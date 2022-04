CALGARY, AB, le 4 avril 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit pour renforcer l'avantage concurrentiel du Canada, diversifier les débouchés économiques, créer de bons emplois dans la classe moyenne et atteindre nos objectifs de réduction des émissions.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui un investissement total de plus de 7,5 millions de dollars répartis entre quatre entreprises albertaines œuvrant à des technologies propres émergentes qui peuvent contribuer à la croissance de notre économie et à nos objectifs environnementaux.

Les fonds se répartissent comme suit :

3 000 000 $ à Suncor Energy Inc. , de Fort McMurray ( Alberta ), aux fins de la démonstration de l'efficacité de la structure d'entreposage aquatique permanente pour accélérer l'assèchement et la décontamination des résidus liquides et, en tenant compte du bassin hydrographique, créer un écosystème stable de lac de kettle boréal;





Cet investissement fédéral provient du Programme de croissance propre (PCP) , doté d'une enveloppe de 155 millions de dollars pour financer des projets de recherche-développement et de démonstration de technologies propres des secteurs énergétique, minier et forestier du Canada. Le PCP a été lancé en 2017-2018 et prendra fin cette année.

Ces investissements témoignent de la volonté du gouvernement du Canada de continuer de soutenir des projets énergétiques, miniers et forestiers novateurs pour créer un secteur des ressources naturelles propre, durable et compétitif tout en réduisant son empreinte écologique et en luttant contre les changements climatiques.

Citations

« Le gouvernement du Canada est heureux d'investir dans des projets qui accélèrent le développement de technologies d'énergie propre pouvant placer le secteur des ressources naturelles du Canada à l'avant-plan sur la scène internationale. Grâce à des idées novatrices et à des partenaires dévoués - comme ceux que nous avons ici en Alberta -, nous contribuons à la croissance de l'économie d'une manière compatible avec nos engagements climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« L'Alberta a l'expertise et la volonté requises pour montrer la voie à suivre dans le développement des technologies d'énergie propre. Des investissements comme ceux-ci nous y aideront et favoriseront l'atteinte de nos objectifs climatiques. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« L'investissement d'aujourd'hui - plus de 7,5 millions de dollars répartis entre quatre entreprises établies à Calgary - témoigne encore une fois de la volonté de notre gouvernement de collaborer avec le secteur canadien de l'énergie tout en faisant en sorte d'honorer ses obligations environnementales. Cet investissement en énergie propre profitera grandement aux Albertains. »

George Chahal

Député de Calgary Skyview

« Suncor a conçu la structure permanente d'entreposage aquatique pour être mieux en mesure de remettre en état les bassins de résidus. La collaboration demeure importante pour faire progresser cette technologie, et le soutien accordé par RNCan contribue à de meilleurs résultats environnementaux. »

Arlene Strom

Chef du développement durable et avocate générale, Suncor Energy Inc.

« MEG va de l'avant avec ce projet de réduction de la viscosité du bitume parce qu'il contribuera à diminuer sensiblement la quantité de diluant requis pour le transport du pétrole brut et, par le fait même, à abaisser les émissions de gaz à effet de serre qui y sont associées. Le soutien de RNCan accélérera la démonstration de la viabilité commerciale et des avantages environnementaux du procédé. MEG saisit avec reconnaissance cette occasion de travailler en collaboration avec RNCan afin de réduire l'impact environnemental de ses activités pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et faire du Canada le fournisseur préféré de brut carboneutre à l'échelle mondiale. »

Derek Evans, président et chef de la direction

MEG Energy

« Seal Well a fait œuvre de pionnier au Canada en exploitant les caractéristiques physiques fondamentales particulières du bismuth pour sceller les puits de pétrole et de gaz afin de prévenir les fuites de gaz à effet de serre de manière économique et permanente. Il aurait été impossible de concevoir les outils et les procédures nécessaires à cette importante réalisation sans le concours de Ressources naturelles Canada et d'Alberta Innovates. »

Homer Spencer, président

Seal Well Inc.

« Cenovus a pour objectif de réduire ses émissions absolues d'ici 2035 et a pour ambition, à plus longue échéance, d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Nous savons que ces progrès exigeront des collaborations et des investissements en technologie et en innovation. Ce projet pourrait réduire la quantité de diluant nécessaire à notre exploitation des sables bitumineux ainsi que les émissions de gaz à effet de serre attribuables au transport de ce pétrole. »

Rhona DelFrari

Chef du développement et vice-présidente à l'engagement des parties prenantes

Quelques faits

Le PCP propose des outils innovants, par exemple :





Les partenariats de confiance : cette plateforme favorise une collaboration étroite avec les organisations qui financent l'innovation énergétique au pays et à l'étranger, en mettant l'accent sur les étapes essentielles du développement technologique, ce qui garantit l'harmonisation des priorités, le partage des risques et l'optimisation des retombées.







Les projets d'aide scientifique et technologique pour les technologies propres : ce nouvel outil permet aux PME financées dans le cadre du PCP d'accéder aux ressources scientifiques et technologiques des centres de recherche fédéraux pour combler un manque d'expertise technique ou d'infrastructures de recherche.

Liens pertinents

