Un pas de plus vers la mise en œuvre d'une stratégie nationale pour l'autisme

RICHMOND, BC, le 11 juill. 2023 /CNW/ - L'autisme est un trouble neurodéveloppemental permanent. On estime qu'environ un enfant ou adolescent âgé de 1 à 17 ans sur cinquante au Canada a reçu un diagnostic d'autisme. Le gouvernement du Canada a la volonté d'améliorer la santé et le bien-être des autistes canadiens de tous âges et de soutenir les familles et les aidants.

L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement d'au plus 500 000 $ à l'Alliance canadienne de l'autisme pour qu'elle collabore avec le Pacific Autism Family Network et Autism Speaks Canada à la définition des exigences relatives à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation d'un Réseau national de l'autisme, qui soutiendra la mise en application d'une Stratégie nationale sur l'autisme.

Le gouvernement du Canada a échangé avec les provinces, les territoires, les Autochtones, les familles, et d'autres partenaires, notamment dans le cadre de la Conférence nationale sur l'autisme de 2022 et de l'évaluation en matière d'autisme réalisée par l'Académie canadienne des sciences de la santé. Au cours de ces consultations, plusieurs ont exprimé la nécessité de disposer d'une stratégie nationale axée sur l'accessibilité des ressources, la recherche, la formation et l'acceptation, et qui répond aux divers besoins de la population autiste. Le réseau aidera à s'assurer que la stratégie nationale réalise cela.

Le réseau travaillera comme entité indépendante afin de réunir les organisations et les partenaires dans le domaine de l'autisme, notamment des personnes ayant une expérience passée et présente, afin qu'elles mettent en commun leurs compétences, leurs connaissances et leurs ressources pour répondre aux grandes priorités en matière d'autisme et proposer un forum dédié à la participation permanente des communautés autistes en ce qui a trait aux politiques et aux programmes fédéraux. Les personnes touchées par l'autisme sont invitées à donner leur avis sur la meilleure façon de les représenter sur le réseau en répondant au sondage, qui sera en ligne jusqu'au 4 août 2023.

Fidèle à l'engagement du gouvernement de soutenir les Canadiens autistes, leurs familles et leurs aidants, le député a également annoncé l'octroi d'un financement supplémentaire de 800 000 $ au Pacific Autism Family Network pour gérer le projet de réseau d'échange de connaissances sur l'autisme et la déficience intellectuelle (AIDE Canada) jusqu'en mars 2024. Le financement de ce projet supporte notre engagement en cours pour le soutien à l'autisme au Canada.

Citations

« En soutenant le réseau national de l'autisme, nous faisons un pas de plus vers la création d'une stratégie nationale pour l'autisme complète et inclusive. Ce n'est que par l'écoute et le travail avec les communautés autistes et les partenaires importants que nous créerons une stratégie qui répond aux multiples besoins des personnes autistes au Canada et qui met l'accent sur l'accessibilité, la recherche, l'enseignement et l'acceptation. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Dans l'esprit de "Rien sans nous", notre gouvernement s'est engagé à inclure les personnes handicapées dans le développement de tous nos programmes et services, notamment ceux qui sont au service de la communauté des personnes handicapées. La création d'un Réseau national de l'autisme procurera une implication essentielle et constante de la part de la communauté autiste alors que nous développons la Stratégie nationale sur l'autisme. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

« Toute personne autiste au Canada mérite de mener une vie épanouie et enrichissante. Il est important que les personnes autistes, leur famille et leurs aidants aient la possibilité de contribuer à l'élaboration des politiques et des programmes fédéraux qui les concernent. Nous voulons poursuivre notre dialogue avec les communautés autistes et nos partenaires sur le travail accompli par notre gouvernement pour la cause de l'autisme au Canada. Ce sondage nous permettra dans un premier temps de recueillir l'avis des personnes autistes sur la façon dont elles aimeraient participer à un réseau national sur l'autisme à long terme. »

Wilson Miao

Député de Richmond-Centre

« Nos trois organisations sont honorées d'avoir été invitées par l'Agence de la santé publique du Canada à collaborer pour franchir une autre étape vers une stratégie nationale efficace sur l'autisme. En travaillant ensemble et en écoutant les personnes autistes, leurs familles et les partenaires communautaires de partout au pays, nous faisons un pas de plus vers la création d'une stratégie qui répondra aux besoins de toutes les personnes autistes au Canada. »

