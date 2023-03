MISSISSAUGA, ON, le 1er mars 2023 /CNW/ - Tous les aînés au Canada méritent de vivre dans la dignité, la sécurité et le confort, peu importe où ils résident, et le gouvernement du Canada est déterminé à faire davantage pour les aider.

Le 7 février 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 198,6 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer les services de soins de santé pour la population canadienne. Grâce à cet investissement, nous ciblons les grandes priorités de la santé, notamment de meilleurs services de médecine familiale, des effectifs de santé plus durables, des temps d'attente plus courts, des services de santé mentale améliorés, la modernisation du système de soins de santé, l'amélioration de l'accès aux renseignements sur la santé des patients et l'aide aux Canadiennes et aux Canadiens pour qu'ils vieillissent en toute sécurité et dans la dignité.

Il est prioritaire d'aider les gens à vieillir dans la dignité, près de chez eux, avec un accès à des soins à domicile ou à des soins de longue durée (SLD) sécuritaires. Nous obtenons des résultats concrets grâce à l'investissement de 1,7 milliard de dollars sur cinq ans qui vient soutenir les augmentations de salaire des préposés aux services de soutien et des professions connexes, ainsi que grâce à l'investissement conjoint avec les provinces et les territoires de 6 milliards de dollars sur cinq ans pour les soins à domicile et les soins communautaires.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et l'honorable Kamal Khera, ministre des Aînés, réaffirment aujourd'hui l'engagement du gouvernement à veiller à ce que les personnes âgées aient accès à des soins de qualité et à ce qu'elles se sentent respectées et en sécurité lorsqu'elles reçoivent des soins dans les établissements de SLD au Canada. Cette annonce fait suite à la publication, le 31 janvier 2023, de deux normes indépendantes sur les SLD produites par le Groupe CSA et l'Organisation de normes en santé (HSO), qui servent de guide pour la prestation de services sûrs, fiables et, surtout, centrés sur les besoins des résidents.

Ces normes s'ajoutent aux travaux en cours du gouvernement avec les provinces et les territoires pour améliorer les SLD. Le gouvernement du Canada sait qu'il est essentiel de renforcer les activités de conformité et d'application de la loi dans les établissements de SLD, de favoriser la stabilité de la main-d'œuvre au moyen de suppléments salariaux et d'améliorer les conditions de travail pour améliorer les soins aux patients. Cela crée également un environnement positif et sain pour l'ensemble des résidents et des travailleurs des établissements de SLD.

C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada a alloué, dans le budget de 2021, trois milliards de dollars sur cinq ans pour aider les provinces et les territoires à améliorer les SLD sur leur territoire. Ce montant s'ajoute au 1 milliard de dollars annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020 pour la création du Fonds pour la sécurité des soins de longue durée, qui vise à protéger les résidents et les travailleurs des établissements de SLD.

Nous savons que les Canadiens et Canadiennes veulent vieillir près de chez eux et de leur famille, mais qu'ils s'attendent aussi à ce que les SLD soient sûrs, si jamais ils en ont besoin. Au cours des prochains mois, le gouvernement du Canada tiendra des consultations et des échanges avec les intervenants et les gens du Canada au sujet de la loi sur les SLD sécuritaires.

En octobre 2022, pour s'assurer que les décisions continuent de tenir compte des besoins des aînés, le gouvernement du Canada a demandé au Conseil national des aînés d'agir à titre de groupe d'experts chargé d'examiner des mesures, y compris une éventuelle allocation Vieillir chez soi, afin de soutenir davantage les Canadiens et Canadiennes qui souhaitent vieillir dans le confort de leur foyer.

Citations

« Tous les aînés méritent de vivre dans la dignité en ayant accès à des soins à domicile ou à des soins sûrs et de qualité dans un établissement de soins de longue durée. Notre gouvernement poursuivra son travail avec les provinces et les territoires pour aider les Canadiennes et les Canadiens, y compris les aînés, à obtenir les soins qu'ils méritent quand et où ils en ont besoin. Nous veillerons également toujours à ce que ceux qui vivent ou œuvrent dans les foyers de soins de longue durée puissent le faire dans un environnement positif, sûr et de qualité. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Le gouvernement du Canada est soucieux de répondre aux besoins des aînés. À titre de ministre des Aînés, je suis fermement résolue à continuer de collaborer avec mes homologues provinciaux et territoriaux pour que les personnes qui vivent et qui travaillent dans les foyers de SLD au Canada soient en sécurité et traitées avec respect. »

L'honorable Kamal Khera

Ministre des Aînés

Faits en bref

Ensemble, les normes du Groupe CSA et de l'Organisation de normes en santé (HSO) fournissent des orientations pour la prestation de services sûrs, fiables et, surtout, centrés sur les besoins des résidents. Elles visent à favoriser un effectif sain et compétent, à créer des environnements physiques sûrs et à promouvoir une culture d'amélioration de la qualité et d'apprentissage dans les foyers de soins de longue durée.

