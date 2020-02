Le gouvernement du Canada soutient le Youth Climate Lab

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, a annoncé que le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds d'action pour le climat, va verser 200 000 dollars au Youth Climate Lab. Ce programme unique en son genre a été élaboré par le Youth Climate Lab en partenariat avec le Conseil tribal des Gwich'in et la Première Nation des Gwitchin Vuntut.

Ce financement soutiendra la mise en place du programme FutureXChange, conçu pour doter quinze jeunes Canadiens des outils dont ils ont besoin pour créer leurs propres projets climatiques autour des connaissances traditionnelles et de la politique sur les changements climatiques. Parmi les quinze jeunes participants, la moitié ont été sélectionnés dans les communautés Gwich'in et l'autre moitié dans le sud du Canada. Ces jeunes adultes sont maintenant dispersés dans tout le pays dans leur rôle d'activateurs communautaires pour créer des projets locaux de lutte contre les changements climatiques dans leurs communautés et sensibiliser la population dans ce domaine grâce à la sensibilisation numérique, à des ateliers communautaires et à des conférences. Le projet vise à conscientiser plus de 150 000 Canadiens.

Le Fonds d'action pour le climat fournit annuellement jusqu'à 3 millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement qui mènent des campagnes de sensibilisation et encouragent d'autres parties à lutter efficacement contre les changements climatiques.

Citations

« En matière de changements climatiques, les jeunes savent que les enjeux sont considérables et ils appellent les gouvernements du monde entier à relever le défi. Des initiatives telles que FutureXChange sont un excellent exemple de la façon dont les jeunes prennent la tête de la lutte contre les changements climatiques en utilisant leur passion et leur énergie pour construire un avenir plus prospère pour tous. À mesure que nous travaillons à l'atteinte de zéro émission nette de carbone d'ici 2050, notre gouvernement continue à viser des objectifs toujours plus ambitieux pour assurer un avenir plus propre et plus prospère à nos enfants et nos petits-enfants. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Orienté par la Déclaration Ni'inlii, le Conseil tribal des Gwich'in continuera à informer, à éduquer et à équiper les jeunes autochtones pour qu'ils soient des chefs de file dans la lutte contre les changements climatiques. Le programme FutureXChange a créé un solide réseau de jeunes Gwich'in et de jeunes du Sud qui continueront à engager le dialogue avec leurs communautés pour partager les connaissances qu'ils ont acquises auprès des aînés et des détenteurs de connaissances de nos communautés. »

- Jordan Peterson, grand chef adjoint/vice-président, Conseil tribal des Gwich'in

« Le parcours vers l'objectif net zéro d'ici 2050 doit être fondé sur les connaissances traditionnelles et dynamisé par les jeunes. Le programme FutureXChange cultive un espace et des ressources qui permettent aux jeunes autochtones et non autochtones de tous les coins du Canada d'apprendre, de partager leurs compétences et leurs connaissances, et de stimuler leurs communautés pour protéger notre avenir collectif. »

- Dominique Souris, directrice exécutive, Youth Climate Lab.

Faits en bref

Au total, 19 projets ont été sélectionnés pour être financés dans le cadre du Fonds d'action pour le climat 2019-2020.

Depuis 2018, le Fonds d'action pour le climat a soutenu une grande variété d'initiatives qui suscitent les discussions et encouragent l'action pour le climat.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]

Liens connexes

http://www.ec.gc.ca