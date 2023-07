OTTAWA, ON, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a annoncé un financement de plus de 1,7 million de dollars pour dix nouvelles initiatives de recherche sélectionnées à partir de demandes faites à l'échelle du Canada. Ce financement est offert par l'entremise du Fonds de recherche et de planification de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Le Fonds, administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), permet aux bénéficiaires de combler d'importantes lacunes dans l'information et dans les connaissances relatives aux domaines d'intervention prioritaires de la SNL. Ainsi, il permet de mieux comprendre les besoins en matière de logement des populations les plus vulnérables du Canada, notamment les femmes et les enfants, les personnes âgées, les peuples autochtones, les personnes en situation d'itinérance, les personnes handicapées, les jeunes adultes et les nouveaux arrivants. Le Fonds vise à promouvoir la SNL et à appuyer le développement d'une capacité de recherche axée sur des données probantes dans le secteur du logement abordable.

Voici les demandes retenues :

Nulle part où aller - Violence fondée sur le sexe et insécurité liée au logement ( Ontario )

) Soutenir la santé et le mieux-être des Autochtones dans leur cheminement vers le logement (Colombie-Britannique)

Projet de planification accélérée de la rénovation écoénergétique majeure des logements publics abordables (Nouvelle-Écosse)

Mobilisation liée au guide de gouvernance du logement et des terres des Autochtones (Colombie-Britannique)

Pratiques d'aménagement solidaires et inclusives envers les personnes en situation d'itinérance / Development practices that support and are inclusive of people experiencing homelessness (Québec)

Cibler l'efficacité énergétique afin d'améliorer l'abordabilité du logement pour les personnes vulnérables au Canada ( Ontario )

( ) Une feuille de route pour des logements aptes à la consommation énergétique nette zéro dans la communauté de la Première Nation Musqueam d'ici 2050 (Colombie-Britannique)

Identité queer et logement - Conception conjointe d'un accès global au logement avec les adultes 2ELGBTQ+ au Canada ( Ontario )

( ) Comprendre la construction de logements non standards à l'aide de matériaux locaux dans une perspective autochtone ( Ontario )

) Construction de logements - Effets du modèle Logement d'abord sur les jeunes aux prises avec une maladie mentale et une instabilité du logement (Nouvelle-Écosse)

« La recherche est essentielle pour trouver de nouvelles approches originales afin de relever les défis en matière de logement au Canada et d'aider les Canadiens à trouver un logement qui répond à leurs besoins et qui est abordable. Nous sommes ravis d'appuyer ces projets et de travailler avec nos partenaires pour évaluer ces obstacles grâce à la recherche et aux données qu'elle fournit. Un logement de qualité convenable est le fondement qui permet aux personnes au Canada de se bâtir une vie meilleure, de contribuer à la prospérité de notre pays et d'en profiter. » ‒ L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

Faits en bref :

Le Fonds de recherche et de planification de la Stratégie nationale sur le logement offre du soutien aux organismes sans but lucratif, aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux organisations et gouvernements autochtones pour la réalisation de recherches sur le logement.

Il aide à promouvoir le développement de la capacité de recherche sur le logement à l'extérieur du gouvernement, en plus d'encourager l'intérêt et l'engagement à cet égard. Il favorise le développement d'une expertise hautement spécialisée et axée sur des données probantes dans le secteur du logement abordable. Cette expertise permet de comprendre et de surmonter les défis en la matière, particulièrement chez les populations vulnérables.

Le Fonds offre un soutien financier à la recherche par l'entremise de quatre volets :

les activités de planification (jusqu'à 50 000 $), pour les initiatives qui appuient la planification d'activités de recherche et garantissent une bonne méthodologie et des résultats qui auront des effets notables;

les projets de recherche individuels (jusqu'à 100 000 $), pour les initiatives qui répondent à une lacune précise dans l'information ou les connaissances;

les programmes de recherche (jusqu'à 250 000 $), pour les initiatives qui comptent plusieurs projets effectués sur une période donnée et sur un sujet ou une question en particulier;

la mobilisation des connaissances (jusqu'à 50 000 $), pour les initiatives entreprises afin de communiquer des résultats de recherche et d'aider à mettre en application les conclusions de recherche.

(jusqu'à 50 000 $), pour les initiatives entreprises afin de communiquer des résultats de recherche et d'aider à mettre en application les conclusions de recherche.

