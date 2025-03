LISTUGUJ, QC, le 5 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et le gouvernement mi'gmaq de Listuguj ont annoncé une entente visant à accélérer la construction de 42 logements au cours des trois prochaines années. Cette entente aidera à stimuler la création de 200 logements au cours de la prochaine décennie. Dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), les administrations locales doivent soumettre des plans d'action pour obtenir des fonds afin d'assurer la mise en œuvre rapide d'initiatives en matière de logement.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements exige aussi que les administrations locales présentent des plans d'action afin de débloquer des fonds pour assurer la mise en œuvre rapide des initiatives de logement. Des versements subséquents seront effectués une fois les résultats atteints. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des projets de construction, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

Le plan d'action du gouvernement mi'gmaq de Listuguj prévoit six initiatives locales, comme la réglementation des logements accessoires, la création d'une politique sur l'accession à la propriété, des stratégies d'adaptation aux changements climatiques, un programme d'éducation au logement pour les populations vulnérables et la promotion de la construction d'immeubles prêts à la consommation énergétique carboneutre. Le tout vise à favoriser le développement durable et le bien-être de la communauté.

De plus, des investissements totaux de plus de 14 millions de dollars sont affectés à quatre ensembles résidentiels pour construire et réparer 68 logements dans la collectivité. Le gouvernement mi'gmaq de Listuguj verse aussi plus de 1,1 million de dollars pour ces ensembles de logements.

Le financement annoncé aujourd'hui se répartit comme suit :

410 000 $ sous forme de contributions du Fonds pour le logement abordable (FLA) pour aider à réparer 28 logements dans 2 ensembles résidentiels.





2 610 103 $ sous forme de contribution dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, qui a aidé à construire 16 logements dans la communauté.





3 177 534 $ en contribution et 7 953 229 $ en prêt à faible taux d'intérêt dans le cadre du FLA, pour l'ensemble résidentiel Waqatasg Seniors Home, situé sur la rue Isaac, afin de construire 24 logements. L'objectif est d'offrir des services complets aux personnes âgées nécessitant un soutien minimal, dont le logement, les soins de santé, les repas et la buanderie. Cette approche assure une grande qualité de vie et l'autonomie aux résidents.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et c'est dans le logement que ce travail s'effectue. Nous continuons de travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales, les fournisseurs de logements et nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour la population canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à éliminer les obstacles et les formalités administratives afin de permettre l'aménagement de logements, et c'est exactement ce que feront les partenariats avec le gouvernement mi'gmaq de Listuguj. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Construire plus de logements, plus rapidement, pour la population de Listuguj. C'est ainsi que votre gouvernement fédéral résout la crise du logement. En collaboration avec le gouvernement mi'gmaq de Listuguj, nous veillerons à ce que les familles aient un chez-soi sûr et abordable. » - L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée fédérale de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

« Le logement dans les communautés des Premières Nations est un problème de longue date. Ce soutien nous aidera à aller de l'avant et à résoudre ce problème pour Listuguj ». ‒ Scott Martin, chef du gouvernement mi'gmaq de Listuguj

Faits en bref :

Le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4,4 milliards de dollars du gouvernement du Canada lancée en mars 2023 qui se poursuivra jusqu'en 2027-2028. La première phase de financement a totalisé 4 milliards de dollars, et le budget de 2024 a ajouté 400 millions de dollars à l'enveloppe budgétaire du programme.

au cours de la prochaine décennie. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre du financement aux organismes partenaires sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds sont utilisés pour construire des logements abordables et rénover et réparer des logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 10,34 milliards de dollars par l'entremise du FLA pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements. Les améliorations au FLA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction de logements existant est maintenant subdivisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, afin de créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins, et un sous-volet pour le logement communautaire, afin de soutenir les ensembles de logements abordables et des ensembles résidentiels mixtes (avec des logements abordables et à loyer du marché). Pour le volet Réparation et renouvellement, les exigences minimales en matière d'accessibilité et d'efficacité énergétique ont été remplacées par une approche qui accorde plutôt la priorité aux projets qui produisent des résultats dans ces domaines.

Liens connexes :

Annexe : Ensembles de logements recevant un financement fédéral dans le cadre du Fonds pour le logement abordable et de l'Initiative pour la création rapide de logements

Ensemble résidentiel Adresse Nombre de logements Type Programme Financement fédéral ($) Réparations du gouvernement mi'gmaq de Listuguj (2 ensembles) Plusieurs endroits 28 Réparations Fonds pour le logement abordable 410 000 Gouvernement mi'gmaq de Listuguj 6, rue Malipqwanj, Listuguj 16 Construction Initiative pour la création rapide de logements 2 610 103 Waqatasg Seniors Home Rue Isaac, Listuguj 24 Construction Fonds pour le logement abordable 11 130 763 Total :

68



14 150 866

