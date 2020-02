Le gouvernement du Canada soutient la survie mondiale du bison des bois, un animal emblématique et majestueux

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé que 14 bisons des bois seront transférés à la Première Nation crie de Woodland, en Alberta, pour former un nouveau troupeau. En transférant des bisons à des troupeaux de conservation à travers l'Amérique du Nord, le gouvernement du Canada contribue à assurer la restauration et la survie à long terme du bison des bois.

Le gouvernement du Canada est ravi de collaborer avec la Première Nation crie de Woodland, en Alberta en matière de conservation du bison. Le bison joue un rôle clé dans son écosystème et revêt aussi une grande importance historique, culturelle et spirituelle pour les peuples autochtones des grandes plaines. L'Agence Parcs Canada est déterminée à aider les peuples autochtones à rétablir des liens avec leurs terres et eaux traditionnelles et des aspects importants de leurs cultures.

Le soutien au transfert de bisons est une partie importante de la mission du parc national Elk Island depuis plus d'un siècle. Les troupeaux de bisons des bois et des prairies du parc ont servi à fournir des individus à des projets nationaux et internationaux de conservation. Au cours du siècle dernier, Elk Island a transféré près de 3 000 bisons des prairies et des bois à divers partenaires de la conservation du bison, notamment plusieurs groupes autochtones.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé envers le rétablissement du bison. La survie du bison, qui a frôlé l'extinction, est une des réussites les plus importantes du Canada en matière de conservation qui a permis d'établir des populations de bisons des prairies et des bois partout en Amérique du Nord. Cette initiative de conservation est une étape importante en vue de s'assurer que le bison continue de prospérer pour les générations à venir, et aide à renforcer les liens des Autochtones avec leur histoire et traditions. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Nous avons une ancienne communauté et une zone de chasse appelées Bison Lake et la communauté voisine s'appelle Little Buffalo. Moi-même et d'autres avons aussi trouvé des crânes de bisons. Le bison est donc une partie de notre identité qui manquait. D'avoir à nouveau des bisons dans notre région permettra de redévelopper notre identité culturelle, de donner un sens à la communauté et de revitaliser l'écosystème en ramenant plus de diversité dans notre environnement. Le bison sera une composante holistique de notre communauté, faisant partie de notre environnement, notre nourriture et nos cérémonies. »

Chef Isaac Laboucan-Avirom

Première Nation crie de Woodland

Fondé en 1906, le parc national Elk Island a été établi pour protéger l'une des dernières grandes hardes de wapitis de la région et a été le premier refuge faunique au Canada . Comme il s'agit du seul parc national entièrement clos et situé à seulement 35 minutes à l'est d' Edmonton , le parc attire depuis plus d'un siècle les visiteurs grâce à son cadre naturel et à l'abondance des possibilités d'observation de la faune.

. Comme il s'agit du seul parc national entièrement clos et situé à seulement 35 minutes à l'est d' , le parc attire depuis plus d'un siècle les visiteurs grâce à son cadre naturel et à l'abondance des possibilités d'observation de la faune. En 1965, Elk Island a été établi pour être utilisé comme source de bisons des bois qui sont exempts de maladies et de gènes de bovins introduits pour des projets de rétablissement nationaux et internationaux. En raison de leurs antécédents exhaustifs d'absence de maladie, les bisons du parc sont recherchés pour des projets de conservation au Canada et à l'étranger.

et à l'étranger. Au cours de la dernière décennie, le parc national Elk Island a travaillé en étroite collaboration avec les communautés autochtones pour ramener cet animal dans leurs pâturages traditionnels. Tout groupe autochtone intéressé à discuter d'un transfert de bisons est invité à communiquer avec l'équipe du parc national Elk Island.

