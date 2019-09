Le gouvernement du Canada soutient les mesures de lutte contre les changements climatiques de Vivre en Ville

QUÉBEC, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis environnementaux déterminants de notre époque. Une hausse de l'éducation, de la sensibilisation et des actions à l'égard des changements climatiques par les Canadiens partout au pays appuiera les efforts du Canada visant à protéger l'environnement et à effectuer la transition vers une économie plus propre.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé qu'un financement pouvant aller jusqu'à 145 000 dollars tiré du Fonds d'action pour le climat sera accordé à Vivre en Ville pour son projet « Construire avec le climat ».

Vivre en Ville aidera les petites et moyennes entreprises immobilières à développer de bonnes pratiques de réduction des émissions et d'adaptation aux changements climatiques, puis à mettre en œuvre des projets immobiliers durables. Le projet « Construire avec le climat » procurera également des bénéfices aux populations vulnérables auxquelles sont destinés les projets immobiliers.

Le Fonds d'action pour le climat fournit jusqu'à 3 millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement.

Les projets financés accroîtront la sensibilisation aux changements climatiques et à la croissance propre et encourageront d'autres personnes à prendre des mesures pour soutenir les objectifs du Canada dans la lutte contre les changements climatiques.

Citations

« Les initiatives mises de l'avant par les Canadiens d'un océan à l'autre sont une véritable source d'inspiration pour moi. Ces initiatives aideront d'autres personnes à être mieux informées et à prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques. Ce financement aidera les étudiants à temps plein, les jeunes et les organismes à but lucratif ou non lucratif à changer les choses. Ensemble, nous échangeons d'excellentes idées qui permettront d'accroître la sensibilisation à l'importance de s'attaquer dès maintenant au problème des changements climatiques. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les promoteurs immobiliers jouent un rôle clé dans la construction de bâtiments et d'habitations, et peuvent contribuer à créer des collectivités résilientes mieux adaptées aux changements climatiques. L'expertise de Vivre en Ville sera mise à profit pour les sensibiliser et les mobiliser dans cette lutte aux changements climatiques, et favoriser ainsi la mise en œuvre de projets immobiliers durables. »

- Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville

Faits en bref

Les bâtiments sont responsables de 11 p. 100 des émissions de gaz à effet de serre du Canada .

. Le Fonds d'action pour le climat soutient des initiatives qui stimulent les nouvelles idées et initiatives en matière de lutte contre les changements climatiques et qui encouragent la prise de mesures pour s'attaquer à ce problème. Le Fonds soutient les objectifs clés du plan climatique du Canada grâce à la réalisation d'investissements dans des solutions de lutte contre les changements climatiques.

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Caroline Thériault, Directrice adjointe des Communications, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 613-462-5473, caroline.theriault2@canada.ca; Isabelle Létourneau, Coordonnatrice aux communications de Vivre en Ville, 438-838-1212, isabelle.letourneau@vivreenville.org; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), ec.media.ec@canada.ca

Related Links

http://www.ec.gc.ca