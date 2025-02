Le gouvernement du Canada soutient la construction rapide de logements dans la région Chaleur

BELLE-BAIE, NB, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Ville de Belle-Baie ont annoncé une entente visant à accélérer l'aménagement de 102 logements au cours des trois prochaines années. Ces travaux aideront à stimuler la construction de 482 logements pendant la prochaine décennie. Dans le cadre du FACL, les administrations locales doivent présenter des plans d'action afin de débloquer des fonds pour assurer la mise en œuvre rapide des initiatives de logement.

L'entente, conclue dans le cadre du deuxième cycle du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), fournira plus de 4,3 M$ pour éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont nous avons besoin.

Le gouvernement du Canada a également annoncé un investissement de 5,7 M$ jusqu'en 2027-28, pour soutenir la communauté de Bathurst dans la prévention et la réduction de l'itinérance, par l'entremise de Vers un chez-soi : La stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance.

De plus, des investissements totaux de plus de 4,7 M$ sont alloués pour deux projets de logements, Advantage Apartments et le projet Assomption, situés à Bathurst. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick contribue aussi aux projets, pour une somme de 2,4 M$.

Le projet Advantage Apartments, situé au 275, avenue King, est une conversion d'espace de bureaux en 18 logements d'une chambre, destinés aux personnes seules. Le site est situé au centre-ville de Bathurst.

Pour sa part, le Projet Assomption, situé au 2144, promenade Vallée Lourdes, est une conversion d'un ancien couvent qui permettra de créer 44 logements, dont la moitié seront destinés à des personnes de 55 ans et plus. Le projet comprendra un espace commun et une cafétéria pour les locataires.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux, territoriaux, les administrations municipales, les fournisseurs de logement, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour les gens au Canada.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à éliminer les obstacles et les formalités administratives afin de permettre l'aménagement de logements, et c'est exactement ce que feront les partenariats avec les collectivités du Nouveau-Brunswick. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'annonce de ces projets marque une étape décisive pour la région Chaleur. En conjuguant nos efforts pour créer des logements abordables et renforcer le soutien aux personnes en situation d'itinérance, nous affirmons notre engagement envers des communautés plus inclusives et résilientes. Nous remercions chaleureusement la Ville de Belle-Baie et la Ville de Bathurst, ainsi que tous nos partenaires - provinciaux, municipaux, communautaires et privés - dont la collaboration a rendu ces initiatives possibles. Ensemble, nous bâtissons un avenir où chaque famille et chaque individu peut trouver un lieu sûr et accueillant à appeler chez soi. » - Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst

« Nous savons que le besoin de logements est urgent dans notre province, en particulier dans la région Chaleur. Il est essentiel d'avoir un endroit sûr et stable où habiter pour mener une vie productive, et je suis très heureux de m'associer à nos collègues fédéraux et à nos partenaires communautaires pour mener à bien ces projets ». - L'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick

« Cette entente marque un tournant important pour Belle-Baie, consolidant notre engagement à répondre aux besoins en logement dans notre communauté, y compris pour des unités abordables. Belle-Baie a déjà fait des progrès significatifs au cours de l'année passée et cette collaboration viendra propulser nos efforts, permettant de trouver des solutions créatives et adaptées pour notre ville. Nous sommes fiers de travailler de concert avec le gouvernement fédéral et la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ainsi qu'avec nos développeurs, pour faire de notre vision une réalité. » ‒ Daniel Guitard, maire de Belle-Baie

« Le Fonds pour accélérer la construction de logements fut un catalyseur pour la Ville de Bathurst, devenant un outil de travail essentiel afin d'encourager la construction de nouveaux logements au sein de notre municipalité. Nous sommes même en avance sur notre échéancier de trois ans, ayant atteint 75 % de notre cible de 160 nouveaux logements construits depuis un an seulement. L'annonce des investissements dans les deux projets à Bathurst réaffirme l'engagement que le gouvernement fédéral maintient à notre égard et envers notre citoyenneté. Nous en sommes très reconnaissants. » ‒ Kim Chamberlain, mairesse de Bathurst

Faits en bref :

Le plan d'action de la Ville de Belle-Baie prévoit neuf initiatives locales : Augmenter la densité domiciliaire : possibilité d'ajouter jusqu'à quatre logements par terrain, y compris les logements intermédiaires Encourager les appartements accessoires par des modifications au zonage pour ajouter des logements sur des propriétés existantes Promouvoir l'aménagement intercalaire avec des incitatifs financiers pour la densification des quartiers existants Réformer les coûts pour convertir des bâtiments non résidentiels en logements résidentiels, avec primes de densité et réductions de frais Partenariats avec des organismes à but non lucratif pour créer des logements abordables avec soutien financier Promouvoir la construction modulaire et préfabriquée avec des incitatifs pour encourager des méthodes innovantes Établir un processus de transfert de terrains municipaux pour créer des logements abordables sans modification du zonage Moderniser la gestion des permis par l'émission électronique et la modélisation du terrain pour accélérer les processus Mettre à jour la planification de l'infrastructure pour l'aligner sur les plans communautaires, avec l'aide d'une firme d'experts-conseils





prévoit neuf initiatives locales : Le financement fourni pour le projet Advantages Apartments est le suivant : 1,5 M$ du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fond pour le logement abordable 618 000 $ du gouvernement provincial, par l'entremise de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick 69 000 $ de Advantages Apartments





Le financement fourni pour Projet Assomption est le suivant : 3,3 M$ du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fond pour le logement abordable et Financement initial 1,8 M$ du gouvernement provincial, par l'entremise du ministère du Développement social 175 000 $ d'Habitat Soleil





Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4,4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2027-2028. Le premier cycle de financement a totalisé 4 milliards de dollars, et le budget de 2024 a ajouté 400 millions de dollars à l'enveloppe budgétaire du programme.





est une initiative de 4,4 milliards de dollars du gouvernement du qui se poursuivra jusqu'en 2027-2028. Le premier cycle de financement a totalisé 4 milliards de dollars, et le budget de 2024 a ajouté 400 millions de dollars à l'enveloppe budgétaire du programme. Le FACL fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada et du Plan du Canada sur le logement, le plan le plus ambitieux du gouvernement fédéral en matière de logement en plus de 40 ans. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.





et du Plan du sur le logement, le plan le plus ambitieux du gouvernement fédéral en matière de logement en plus de 40 ans. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le FACL permettra de réduire les formalités administratives et d'accélérer la construction d'au moins 112 000 logements d'ici 2028. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de plus de 750 000 logements pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie.





au cours de la prochaine décennie. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En septembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Des améliorations au FLA ont été annoncées dans le budget de 2024, dont la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction existant est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes (qui comprennent des logements abordables et au loyer du marché). Pour le volet Réparation et renouvellement, les exigences minimales d'accessibilité et d'efficacité énergétique ont été remplacées par une approche dans laquelle les ensembles qui offrent des résultats dans ces domaines seront plutôt priorisés.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

