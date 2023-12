L'investissement viendra aussi appuyer la prochaine génération de chercheurs et promouvoir la littératie scientifique

OTTAWA, ON, le 6 déc. 2023 /CNW/ - De l'idée au laboratoire, de la découverte à l'application, le secteur canadien des sciences et de la recherche est un réseau interrelié de chercheurs, d'entreprises, d'établissements universitaires et d'organismes sans but lucratif de l'ensemble du pays qui s'emploient à trouver des solutions afin d'améliorer le quotidien des citoyens.

Les organismes indépendants et sans but lucratif de science et de recherche sont d'importants acteurs dans ce milieu, comblant les lacunes dans des domaines de recherche prioritaires pour la population canadienne. Voilà pourquoi le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland, ont annoncé aujourd'hui, dans le cadre du nouveau Fonds stratégique des sciences, un soutien à 24 organismes tiers de science et de recherche.

Les bénéficiaires de financement ont été sélectionnés à l'issue d'un nouveau processus concurrentiel transparent et fondé sur le mérite, qui a été étayé des conseils d'un comité d'experts indépendant. Ces bénéficiaires mènent des travaux avant-gardistes de calibre mondial dans des disciplines comme les soins de santé et l'informatique quantique, et traduisent cette recherche et ce savoir en actions dans des domaines importants qui permettront d'améliorer la santé et le bien-être économique et social des Canadiens dès aujourd'hui et pour l'avenir.

Ces organismes contribuent également à l'écosystème de la recherche puisqu'ils forment, attirent et gardent en poste les meilleurs esprits du pays et appuient les chercheurs à toutes les étapes de leur carrière. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera à faire des sciences un domaine plus accessible pour les jeunes Canadiens et permettra d'offrir aux étudiants et aux nouveaux diplômés des possibilités de formation et d'emploi.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'annoncer l'identité des premiers bénéficiaires d'un financement au titre du nouveau Fonds stratégique des sciences. Nous investissons afin de soutenir des organismes œuvrant dans une multitude de domaines, dont la mise au point de traitements novateurs contre le cancer, la lutte contre les changements climatiques, la réconciliation et les sciences dirigées par des Autochtones de même que les technologies émergentes, comme l'intelligence artificielle et l'informatique quantique. Ces organismes sont source d'inspiration pour la prochaine génération de scientifiques et de chercheurs. Félicitations à tous les bénéficiaires qui ont fait l'objet de l'annonce d'aujourd'hui. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« La recherche joue un rôle essentiel dans l'amélioration de notre santé et de notre bien-être social. Le Fonds stratégique des sciences donnera lieu à de la recherche de pointe, permettra de former la prochaine génération de scientifiques et contribuera à transformer les connaissances en actions concrètes en vue d'améliorer l'état de santé des Canadiens. Notre gouvernement est fier de soutenir ces organismes, dont les travaux continueront de concourir à l'établissement d'un système de soins de santé moderne et résilient qui répond aux besoins des travailleurs de la santé et des patients. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland

Faits en bref

Le Fonds stratégique des sciences (FSS), dont la mise sur pied a été annoncée dans le budget de 2019, vise à améliorer l'efficacité des investissements fédéraux dans les organismes tiers de science et de recherche grâce à l'utilisation d'un cadre fondé sur des principes pour évaluer les demandeurs de fonds.

Le FSS est en phase avec les conclusions de l'examen du soutien fédéral aux sciences, qui définit les grandes lignes d'un programme complet visant à consolider les bases de la recherche menée par des tiers au pays.

Le prochain appel de demandes au titre du FSS aura lieu en 2026. Le financement associé au concours actuel sera versé entre avril 2024 et mars 2029, lorsque les ententes de contribution seront finalisées.

Liens connexes

Liste des bénéficiaires : Fonds stratégique des sciences

Renseignements: Personnes-ressources : Audrey Champoux, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Christopher Aoun, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 613-291-4176; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]