada pour les espaces culturels a versé 1,6 million de dollars à Science Nord pour le projet d'expansion de Terre dynamique En profondeur, dont 500 000 dollars dans le cadre de l'Initiative soutenir les fondements de l'infrastructure culturelle du Fonds. Le financement a permis de soutenir le projet En profondeur dans la construction et l'excavation de nouvelles galeries minières modernes et d'espaces dédiés à l'expérience des visiteurs, en plus d'aider à relever les défis liés à l'expansion et aux retards de construction auxquels le projet a été confronté pendant la pandémie de COVID-19.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'avoir soutenu le travail innovant du projet Terre dynamique En profondeur et les efforts d'expansion mondiale de Science Nord. Grâce à ce financement d'Exportation créative Canada, Science Nord a pu accroître sa visibilité sur le marché international et mettre en valeur la créativité canadienne, ce qui a mené à de nouveaux débouchés et à la croissance de l'entreprise. À l'aide du Fonds du Canada pour les espaces culturels, nous avons soutenu le projet Terre dynamique En profondeur, qui a développé sa programmation et ses espaces axés sur l'exploitation minière. Ainsi, les visiteurs et visiteuses du centre peuvent vivre une expérience éducative. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Terre dynamique de Science Nord est un centre de sciences minières innovant qui offre à la population canadienne des expériences d'apprentissage uniques en leur genre. Science Nord exporte également des programmes scientifiques de haute qualité à l'échelle mondiale. Je suis ravie que le gouvernement du Canada soutienne des activités scientifiques originales et avant-gardistes dans le Nord de l'Ontario. »

-- Viviane Lapointe, députée de Sudbury

« Nous sommes reconnaissants à Patrimoine canadien pour son soutien généreux dans le cadre du programme Exportation créative Canada et du Fonds du Canada pour les espaces culturels, qui a été essentiel dans l'expansion de notre présence sur le marché international et l'amélioration de l'expérience des visiteurs et visiteuses à Terre dynamique. Son soutien continu à nos projets souligne l'importance d'encourager la créativité et l'infrastructure culturelle canadiennes, tant au pays que sur la scène internationale. »

-- Ashley Larose, directrice générale, Science Nord

Faits en bref

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels.

L'Initiative soutenir les fondements de l'infrastructure culturelle, un programme de l'ère de la pandémie découlant du Fonds du Canada pour les espaces culturels, a offert un soutien financier aux bénéficiaires du Fonds dont les projets d'infrastructure faisaient face à des difficultés opérationnelles en raison de la pandémie. L'Initiative a pris fin en 2022.

Dans le cadre du renouvellement de la Stratégie d'exportation créative en avril 2023, le programme Exportation créative Canada a reçu 33 millions de dollars sur 3 ans, de 2023 à 2026. Le volet Prêt pour l'exportation investit 7 millions de dollars par an dans des projets prêts à exporter qui génèrent des recettes d'exportation et aident les industries créatives canadiennes à se faire connaître d'un plus grand nombre de personnes dans le monde. Le nouveau volet Développement à l'exportation est assorti d'un financement annuel de 4 millions de dollars pour soutenir les exportateurs ayant peu ou pas d'expérience et désirant accéder aux marchés internationaux, de même que les exportateurs expérimentés souhaitant étendre leur réseau mondial.

Depuis son lancement en 2018, Exportation créative Canada a permis d'investir 51,7 millions de dollars par l'entremise du volet Prêt à l'exportation pour soutenir 117 projets présentés par 103 entreprises et organisations vouées à l'industrie créative.

Premier centre scientifique du Nord de l'Ontario, Science Nord est reconnu pour son approche divertissante et sympathique de l'apprentissage scientifique.

Terre dynamique est un centre des sciences touche-à-tout et immersif qui offre des expériences liées aux sciences de la Terre et à l'exploitation minière.

Liens connexes

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Charles Thibault-Béland, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]