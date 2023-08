Parcs Canada s'associe à des organisations pour employer des jeunes dans tout le Canada afin de protéger le patrimoine naturel et culturel

GATINEAU, QC, le 11 août 2023 /CNW/ - Parcs Canada gère l'un des réseaux de lieux du patrimoine naturel et culturel les plus beaux et les plus vastes dans le monde. En encourageant les jeunes à découvrir ces formidables lieux naturels et culturels et à s'en rapprocher, nous pouvons inspirer la prochaine génération de gardiens de ces trésors nationaux.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, ont annoncé un financement de 7,54 millions de dollars sur deux ans pour employer des jeunes dans le domaine de la conservation du patrimoine naturel et culturel avec des organisations partenaires.

Grâce au financement de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, plus de 1 150 jeunes de tout le pays travailleront avec les partenaires de Parcs Canada pendant deux ans, afin de promouvoir la conservation du patrimoine naturel et culturel, de restaurer des écosystèmes sains et d'aider à lutter contre les effets des changements climatiques. Grâce à un vaste réseau de partenaires en conservation, les possibilités d'emploi pour les jeunes se situeront dans un large éventail de milieux, notamment les forêts gérées et les aires de conservation, les parcs et les lieux protégés du patrimoine naturel et culturel, les zones humides et les parcs urbains.

Les possibilités d'emploi s'offrent maintenant aux jeunes. Les jeunes et les employeurs que ce programme intéresse peuvent en savoir plus en consultant :

Parcs Canada s'est engagé à promouvoir la diversité, l'inclusion et une plus grande équité. Parcs Canada est fier de participer à la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) du gouvernement du Canada, qui vise notamment à offrir des possibilités d'emploi aux jeunes Autochtones, aux jeunes racisés et aux jeunes en situation de handicap.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui représente une occasion générationnelle pour les jeunes Canadiens de s'engager dans la conservation des lieux précieux au Canada. En donnant à plus d'un millier de jeunes la chance d'apprendre et de développer leurs compétences avec des organismes soutenus par Parcs Canada dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, nous bâtissons une génération de leaders qui protégeront fièrement le patrimoine naturel et culturel du Canada pour toute leur vie. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste pour ces jeunes et je sais que Parcs Canada et ses partenaires feront un excellent travail avec leur développement. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« En offrant aux jeunes des possibilités d'emplois écologiques, nous aplanissons les obstacles et assistons à des changements tangibles dans de nombreuses forêts, parcs et collectivités au Canada. Grâce à la Stratégie emploi et compétences jeunesse, une nouvelle génération de gardiens de l'environnement relève ce défi important pour protéger nos précieuses merveilles et trésors naturels pour les générations à venir. »

L'honorable Marci Ien

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Nous faisons bon accueil à cet investissement d'Emploi et Développement social Canada pour alimenter notre travail de mise en place d'une main-d'œuvre résiliente et diversifiée dans le secteur des forêts et de la conservation. Depuis 2021, APLA Canada a soutenu plus de 1 800 placements dans des emplois verts de Parcs Canada grâce à ce programme, en respectant l'équilibre entre les sexes et en offrant plus de 15 % de ces possibilités à des jeunes Autochtones. Ces emplois inspirent le leadership en matière de gestion de l'environnement, stimulent la passion pour la recherche et l'éducation scientifiques et aident les jeunes à acquérir des compétences et de l'expérience afin qu'ils puissent s'orienter avec succès vers de futures carrières. Nous nous réjouissons de poursuivre ce travail en soutenant 650 emplois supplémentaires au cours des deux prochaines années et en inspirant la prochaine génération de chefs de file verts. »

Kathy Abusow

Présidente-directrice générale de la Sustainable Forestry Initiative et d'APLA Canada.

« Nous félicitons le gouvernement du Canada d'avoir investi dans notre environnement, notre jeunesse et le secteur des loisirs et des parcs, lequel est essentiel à l'édification de collectivités saines, dynamiques et résilientes au Canada. Le programme des emplois verts de l'ACPL, financé par la Stratégie emploi et compétences jeunesse, permet aux jeunes de travailler tout en protégeant et en conservant notre patrimoine naturel. Il s'agit d'un programme important qui contribue à la création d'un environnement propre, sûr et durable pour les générations actuelles et futures au Canada. L'ACPL a placé plus de 2 800 jeunes grâce à ce programme depuis sa création en 2018, qui ont tous acquis des compétences transférables précieuses, se sentent désormais plus connectés à leurs collectivités, ont une meilleure compréhension de la crise climatique mondiale et sont plus engagés à lutter contre elle. »

Martin Sampson

PDG de l'Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL)

« Work To Grow reconnaît que la justice raciale est un impératif éthique pour le bien-être de la nature. Nature Canada se réjouit de s'associer à Parcs Canada pour mettre en œuvre ce vaste programme destiné à attirer les jeunes noirs, les jeunes Autochtones et les autres jeunes racisés vers des carrières dans le domaine de la nature. Ensemble, nous finançons des possibilités destinées à donner aux jeunes les moyens d'agir et à faire tomber les barrières. »

Emily McMillan

Directrice exécutive, Nature Canada

« ICOMOS Canada se fait un plaisir de continuer à administrer le programme Jeunesse en Patrimoine. Le programme offre des possibilités de formation et d'emploi de grande qualité aux jeunes et aux nouveaux professionnels afin qu'ils acquièrent les compétences et les connaissances requises pour travailler dans le domaine du patrimoine culturel. En mettant en relation les employeurs et les jeunes issus de milieux divers, nous pouvons continuer à diversifier et à développer le secteur et contribuer à des collectivités durables grâce à un secteur du patrimoine dynamique. »

Mathieu Dormaels

Vice-président, ICOMOS Canada

Les faits en bref

Au cours des deux prochaines années, Parcs Canada, de concert avec ses partenaires, offrira aux jeunes plus de 2 284 emplois en soutenant la conservation, la restauration et la protection du patrimoine naturel et culturel, ainsi que la mise en œuvre de programmes d'éducation et d'agrément du public dans les espaces naturels et culturels.

La Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) est une initiative horizontale à laquelle participent 12 ministères et organismes fédéraux. Elle vise à aider les jeunes Canadiens âgés de 15 à 30 ans à acquérir les compétences et l'expérience professionnelle rémunérée dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail ou retourner à l'école.

La Stratégie emploi et compétences jeunesse a été remaniée pour répondre à un large éventail de défis du marché du travail, propres à tous les jeunes, mais surtout à ceux qui se heurtent à des obstacles à l'emploi.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]