Autres renseignements :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

Proposition sélectionnée Partenaires Lieu du projet Admissibilité au financement de la SCHL Nulle part où aller - Violence fondée sur le sexe et insécurité liée au logement en Ontario Combler le manque de connaissances sur le logement et la violence fondée sur le sexe tout en offrant une compréhension des parcours pour les personnes touchées par cette violence dans la région de l'Ontario. Organisation responsable : • Centre canadien des technologies résidentielles Organisations partenaires : • Chaire conjointe en études des femmes (Université d'Ottawa et Université Carleton) • Fondation canadienne des femmes du WomanACT Ontario 100 000 $ Soutenir la santé et le mieux-être des Autochtones dans leur cheminement vers le logement Répondre aux besoins en matière de logement des Autochtones vulnérables résidant à Kelowna grâce à des recherches qui explorent les données, les pratiques exemplaires et les liens avec les intervenants et les personnes ayant une expérience vécue. Organisation responsable : • Ki-Low-Na Friendship Society Organisations partenaires : • Urban Matters CCC • Journey Home, Ville de Kelowna Colombie-Britannique 187 500 $ Projet de planification accélérée de la rénovation écoénergétique majeure des logements publics abordables Élaborer des stratégies et accélérer le processus de renouvellement des logements en Nouvelle-Écosse en examinant les cotes ÉnerGuide et en évaluant des facteurs comme le coût total de possession, le confort des locataires, la science du bâtiment et une variété d'autres mesures. Organisation responsable : • Clean Foundation Organisation partenaire : • Volta Research Nouvelle-Écosse 139 850 $ Mobilisation liée au guide de gouvernance du logement et des terres des Autochtones Mettre en œuvre, adapter et mettre à l'échelle la recherche sur les pratiques de gouvernance et les arrangements institutionnels qui respectent la nature et la responsabilité collectives des terres autochtones afin de résoudre le problème particulier des ensembles de logements des Premières Nations. Organisation responsable : • Ecotrust Canada Organisations partenaires : • Société d'épargne des Autochtones du Canada • Xeni Gwet'in First Nation

Nuxalk Nation • Catherine Donnelly Foundation Colombie-Britannique 50 000 $ Pratiques d'aménagement solidaires et inclusives envers les personnes en situation d'itinérance Améliorer et partager les connaissances sur les pratiques d'aménagement inclusives qui contribuent au bien-être des personnes en situation d'itinérance. Organisation responsable : • Architecture sans frontières Québec Organisations partenaires : • Université de Montréal • Université du Québec à Montréal • MITACS • Centraide United Way • Comité consultatif interdisciplinaire Québec 250 000 $ Cibler l'efficacité énergétique afin d'améliorer l'abordabilité du logement pour les personnes vulnérables au Canada Explorer la précarité énergétique au Canada et combler le manque de connaissances sur les personnes vulnérables qui sont désavantagées dans leur capacité de mettre en œuvre des améliorations écoénergétiques en raison de leurs besoins et défis uniques. Organisation responsable : • Create Climate Equity Organisations partenaires : • Efficacité énergétique Canada • Fondation McConnell • Université Royal Roads • Université McGill • Université de Toronto • Scarborough • Université de l'Île-du-Prince-Édouard. Ontario 180 295 $ Une feuille de route pour des logements aptes à la consommation énergétique nette zéro dans la communauté de la Première Nation Musqueam d'ici 2050 Mener des recherches pour établir une série de feuilles de route complètes pour des rénovations écoénergétiques en profondeur en vue d'une consommation énergétique nette zéro et la carboneutralité pour les maisons existantes sélectionnées dans la réserve de la Première Nation Musqueam d'ici 2050. Organisation responsable : • Bande indienne de Musqueam Organisations partenaires : • British Columbia Institute of Technology • BC Housing Colombie-Britannique 247 375 $ Identité queer et logement - Conception conjointe d'un accès global au logement avec les adultes 2ELGBTQ+ au Canada Explorer les facteurs qui facilitent ou qui entravent l'accès au logement pour les personnes qui s'identifient comme 2ELGBTQ+ aux prises avec des difficultés à accéder à un logement holistique, du début de l'âge adulte à un âge avancé. Organisation responsable : • Société de recherche sociale appliquée • Organisations partenaires : • Observatoire canadien sur l'itinérance • MENTOR Canada • Ontario 249 588 $ Comprendre la construction de logements non standards à l'aide de matériaux locaux dans une perspective autochtone Comprendre les différences de coûts et de durabilité dans la conception et la construction de logements dans diverses régions du Nord, tout en évaluant le lien culturel avec ces types particuliers de logements pour les communautés autochtones. Organisation responsable : • Temiskaming Native Women's Support Group Organisations partenaires : • Réseau national des femmes sur le logement et l'itinérance Ontario 250 000 $ Construction de logements - Effets du modèle Logement d'abord sur les jeunes aux prises avec une maladie mentale et une instabilité du logement Recueillir et partager des connaissances représentatives de l'expérience vécue des jeunes de Saint John, au Nouveau-Brunswick, afin d'évaluer les effets du modèle Logement d'abord sur la stabilité du logement et la santé mentale des jeunes. Organisation responsable : • Teen Resource Centre Organisations partenaires : • Learning Exchange de Saint John • HOME-RL Nouvelle-Écosse 90 000 $

