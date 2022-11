L'investissement appuiera plus de 200 talentueux chercheurs postdoctoraux et étudiants au doctorat au pays

OTTAWA, ON, le 28 nov. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada attache beaucoup d'importance à la communauté scientifique, et il est fier d'aider les scientifiques et les chercheurs à bâtir un Canada plus fort, plus sain et plus équitable.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et secrétaire parlementaire de la ministre des Sports, Adam van Koeverden, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et du ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, le nom de 166 nouveaux titulaires pour les bourses d'études supérieures du Canada Vanier et de 70 nouveaux boursiers postdoctoraux Banting. Le gouvernement du Canada consacre en tout 34,7 millions de dollars à ces bourses sur trois ans pour aider les établissements de recherche à attirer et à retenir des stagiaires hautement qualifiés. Ainsi, le Canada se positionne comme centre mondial de formation et d'excellence en recherche, ce qui contribue à stimuler la croissance économique.

Ces universitaires constituent la prochaine génération d'étudiants au doctorat et de chercheurs postdoctoraux de haut niveau dans les domaines de la santé, des sciences humaines et des sciences naturelles et du génie. Voici quelques exemples de projets de recherche financés :

Sume Ndumbe-Eyoh, de l'Université de Montréal, est titulaire d'une bourse Vanier et étudie des moyens visant à améliorer la qualité et l'accessibilité des soins de santé afin de créer un système de santé équitable pour tous les Canadiens, en particulier les Noirs et les membres des autres minorités raciales.

et étudie des moyens visant à améliorer la qualité et l'accessibilité des soins de santé afin de créer un système de santé équitable pour tous les Canadiens, en particulier les Noirs et les membres des autres minorités raciales. Daniel Peach , de l'Université de la Colombie-Britannique, est titulaire d'une bourse Banting et mènera un projet de recherche intitulé « From genes to ecology: The current and future distribution of arbovirus vectors » (Des gènes à l'écologie : distribution actuelle et distribution future des vecteurs de l'arbovirus). Le projet vise à mieux comprendre cette famille de virus qui causent diverses maladies chez les humains et à y faire obstacle.

, de l'Université de la Colombie-Britannique, est titulaire d'une bourse Banting et mènera un projet de recherche intitulé « From genes to ecology: The current and future distribution of arbovirus vectors » (Des gènes à l'écologie : distribution actuelle et distribution future des vecteurs de l'arbovirus). Le projet vise à mieux comprendre cette famille de virus qui causent diverses maladies chez les humains et à y faire obstacle. Helen Wong , de l'Université Dalhousie , est titulaire d'une bourse Vanier . Son projet porte sur les moyens de favoriser l'achat d'aliments et de boissons sains par l'intermédiaire des épiceries en ligne.

, de l'Université , est titulaire d'une bourse . Son projet porte sur les moyens de favoriser l'achat d'aliments et de boissons sains par l'intermédiaire des épiceries en ligne. Juuso Nieminen , de l'Institut universitaire de technologie de l' Ontario , a obtenu une bourse Banting pour le projet qu'il dirige, intitulé « Inclusive learning environments in higher STEM education: supporting the sense of belonging of students with disabilities » (Les environnements d'apprentissage inclusifs dans l'enseignement supérieur en STIM : soutenir le sentiment d'appartenance des étudiants handicapés). Ce projet abordera des moyens d'aider les étudiants en situation de handicap à s'épanouir dans leurs études et de les soutenir tout au long de celles-ci.

L'investissement annoncé aujourd'hui permettra de repousser les frontières du savoir et de l'innovation. La communauté de recherche et les chercheurs de calibre mondial du Canada contribueront à résoudre les problèmes les plus criants de notre époque et à générer de nouvelles idées qui ouvriront la voie à un avenir meilleur et plus équitable pour tous.

