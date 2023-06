KIPLING, SK, le 29 juin 2023 /CNW/ - Dans un Canada en marche vers un avenir bas carbone prospère, les communautés autochtones sont très bien placées pour saisir les possibilités économiques qu'offre l'énergie propre dans toutes les régions du pays. Le gouvernement fédéral fait équipe avec les communautés autochtones en soutenant l'autodétermination et l'action climatique pour permettre la création d'un réseau d'électricité propre, abordable et fiable. Cette mesure nous aidera à approvisionner nos habitations, entreprises et collectivités en énergie renouvelable.

Le ministre des Ressources renouvelables, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui un investissement de 50 millions de dollars dans le projet d'énergie éolienne Bekevar, réalisé en partenariat avec la Première Nation de Cowessess et Innagreen Investments. À cela s'ajoute une contribution fédérale de 173 millions de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Établi au sud de Kipling (Saskatchewan), le site du projet abrite des éoliennes situées sur le territoire de la Première Nation de Cowessess. Le projet permettra de produire plus de 200 mégawatts (MW) d'électricité non émettrice, ce qui réduira les émissions de gaz à effet de serre d'environ 130 000 tonnes par année et permettra d'approvisionner jusqu'à 100 000 foyers sur une base annuelle. Le projet comprendra 36 éoliennes; un dispositif souterrain de collecte d'énergie électrique moyenne tension; des routes d'accès; une sous-station; deux tours météorologiques permanentes; un bâtiment d'exploitation et d'entretien; et une ligne de transport d'électricité de dix kilomètres qui raccordera le parc éolien au réseau électrique de la province.

Cette contribution témoigne de la volonté du gouvernement du Canada de favoriser la pleine participation, la propriété et le rôle décisionnel des peuples autochtones durant la transition énergétique du Canada alors qu'ils développeront des solutions d'énergie propre novatrices pour s'affranchir des combustibles fossiles, faire progresser l'autodétermination et combattre les changements climatiques.

Le projet Bekevar s'inscrit dans le prolongement du projet Awasis, qui a reçu du gouvernement fédéral une contribution de plus de 18,5 millions de dollars. Cette centrale solaire de 10 MW est aussi détenue par la Première Nation de Cowessess, en plus d'être bâtie et exploitée sur leurs terres. Elle fournit actuellement de l'énergie propre au réseau électrique provincial et générera des retombées économiques pour la Première Nation de Cowessess pendant des années.

« J'ai annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada fait équipe avec la Première Nation de Cowessess pour soutenir un important projet d'énergie éolienne qui fournira de l'énergie propre et créera de bons emplois durables en Saskatchewan. Cette contribution fédérale de 50 millions de dollars facilite le développement de solutions bas carbone dans la région tout en aidant les Autochtones à acquérir des projets de production d'énergie renouvelable. Je tiens à féliciter la Première Nation de Cowessess, cheffe de file de l'énergie propre, et le Bekevar Wind Limited Partnership, de même que tous ceux et celles qui contribuent à ce grand projet. »

Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Depuis plus de dix ans, les leaders de la Première Nation de Cowessess souhaitent bâtir et détenir un parc éolien commercial en Saskatchewan. Aujourd'hui, qui marque le lancement du projet d'énergie éolienne, c'est un jour de célébrations pour la communauté des Cowessess : nous avons tellement de choses à fêter. Grâce au soutien de RNCan, notre communauté est propriétaire à 17 % du projet; deux éoliennes sont situées sur le territoire des Cowessess; nous avons une entreprise qui travaille sur le projet; et les membres de notre communauté reçoivent des offres d'emploi. Le projet présente d'importants avantages économiques pour la Première Nation de Cowessess. »

Erica Beaudin

Cheffe de la Première Nation de Cowessess

« Il est essentiel de soutenir des projets d'énergie propre pour atteindre nos objectifs de lutte contre les changements climatiques et assurer un développement économique durable dans tout le pays. Notre contribution permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la province par la production d'énergie propre. Le partenariat avec un important propriétaire et exploitant d'actifs d'énergies renouvelables et la Première Nation de Cowessess fera avancer ce projet de parc éolien, qui rend possible la participation des Autochtones et génère des débouchés économiques à long terme. »

Ehren Cory

PDG de la Banque de l'infrastructure du Canada

« Nous sommes ravis de faire équipe avec la Première Nation de Cowessess dans le projet d'énergie éolienne Bekevar, qui est très important pour nous. Nous tenons également à remercier RNCan pour la précieuse contribution que nous avons reçue du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification. »

Oliver Alexander

Directeur général d'Innagreen Investments

Le financement fédéral pour ce projet provient d' Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE), un programme disposant jusqu'à 1,56 milliard de dollars sur huit ans pour soutenir des projets d'énergie renouvelable intelligente et de modernisation des réseaux électriques. ERITE soutient activement l'augmentation de l'échelle de production d'énergie renouvelable, de manière à fournir des services de réseau essentiels, tout en aidant le Canada à mener à bien sa transition vers une économie carboneutre d'ici 2050 et à remplir son engagement de bâtir un réseau électrique entièrement carboneutre d'ici 2035.

Grâce à son Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte , le Canada s'assure de demeurer un chef de file mondial de l'électricité propre. Le Budget de 2023 prévoyait l'investissement de trois milliards de dollars sur treize ans pour refinancer le programme ERITE afin de soutenir des priorités régionales d'importance cruciale et des projets dirigés par des peuples autochtones.

, le s'assure de demeurer un chef de file mondial de l'électricité propre. Le prévoyait l'investissement de trois milliards de dollars sur treize ans pour refinancer le programme ERITE afin de soutenir des priorités régionales d'importance cruciale et des projets dirigés par des peuples autochtones. Le budget de 2023 prévoyait également des investissements sans précédent de 40 milliards de dollars dans le réseau. Cette enveloppe essentielle sera ventilée comme suit :

un crédit d'impôt remboursable de 15 % pour les systèmes de production d'électricité sans émission, la production d'électricité à émissions jugulées, les systèmes fixes de stockage de l'électricité, dont les batteries et l'équipement pour transporter l'électricité entre les provinces et territoires;



20 milliards de dollars en financement à faible coût octroyé par la Banque de l'infrastructure du Canada ;

;

des programmes d'électricité ciblés, là où c'est nécessaire, pour veiller à la réalisation de projets essentiels.

Ce programme réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en contribuant à accroître la capacité de production d'énergie renouvelable, ce qui lui permettra de fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le Canada à réaliser sa transition vers une économie carboneutre d'ici 2050 et à remplir son engagement de bâtir un réseau électrique entièrement carboneutre d'ici 2035.

