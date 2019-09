Le gouvernement du Canada soutient le logement abordable à South Surrey

SURREY, BC, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Un nouvel ensemble de 118 logements locatifs, dont la plupart des loyers s'établiront à moins de 30 % du revenu médian des ménages du secteur, sera bientôt construit à South Surrey.

Gordie Hogg, député fédéral de South Surrey-White Rock, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un engagement conditionnel de 45,38 millions de dollars pour la construction d'un immeuble de 6 étages au 1881, 152e rue, à Surrey.

L'ensemble, baptisé Alden, est financé par l'intermédiaire de l'initiative de Financement de la construction de logements locatifs, un programme de la Stratégie nationale sur le logement de la SCHL qui appuie les projets de construction de logements locatifs abordables afin d'encourager l'établissement d'une offre stable partout au pays, au profit des familles de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés dans les marchés où les loyers sont élevés.

Le promoteur, Porte Communities, est un organisme à but lucratif bien établi qui possède plus de 50 ans d'expérience en développement immobilier et en gestion immobilière dans les secteurs résidentiel et commercial.

Citations :

« Notre gouvernement s'engage à accroître l'offre de logements locatifs pour aider les familles de la classe moyenne qui travaillent dur et leur donner un peu de répit sur le marché locatif serré. Cette initiative de la SCHL est un pilier de notre Stratégie nationale sur le logement et, tous les mois, nous constatons la conception de plus en plus de projets. » -- Gordie Hogg, député de South Surrey-White Rock

« Porte communities est heureuse d'annoncer l'arrivée d'un tout nouvel ensemble de logements locatifs à South Surrey, baptisé Alden. Ce dernier sera situé sur un terrain que possèdent Porte et de ses partenaires depuis plus de 30 ans. Grâce à l'iFCLL de la SCHL, nous serons en mesure de commencer les travaux de construction des nouveaux logements locatifs plus tard cet automne et nous avons très hâte. L'ensemble Alden nous permettra de continuer à démontrer notre engagement envers les personnes qui vivent et travaillent à Surrey et de poursuivre le travail que nous effectuons dans la communauté depuis près de 50 ans. L'une de nos valeurs clés consiste à être des bâtisseurs de communautés; la création de logements locatifs nous permettra de respecter cette valeur. » -- David Porte, président, Porte Communities

Faits en bref :

Le projet comprendra différents types de logements, soit des appartements d'une ou de deux chambres, avec ou sans coin de détente, et des lofts. Les loyers de 94 des 118 logements s'établiront à moins de 30 % du revenu médian des ménages du secteur.

L'ensemble est conçu pour réaliser des économies d'énergie de 15,5 % et il réduira de plus de 23,9 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux codes modèles du bâtiment de 2015.

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a suscité beaucoup d'intérêt et la soumission d'un grand nombre de dossiers de qualité. C'est pourquoi, dans le budget de 2018, le gouvernement a augmenté le montant accordé aux prêts à faible coût de l'iFCLL en le faisant passer de 2,5 à 3,75 milliards de dollars, puis à 13,75 milliards de dollars dans le budget de 2019. Au total, l'iFCLL facilitera la construction de 42 500 logements locatifs un peu partout au Canada .

. Des prêts à faible coût sont offerts aux emprunteurs qui souhaitent construire des logements locatifs abordables au Canada pour répondre à un besoin démontré de la collectivité.

pour répondre à un besoin démontré de la collectivité. Le marché locatif constitue une option importante de logement pour environ 30 % des Canadiens.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques au pays.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que, d'ici 2030, tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