Jonathan Lai, Ph. D., directeur général, Alliance canadienne de l'autisme

Sergio Cocchia, O.B.C., LL. D. (Hon.), président du conseil d'administration et président de Pacific Autism Family Network

Jill Farber, directrice générale, Autism Speaks Canada

Faits en bref

Le projet de loi S-203, Loi concernant un cadre fédéral relatif au trouble du spectre de l'autisme , a reçu la sanction royale le 30 mars 2023. Cette législation cruciale énonce un engagement à l'égard de l'élaboration d'un cadre fédéral visant à soutenir les personnes autistes au Canada , ainsi que leur famille et leurs aidants. Le cadre définira des pratiques exemplaires et des principes directeurs généraux de haut niveau et servira à orienter les activités nationales liées à l'autisme.

, a reçu la sanction royale le 30 mars 2023. Cette législation cruciale énonce un engagement à l'égard de l'élaboration d'un cadre fédéral visant à soutenir les personnes autistes au , ainsi que leur famille et leurs aidants. Le cadre définira des pratiques exemplaires et des principes directeurs généraux de haut niveau et servira à orienter les activités nationales liées à l'autisme. En 2022, l'Académie canadienne des sciences de la santé a publié un rapport d'évaluation sur l'autisme dans lequel elle met en évidence les lacunes dans les connaissances sur les besoins et la situation des adultes autistes, notamment en ce qui a trait à la qualité de vie, aux activités quotidiennes, à la solitude et à la santé mentale. L'ASPC a également organisé une conférence nationale en novembre 2022 afin de réunir des personnes de tout le Canada pour définir les priorités d'action potentielles à court, moyen et long terme d'une stratégie nationale sur l'autisme.

pour définir les priorités d'action potentielles à court, moyen et long terme d'une stratégie nationale sur l'autisme. Le 19 avril 2023, l'honorable Jean-Yves Duclos , ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de 214 883 $ à l'Alliance canadienne de l'autisme (ACA) dans le but de combler le manque de connaissances relativement aux besoins et aux expériences des adultes autistes de plus de 30 ans.

, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de 214 883 $ à l'Alliance canadienne de l'autisme (ACA) dans le but de combler le manque de connaissances relativement aux besoins et aux expériences des adultes autistes de plus de 30 ans. Le 22 octobre 2018, l'honorable Ginette Petitpas Taylor , ministre de la Santé à l'époque, a annoncé le versement de plus de 10 millions de dollars au Pacific Autism Family Network et à la Fondation Miriam pour soutenir la création du Réseau d'échange de connaissances sur l'autisme et la déficience intellectuelle (AIDE Canada ), un site Web national et un centre de ressources en ligne à l'intention de la population canadienne.

, ministre de la Santé à l'époque, a annoncé le versement de plus de 10 millions de dollars au Pacific Autism Family Network et à la Fondation Miriam pour soutenir la création du Réseau d'échange de connaissances sur l'autisme et la déficience intellectuelle (AIDE ), un site Web national et un centre de ressources en ligne à l'intention de la population canadienne. Au cours des cinq dernières années, les Instituts de recherche en santé du Canada ont investi environ 78 millions de dollars dans la recherche sur l'autisme. Ces travaux de recherche améliorent notre compréhension de l'autisme et guident l'élaboration d'outils novateurs et de moyens plus efficaces pour aider les personnes dans le spectre de l'autisme, ainsi que leurs familles.

ont investi environ 78 millions de dollars dans la recherche sur l'autisme. Ces travaux de recherche améliorent notre compréhension de l'autisme et guident l'élaboration d'outils novateurs et de moyens plus efficaces pour aider les personnes dans le spectre de l'autisme, ainsi que leurs familles. Le budget de 2021 prévoyait un investissement de 15,4 millions de dollars sur deux ans pour que l'Agence de la santé publique du Canada travaille en collaboration avec les provinces, les territoires, les familles et les intervenants à la création d'une stratégie nationale sur l'autisme. La poursuite des efforts de collaboration et d'échange des connaissances entre les secteurs et les disciplines contribuera à améliorer notre compréhension de l'autisme et à répondre aux besoins des personnes autistes au Canada , de leurs familles et de leurs aidants.

