La députée Lisa Hepfner annonce un financement pour le Centre culturel Woodland à Brantford

BRANTFORD, ON, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain, a annoncé l'octroi de plus de 1,4 million de dollars au Centre culturel Woodland à Brantford, en Ontario. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Ce financement représente un investissement important dans le milieu culturel de la région. Le Fonds du Canada pour les espaces culturels appuie le projet crucial Save the Evidence; le Fonds du Canada pour la présentation des arts soutient les activités du Centre en matière d'arts de la scène; et le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme appuie une vitrine culturelle et un atelier.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels soutiendra plus précisément la dernière étape du projet Save the Evidence à l'ancien pensionnat Mohawk Institute. Cette phase verra l'achèvement des expositions au sein du pensionnat, le transformant en un testament vivant et un site national de conscience, décrivant avec précision les expériences de ses survivants et victimes.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournira 75 000 dollars sur 3 ans (2024-2027) au Centre pour sa série Gonahdoge.he.gye - She Is Growing.

Le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme appuiera la présentation de Dwade?'nyota' Dwaga:'sho?:'o?h We Celebrate Our Stories, une vitrine culturelle hybride et un atelier pour célébrer le solstice d'été.

Citations

« Notre gouvernement sait que faire connaitre les répercussions des pensionnats est au cœur du processus de réconciliation. En soutenant des projets comme Save the Evidence du Centre culturel Woodland, nous souhaitons honorer les expériences vécues par les Autochtones, leurs familles et leurs communautés. Ensemble, nous pouvons faire la lumière sur ce sombre chapitre du passé, tout en favorisant la compréhension et la guérison pour tout le monde. »



- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Le Centre culturel Woodland entreprend un défi ambitieux et impératif afin que la population canadienne puisse comprendre ce qui s'est véritablement passé dans les pensionnats et les répercussions qu'ils entrainent encore aujourd'hui. Je suis honorée de représenter notre gouvernement en soutenant ce travail, car comprendre la vérité est la première étape sur le chemin de la réconciliation. »



- Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain

« Le Centre culturel Woodland remercie le ministère du Patrimoine canadien, le Fonds du Canada pour les espaces culturels et le gouvernement fédéral canadien pour leur généreux soutien à notre travail visant à raconter l'histoire du Mohawk Institute et celles des survivants des pensionnats. C'est vraiment un acte de réconciliation. »



- Heather George, directrice générale, Centre culturel Woodland

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Le volet Événements du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme offre du financement pour des activités qui favorisent la compréhension interculturelle ou interconfessionnelle, les discussions sur le multiculturalisme, la diversité, le racisme et la discrimination religieuse, ou qui célèbrent l'histoire et la culture d'une communauté.

Le Centre culturel Woodland comprend deux bâtiments principaux : un musée et une galerie d'art, ainsi que l'ancien pensionnat Mohawk Institute, le premier pensionnat pour Autochtones au Canada. Ce bâtiment a depuis été utilisé pour abriter des bureaux, une bibliothèque et un centre d'enseignement des langues. Environ 20 000 personnes par an participent à des visites et assistent à des programmes, des ateliers et des expositions dans les deux bâtiments du Centre.

Le programme de pensionnat a été en vigueur au Centre de 1828 à 1970. En 1972, le Centre culturel Woodland a été fondé, et des travaux ont commencé pour établir des recherches et des collections, garantissant que les preuves étaient sauvegardées et que les victimes et les survivants étaient honorés.

