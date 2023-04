HAMILTON, ON, le 28 avril 2023 /CNW/ - Il existe plus de 1 000 maladies et troubles du cerveau : la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, l'épilepsie et le cancer du cerveau en sont quelques exemples. Ils représentent collectivement l'un des plus urgents défis sanitaires au Canada et dans le monde. Le gouvernement du Canada estime qu'il est important d'appuyer le milieu des neurosciences et le rôle qu'il joue dans l'amélioration de la santé cérébrale des Canadiennes et des Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, a annoncé, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, l'octroi de trois subventions, soit au Dr Benicio N. Frey, du St. Joseph's Healthcare Hamilton et de l'Université McMaster, au Dr Guy Rouleau, du Neuro (Institut Neurologique de Montréal-Hôpital), et à Vivian K. Mushahwar, de l'Université de l'Alberta. Ce financement est rendu possible grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC) de Santé Canada, qui a versé à ce jour 200 millions de dollars à la Fondation Brain Canada pour soutenir les découvertes en matière de santé du cerveau.

Financés dans le cadre du Programme de subventions de plateformes de soutien 2021 de Brain Canada, ces projets bénéficient du soutien de Santé Canada et d'un financement de contrepartie de la part des commanditaires, des donateurs et des partenaires de Brain Canada. Les projets amélioreront l'état de santé des Canadiennes et des Canadiens en faisant progresser les connaissances sur le cerveau grâce à la recherche, par exemple en normalisant la collecte de données, en permettant un recrutement plus efficace des patients pour les essais cliniques et en contribuant à la mise au point d'instruments médicaux et d'interventions pour les personnes souffrant d'un handicap moteur.

« Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de soutenir la communauté des neurosciences et de la recherche sur le cerveau, car elle joue un rôle essentiel dans l'amélioration de notre compréhension des problèmes de santé cérébrale. En investissant dans des projets comme ceux-ci, nous soutenons l'innovation dans le domaine de la neurotechnologie, ce qui se traduit par des progrès concrets en matière de santé du cerveau au Canada. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Cet investissement fantastique, qui a été rendu possible grâce au Fonds de recherche sur le cerveau de Santé Canada, témoigne de l'engagement de notre gouvernement à l'égard de la recherche pour la santé de la population canadienne d'aujourd'hui et de demain. La santé mentale est une priorité absolue pour les Canadiennes et les Canadiens et, grâce à cet investissement, le centre de santé St. Joseph's Healthcare Hamilton et l'Université McMaster étofferont la recherche sur l'aide aux Canadiennes et aux Canadiens aux prises avec des problèmes de santé mentale, comme la dépression et le trouble bipolaire. La population canadienne mérite des solutions, et c'est exactement ce que cette recherche vise à réaliser pour notre collectivité. »

L'honorable Filomena Tassi, députée de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Les programmes de financement des plateformes sont essentiels, car ils favorisent l'innovation et la collaboration interdisciplinaire au Canada et à l'échelle internationale. C'est en partie ce qui fait de Brain Canada une composante clé de l'écosystème de la recherche sur le cerveau dans ce pays. Nous appuyons les plateformes transformatrices, qui sont indispensables pour répondre aux besoins évolutifs de la recherche. »

Viviane Poupon

Présidente-directrice générale de Brain Canada

Faits en bref

Dans les budgets de 2011, 2016 et 2019, ainsi que par un renouvellement ultérieur du financement en 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser un total de 200 millions de dollars à Brain Canada par l'intermédiaire du FCRC, afin de soutenir la recherche canadienne en neurosciences la plus susceptible de mener à des découvertes scientifiques qui feront progresser les thérapies et les approches visant à mieux comprendre le cerveau et la santé du cerveau. Unique bénéficiaire de ce programme de contributions, Brain Canada travaille en partenariat avec un éventail de donateurs des secteurs privé, public et caritatif afin de fournir un financement concurrentiel pour la recherche dans tout le Canada.

2019, ainsi que par un renouvellement ultérieur du financement en 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser un total de 200 millions de dollars à par l'intermédiaire du FCRC, afin de soutenir la recherche canadienne en neurosciences la plus susceptible de mener à des découvertes scientifiques qui feront progresser les thérapies et les approches visant à mieux comprendre le cerveau et la santé du cerveau. Unique bénéficiaire de ce programme de contributions, travaille en partenariat avec un éventail de donateurs des secteurs privé, public et caritatif afin de fournir un financement concurrentiel pour la recherche dans tout le Canada. Brain Canada définit ses priorités de recherche en collaborant avec la communauté neuroscientifique et en réunissant les acteurs du monde de la recherche afin de discuter et de faire progresser les questions et les perspectives clés liées à la santé du cerveau dans le secteur de la santé. Ses programmes de premier plan, qui comprennent des prix d'équipe, de plateforme et de renforcement des capacités, sont conçus pour combler les lacunes relevées par les parties prenantes en vue d'accroître la capacité de recherche et de promouvoir stratégiquement la prévention, le diagnostic et le traitement des problèmes au cerveau.