Depuis 2017, les provinces et les territoires ont mis en œuvre de nouvelles initiatives pour améliorer l'accès aux soins à domicile et aux soins palliatifs, mieux les coordonner et les intégrer, et soutenir les aidants naturels afin d'aider davantage de Canadiens à recevoir les soins et les services dont ils ont besoin, à l'endroit voulu. Ces initiatives s'inscrivent dans un investissement du gouvernement du Canada de 11 milliards de dollars sur 10 ans dans le cadre de l'énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé. Cet énoncé décrit les priorités communes concernant les soins à domicile et en milieu communautaire et les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances, et a guidé l'élaboration d'ententes bilatérales.

de 11 milliards de dollars sur 10 ans dans le cadre de l'énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé. Cet énoncé décrit les priorités communes concernant les soins à domicile et en milieu communautaire et les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances, et a guidé l'élaboration d'ententes bilatérales. Comme annoncé en juillet 2020, l'Accord sur la relance sécuritaire a fourni aux gouvernements provinciaux et territoriaux plus de 19 milliards de dollars pour les aider à relancer l'économie, tout en rendant le Canada plus résistant à de futures vagues de cas de COVID-19. Cela comprenait un financement de 740 millions de dollars visant à soutenir les populations les plus vulnérables grâce à des mesures de prévention et de contrôle des infections pour protéger les personnes dans les établissements de SLD et celles qui reçoivent des soins à domicile et des soins palliatifs.

plus résistant à de futures vagues de cas de COVID-19. Cela comprenait un financement de 740 millions de dollars visant à soutenir les populations les plus vulnérables grâce à des mesures de prévention et de contrôle des infections pour protéger les personnes dans les établissements de SLD et celles qui reçoivent des soins à domicile et des soins palliatifs. En plus du milliard de dollars dans le cadre du Fonds pour la sécurité des soins de longue durée, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 38,5 millions de dollars pour le projet pilote sur les soins de longue durée et les soins à domicile dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020. Le projet pilote a permis de mettre à l'essai un nouveau modèle de recrutement et de formation pour un maximum de 2 600 assistants-préposés en soutien aux soins et d'établir un cheminement de carrière pour un maximum de 1 300 de ces diplômés afin qu'ils puissent transformer leur microcrédit en un certificat de préposé aux services de soutien à la personne. Dans le cadre du projet pilote, une norme professionnelle nationale (NPN) pour les fournisseurs de soins personnels a été élaborée par Collèges et instituts Canada . La NPN est censée servir de point de référence pour créer des normes en milieu de travail et des attentes en matière de rendement, et servir de base à l'élaboration de programmes de formation.

s'est engagé à verser 38,5 millions de dollars pour le projet pilote sur les soins de longue durée et les soins à domicile dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020. Le projet pilote a permis de mettre à l'essai un nouveau modèle de recrutement et de formation pour un maximum de 2 600 assistants-préposés en soutien aux soins et d'établir un cheminement de carrière pour un maximum de 1 300 de ces diplômés afin qu'ils puissent transformer leur microcrédit en un certificat de préposé aux services de soutien à la personne. Dans le cadre du projet pilote, une norme professionnelle nationale (NPN) pour les fournisseurs de soins personnels a été élaborée par Collèges et instituts . La NPN est censée servir de point de référence pour créer des normes en milieu de travail et des attentes en matière de rendement, et servir de base à l'élaboration de programmes de formation. Depuis 2020, le gouvernement du Canada a versé 10,7 millions de dollars à Excellence en santé Canada , ce qui a permis à plus de 1 500 établissements de SLD au Canada de mettre en œuvre des pratiques exemplaires pour prévenir et traiter la COVID-19. La prochaine phase de leur travail s'intitulera Repenser les SLD : encourager la santé du personnel pour favoriser des soins centrés sur la personne. Les équipes participantes seront soutenues pour combler les lacunes en matière de sécurité et de qualité des soins reçus dans les établissements de SLD.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Guillaume Bertrand, Conseiller principal en communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709; Alisson Lévesque, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Aînés, Kamal Khera, [email protected]; Relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]