Citations

« Le gouvernement du Canada continue de faire des investissements sans précédent en sciences et en recherche, parce que nous savons qu'il s'agit du meilleur moyen d'assurer à tous un avenir plus équitable. Les nouveaux titulaires d'une bourse d'études supérieures du Canada Vanier ou d'une bourse postdoctorale Banting atteignent des sommets d'excellence en sciences de la santé, en sciences humaines, en sciences naturelles ou en génie. Leurs voix et perspectives nouvelles feront naître des découvertes d'avant-garde qui continueront de faire du Canada un chef de file mondial. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Félicitations aux nouveaux titulaires d'une bourse d'études supérieures du Canada Vanier ou d'une bourse postdoctorale Banting! Nous saluons votre dévouement à la recherche et votre apport à l'extraordinaire écosystème de recherche du Canada. Nos investissements successifs favorisent le perfectionnement de la prochaine génération de chercheurs de talent, pour qu'ils puissent trouver des solutions novatrices et mener le pays vers un avenir prometteur au bénéfice de tous les Canadiens. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes félicitations et mes vœux de réussite les plus chaleureux aux membres de la plus récente cohorte de boursiers Vanier et Banting. Je suis convaincu que cet investissement sera profitable à toute la population du pays. Sachez que vos travaux de recherche nous aident à élaborer des politiques éclairées sur les grands défis en matière d'économie, d'environnement, de santé et de société. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et secrétaire parlementaire de la ministre des Sports, Adam van Koeverden

« Les conseils subventionnaires du Canada rendent hommage à l'excellence et à la diversité des travaux de recherche menés par les bénéficiaires de bourse de cette année. Nous serons heureux de voir ce qui résultera de vos recherches et de suivre le déroulement de votre carrière alors que vous travaillerez à bâtir un Canada meilleur pour tous. Je vous félicite, et je vous souhaite tous les succès! »

- Le président des Instituts de recherche en santé du Canada, Dr Michael J. Strong

Faits en bref

Le Programme de bourses d'études supérieures du Canada Vanier et le Programme de bourses postdoctorales Banting relèvent des trois organismes fédéraux de financement de la recherche : les Instituts de recherche en santé du Canada , le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada .

, le recherches en sciences naturelles et en génie du et le recherches en sciences humaines du . L'investissement total cette année s'élève à 34,7 millions de dollars, dont 24,9 millions de dollars sur trois ans pour les bourses Vanier et 9,8 millions de dollars sur deux ans pour les bourses Banting.

et 9,8 millions de dollars sur deux ans pour les bourses Banting. Le Programme de bourses postdoctorales Banting offre un appui aux meilleurs candidats postdoctoraux qui contribuent positivement à l'essor économique, social et scientifique du Canada .

. Le Programme de bourses d'études supérieures du Canada Vanier aide les établissements canadiens à attirer et à retenir des doctorants hautement qualifiés dans les domaines des sciences humaines, des sciences naturelles ou du génie, et de la recherche en santé.

Le gouvernement du Canada prend également de nouvelles mesures permanentes pour réduire le fardeau des prêts étudiants des jeunes Canadiens et les aider à investir dans leur avenir. L'Énoncé économique de l'automne de 2022 propose d'éliminer en permanence les intérêts sur tous les prêts d'études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis, y compris ceux qui sont actuellement remboursés, à compter du 1 er avril 2023. Ce changement devrait coûter environ 2,7 milliards de dollars sur cinq ans, et 556,3 millions de dollars par la suite.

prend également de nouvelles mesures permanentes pour réduire le fardeau des prêts étudiants des jeunes Canadiens et les aider à investir dans leur avenir. propose d'éliminer en permanence les intérêts sur tous les prêts d'études canadiens et les prêts canadiens aux apprentis, y compris ceux qui sont actuellement remboursés, à compter du 1 avril 2023. Ce changement devrait coûter environ 2,7 milliards de dollars sur cinq ans, et 556,3 millions de dollars par la suite. Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi plus de 14 milliards de dollars en sciences et en recherche au pays.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez l'actualité scientifique canadienne dans les médias sociaux @ScienceCdn : Twitter, Instagram, Facebook

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Laurie Bouchard, Gestionnaire principale, Communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected] ; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected] ; Relations avec les médias, Instituts de recherche en santé du Canada, [email protected]