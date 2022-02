VANCOUVER, BC, le 18 févr. 2022 /CNW/ - Au cours des dernières années, les changements climatiques, la perte d'habitat et les pressions exercées par la pêche ont eu des effets néfastes sur le saumon du Pacifique, à chaque étape de son cycle de vie. Dans le but de combler les lacunes dans notre compréhension de la répartition, de la productivité et de la survie du saumon dans les environnements côtiers et en haute mer, dans des conditions climatiques mondiales changeantes, le navire de recherche NGCC Sir John Franklin part pour une expédition de cinq semaines dans l'océan Pacifique Nord, afin d'entreprendre le tout premier relevé panpacifique des cinq espèces de saumon du Pacifique.

Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'Année internationale du saumon 2022, une initiative de sensibilisation et de recherche organisée par la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord et l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord. Les scientifiques et les membres d'équipage du NGCC Sir John Franklin seront rejoints par le navire Bell M. Shimada de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis, le navire russe R/V TINRO, et le bateau de pêche commerciale canadien, le F/V Raw Spirit, dans le cadre d'une étude coopérative sans précédent du Pacifique Nord.

Pêches et Océans Canada contribue financièrement à cette recherche grâce au Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique (FRISCB). Financé par le gouvernement du Canada et la Province de la Colombie-Britannique, le FRISCB soutient les activités de protection et de restauration du saumon, ainsi que les projets qui permettront au secteur du poisson et des fruits de mer de la Colombie-Britannique de se positionner en vue d'une durabilité environnementale et économique à long terme.

Tout au long de 2022 et au-delà, le gouvernement du Canada continuera à prendre des mesures pour soutenir la conservation du saumon sur la côte du Pacifique. En 2021, Pêches et Océans Canada a lancé l'Initiative de la Stratégie pour le saumon du Pacifique, dotée d'un budget de 647 millions de dollars, soit l'investissement le plus important et le plus transformateur que le Canada ait réalisé dans le domaine du saumon, et qui vise à enrayer les déclins historiques dévastateurs des principaux stocks de saumon du Pacifique, et à rétablir ces espèces à des niveaux durables.

« Les recherches menées dans le cadre de cette expédition internationale renforceront notre compréhension du saumon du Pacifique, et appuieront les investissements générationnels que le Canada fait dans le cadre de l'Initiative de la Stratégie pour le saumon du Pacifique, pour rétablir les populations de saumon du Pacifique. Je souhaite un grand succès aux scientifiques et à l'équipage de l'expédition, et j'ai hâte de prendre connaissance des résultats de leurs travaux. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les projets du FRISCB comme celui-ci et les recherches scientifiques cruciales menées à bord contribuent à la reconstitution des populations de saumon sauvage. Ayant tous en commun une passion et un engagement pour le saumon sauvage, nous sommes impatients de connaître les résultats de cette dernière expédition. Le gouvernement de la Colombie-Britannique souhaite un voyage en toute sécurité à l'équipe de scientifiques et à l'équipage, et nous vous remercions de votre travail dans l'océan Pacifique Nord; qui soutient un héritage pour les générations futures. Bon voyage! »

L'honorable Lana Popham, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Pêches de la Colombie-Britannique

Lancée en 2018, l'Année internationale du saumon, une initiative quinquennale qui aspire à établir les conditions nécessaires pour assurer la résilience du saumon et des populations dans tout l'hémisphère Nord, entreprendra son troisième et dernier voyage, qui s'appuie sur deux précédentes expéditions de recherche dans l'océan Atlantique Nord en 2022.

Les cinq espèces de saumon du Pacifique sont le saumon quinnat, le saumon kéta, le saumon coho, le saumon rose, et le saumon rouge.

Des navires du Canada , des États-Unis et de la Russie participent à l'expédition hivernale panpacifique en haute mer de 2022.

, des États-Unis et de la Russie participent à l'expédition hivernale panpacifique en haute mer de 2022. Les scientifiques du MPO, M me Jackie King et M. Cameron Freshwater , ainsi qu'une équipe de chercheurs du MPO et du milieu universitaire participeront à cette expédition.

et M. , ainsi qu'une équipe de chercheurs du MPO et du milieu universitaire participeront à cette expédition. Le financement du FRISCB est assuré à 70 % par le gouvernement fédéral et à 30 % par la Province de la Colombie-Britannique.

